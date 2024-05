UniCredit: utili ‘eccellenti’ nel I trim. 2024, titolo scatta in Borsa. Le promesse di Orcel su dividendi e guidance

UniCredit, la banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel, ha annunciato di avere concluso il primo trimestre del 2024 con un utile netto pari a €2,6 miliardi, in crescita del 33,4% su base trimestrale e del 23,9% su base annua. Un risultato definito “eccellente” da Piazza Gae Aulenti, che ha trovato subito riscontro a Piazza Affari.

Le azioni UCG sono scattate infatti in cima al Ftse Mib, guadagnano il 3% poco prima della conference call di Orcel e avanzando attorno a quota 35,90 euro.

Oltre a essere saliti su base annua e trimestrale, gli utili di UniCredit hanno battuto le attese degli analisti.

Il consensus degli analisti interpellati da Bloomberg aveva previsto infatti per UniCredit un utile netto di 2,113 miliardi nel corso del primo trimestre del 2024, dopo l‘utile netto di €1,9 miliardi incassato nel quarto trimestre del 2023.

Nell’intero 2023, UniCredit ha sfornato un utile netto di €8,6 miliardi, in rialzo di oltre il 50% su base annua e a livelli record della storia.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

UniCredit: tutto su utili, ricavi e NII del I trimestre 2024

L’utile netto di UniCredit relativo al primo trimestre del 2024 è salito dunque a €2,6 miliardi, in rialzo del 33,4% su base trimestrale e del 23,9% su base annua.

In crescita oltre agli utili netti anche i ricavi che, nel primo trimestre del 2024, sono ammontati a €6,4 miliardi, in rialzo del 6,9% su base trimestrale e del 7,4% su base annua.

Nello specifico i ricavi netti sono stati pari a €6,3 miliardi, in rialzo del 10,9% su base trimestrale e del 7,5% su base annua.

UniCredit ha battuto le attese anche sui ricavi netti, che il consensus aveva previsto stabili, attorno a 5,979 miliardi.

Il margine netto di interesse (NII) è stato pari a 3,6 miliardi, in calo dello 0,9% su base trimestrale e in rialzo del 8,5% su base annua, lievemente al di sopra dei 3,513 miliardi circa previsti dal consensus e contro i 3,610 miliardi di euro precedenti.

Riguardo alle commissioni, anche queste hanno battuto le stime del consensus, salendo a quota €2,1 miliardi, in rialzo del 15,8% su base trimestrale e del 3,3% su base annua.

Gli analisti avevano previsto commissioni per 1,922 miliardi, rispetto agli 1,793 miliardi del quarto trimestre.

Il RoTE è stato pari al 19,5%, in rialzo di 5,6 p.p. su base trimestrale e in rialzo di 2,8 pp su base annua.

Il Costo del Rischio (CoR) è ammontato a 10 pb, in calo di 19 pb su base trimestrale e in rialzo di 1 pb su base annua.

Migliorato anche il CET1 ratio di Gruppo, salito al 16,23%, in rialzo di 0,3 punti percentuali su base trimestrale e di 0,2 pp su base annua.

UniCredit ha precisato che i costi operativi sono stati pari a €2,3 miliardi, in diminuzione del 6,9 per cento rispetto allo scorso trimestre e dello 0,7 per cento anno su anno, a conferma della comprovata esperienza del Gruppo nell’efficienza

operativa raggiunta attraverso riduzioni di costi mirate e investimenti nel futuro per trainare la crescita. Questo

risultato è stato ottenuto anche grazie ai significativi investimenti e ai costi di integrazione registrati nei trimestri

precedenti, che hanno consentito al Gruppo di mitigare l’impatto dell’inflazione e degli aumenti salariali legati ai

contratti collettivi in Italia e in Austria.

Il risultato è che il rapporto costi/ricavi si è attestato al 36,2 per cento, tra i migliori nel settore.

Piazza Gae Aulenti ha rimarcato anche la leadership riguardo all'”eccellenza del capitale, con 118 pb o €3,4 miliardi di generazione organica di capitale nel 1trim24, in grado di più che compensare l’accantonamento, ai fini della distribuzione, del

100 per cento dei €2,6 miliardi di utile netto, risultando in un CET1 ratio del 16,23 per cento, in rialzo di 35 pb rispetto al trimestre precedente. Inoltre, gli RWA sono stati ridotti del 1,7 per cento rispetto allo scorso trimestre

a €279,6 miliardi, a dimostrazione dell’impegno di UniCredit in una gestione attiva degli RWA diretta al miglioramento dell’efficienza del capitale”.

