Tassi Bce e MES, Salvini risponde con i BTP. E attacca l’Europa

La Bce sotto attacco, insieme al MES. L’affondo a più riprese di Matteo Salvini, che critica anche l’Europa, con le sue auto green e le sue bistecche green

La Bce sotto attacco, così come il MES. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, nel suo intervento alla puntata del Tg2 Post di ieri, è tornato a spiegare la sua opposizione alla ratifica del MES e alla politica monetaria che la Bce di Christine Lagarde sta continuando a portare avanti, nella sua lotta, ormai disperata, contro la crescita dell’inflazione.

La Bce di Lagarde è tornata sotto i riflettori nella giornata di ieri, in occasione del Forum di Sintra 2023, Forum delle banche centrali partito l’altro ieri, lunedì 26 giugno, che si concluderà oggi, mercoledì 28 giugno.

Attesa, a tal proposito, per il Gran Finale: prenderanno infatti la parola, oltre, ancora, a Christine Lagarde, Andrew Bailey, governatore della Bank of England (che si è messa in evidenza con lo shock tassi post shock inflazione); Jerome Powell, presidente della Federal Reserve; e Kazuo Uedo, governatore della Bank of Japan.

Ieri, Christine Lagarde ha, per l’ennesima volta, affossato le speranze non solo su un dietrofront della Bce sui tassi, ma anche su una semplice pausa, in un contesto in cui l’area euro è entrata ufficialmente in recessione tecnica.

La numero uno dell’Eurotower ha spiegato la genesi e le dinamiche dell’inflazione dell’Eurozona, dicendo chiaro e tondo che la Bce agirà ancora, con un rialzo dei tassi nella prossima riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il motivo: la persistenza dell’inflazione, e il fatto che la banca centrale non può ancora cantare vittoria.

Prima del suo intervento al Tg2 Post, il vicepremier, leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva già lanciato un affondo contro la Bce.

MES, Salvini: strumento superato, inutile. Meglio i BTP

Salvini ha rincarato poi la dose, contro la Bce ma anche contro il MES, nel suo intervento al TG2 Post:

“Il Mes in questo momento per l’Italia non ha nessun senso, economico e istituzionale, perchè l’economia italiana grazie agli imprenditori e lavoratori italiani tira, è quella che cresce di più in questo 2023, e quindi parlarne adesso è assoluitamente privo di senso, perchè parlarne adesso significa costringere gli italiani magari a mettere i loro soldi per salvare le banche tedesche, perchè quando erano in difficoltà le banche italiane hanno pagato i risparmiatori che stiamo ancora cercando di risarcire”.

Quindi, ha aggiunto Salvini sul MES, “bene ha fatto Giorgia Meloni a dire ‘Ne riparliamo in autunno’, magari accostandolo alla riforma del Patto di Stabilità, dell’Unione bancaria ad altre riforme che invece dall’Europa gli italiani si aspettano”.

Il leader della Lega è tornato a sbandierare anche il successo del BTP Valore che, di fatto, si è concluso con il 99% della domanda da parte degli investitori retail italiani, considerato secondo alcuni banco di prova per il lancio di un eventuale BTP sovranista, o BTP autarchico, così come era stato citato alla fine dello scorso anno.

“Io personalmente ritenevo e ritengo il MES uno strumento superato, inutile, se non dannoso, poi faccio parte di una squadra e faccio gioco di squadra, ci mancherebbe altro, però io prendo atto del fatto che pochi giorni fa 650.000 italiani, molti dei quali magari davanti al televisore, hanno sottoscritto dei titoli di stato, dei BTP, dei buoni del Tesoro, come facevano i nostri genitori e i nostri nonni, mettendo 18 miliardi di euro nelle casse dello Stato, dicendo ‘Crediamo nell’Italia’”.

“Ecco – ha detto ancora Matteo Salvini, nello spiegare la sua opposizione al MES – se io devo fare delle infrastrutture, delle scuole, degli ospedali, delle strade, delle palestre, degli asili, in Italia, preferisco chiedere quei soldi agli italiani, preferisco indebitarmi con gli italiani a cui poi vanno gli interessi sul conto corrente, che non mettermi, adesso, tra un anno, sei anni, in mano a un soggetto straniero che risponde a logiche straniere”.

Salvini: Europa figlia dell’ideologia, con auto green e bistecche green

In vista delle elezioni europee del 2024, Salvini non ha risparmiato critiche all’Unione europea, rimarcando la sua vicinanza a Marine Le Pen, agli austriaci, “per cambiare un’Europa figlia dell’ideologia”.

“Adesso stanno emettendo delle norme contro la pesca italiana, rischiamo di perdere la metà dei pescherecci e la metà dei posti di lavoro nella pesca per delle norme assurde”

“Le auto green, le bistecche green, le case green, la legna fuori legge. Questa non è ambientalismo, questa è ideologia, è follia e l’auto solo elettrica è figlia o di ignoranza o di qualcuno che è al libro paga della Repubblica comunista cinese altrimenti non si spiega”.

L’attacco contro la Bce: atteggiamento inspiegabile

Oltre al MES, anche la BCE di Christine Lagarde, con la sua decisione di continuare ad alzare i tassi, è stata aspramente criticata dal leader della Lega Matteo Salvini:

“Anche qua è inspiegabile, si rendono conto, perchè lo dicono nella Banca centrale europea, che le loro scelte stanno danneggiando le famiglie e le imprese italiane, che vanno in banca e pagano di più i soldi che vengono dalla banca per il mutuo, per l’azienda, per il negozio e vanno avanti, come se nulla fosse”.

“Anche qua, riportiamo le istituzioni europee sulla terra, in negozio, in azienda. Inspiegabile l’atteggiamento della Banca centrale europea, che non risponde a niente e nessuno, così come il MES, non risponderebbe a niente e nessuno. Potrebbero costringere un precario, un pensionato, un disoccupato italiano a mettere i suoi risparmi per salvare una banca tedesca. Io questo rischio agli italiani non voglio farlo correre”.