LEGGI ANCHE

UniCredit: titolo +40% YTD, preview utili con mantra Orcel più dividendi. JPMorgan presenta le sorprese

La guidance di UniCredit su utili e dividendi

UniCredit ha annunciato inoltre una guidance sull’utile netto per il 2024 aumentata ad oltre €8,5 miliardi, prevedendo una distribuzione a valere sul 2024 aumentata ad in linea con il 2023.

La banca ha precisato che “l’accantonamento e il payout del dividendo rimangono invariati al 40 per cento dell’utile netto, con la parte restante nella forma di riacquisto di azioni proprie. La ripartizione finale tra dividendo e riacquisto di azioni proprie dipenderà dalle condizioni del mercato, e sarà decisa a seguito dei risultati del 2024, assieme alla decisione finale sulle distribuzioni”.

“L’approccio alla distribuzione tramite acconto, applicabile sia al dividendo che al riacquisto di azioni proprie, si assume al 40 per cento circa delle distribuzioni totali. La distribuzione nell’anno solare 2024 è attesa per circa €10 miliardi”.

UniCredit ha parlato di “eccezionale creazione di valore per gli azionisti con un EPS (utile per azione) in crescita del 42% e patrimonio netto tangibile per azione in crescita del 25% anno su anno“.

Il CET1 ratio della banca è stato pari al 16,23% in crescita di 35 punti base nel primo trimestre, con l’accantonamento della distribuzione per €2,6 miliardi più che compensato dalla continua forte generazione organica di capitale per €3,4 miliardi.

Così ha commentato i conti di Piazza Gae Aulenti del primo trimestre del 2024 il ceo Andrea Orcel:

“Abbiamo iniziato l’anno su basi estremamente solide con un utile netto di €2,6 miliardi, in rialzo del 24% su base annuale, superando in pieno le aspettative in tutte le linee principali, con un RoTE del 19,5%. Questo risultato è stato supportato da un contesto nettamente migliorato per le commissioni e gli AuM, dalla nostra attenzione per i clienti e verso le nostre fabbriche prodotto tradottasi in uno slancio commerciale eccezionale, e da un margine di interesse resiliente”.

“Pur continuando ad investire, rimaniamo vigili sui costi e raccogliamo i benefici delle iniziative che abbiamo assunto in precedenza con un rapporto costi/ricavi leader nel settore al 36,2%. La straordinaria qualità dei nostri attivi si riflette in un Costo del Rischio pari a 10 pb che rimarrà basso grazie al nostro approccio prudente, alle nostre coperture e agli overlay. UniCredit è sulla buona strada per continuare a raggiungere risultati eccezionali, e siamo orgogliosi di rappresentare un modello nel settore. Il nostro CET1 ratio tra i migliori del settore è aumentato ancora una volta al 16,2%, già al netto della distribuzione del 2023 per €8,6 miliardi e dell’accantonamento della distribuzione del 2024 per €2,6 miliardi, a testimonianza della nostra eccellente generazione organica di capitale pari a €3,4 miliardi, a supporto della nostra distribuzione leader nel settore”, ha continuato il ceo.

“Come diretto risultato dei nostri investimenti volti ad incrementare i nostri diversificati flussi di commissioni e al rafforzamento delle nostre linee di difesa, e grazie alla flessibilità data dal nostro capitale in eccesso, continueremo a dimostrare una redditività strutturale elevata in modo sostenibile e ritorni per gli azionisti tra i migliori nel settore in contesti macroeconomici mutevoli. Siamo focalizzati in maniera irremovibile sulla costruzione del futuro e sul raggiungimento delle nostre ambizioni per tutti gli stakeholder”, ha concluso Andrea Orcel nel commento ai conti riportato nel comunicato stampa della banca.

I risultati di UniCredit sono stati pubblicati a seguito di quelli della rivale Intesa SanPaolo, annunciati venerdì scorso 3 maggio, e in attesa dei conti di altre banche italiane tra le più importanti quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari, come Mps, Banco BPM, Bper.

LEGGI ANCHE

Intesa Sanpaolo, il miglior inizio anno di sempre secondo l’AD Messina

Intesa SanPaolo: utili I trim 2024 in rialzo, idem ‘voce Bce’. I dividendi ghiotti e il titolo a Piazza Affari

Banco BPM: utili in crescita, effetto tassi Bce ci sarà ancora. La preview sui conti in arrivo

Mps: il Monte rinato pronto all’annuncio sugli utili. Preview in attesa mossa Mef

Bper al test degli utili: ottimismo per la voce legata alla Bce. I riflessi sul titolo a Piazza Affari

(in fase di scrittura)