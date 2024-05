Bper al test degli utili: ottimismo per la voce legata alla Bce. I riflessi sul titolo a Piazza Affari

Tra le banche italiane che annunceranno i loro conti questa settimana anche Bper che ha assistito da poco al cambio dei vertici e alla fine dell’era dell’AD Piero Montani, che ha lasciato il timone al neo ceo Gianni Franco Papa.

I risultati dell’istituto di credito saranno annunciati dopodomani, mercoledì 8 maggio.

Anche in questo caso, così come in quello di altre banche italiane, gli analisti sono ottimisti sul trend dell’NII che, pur se stimato in ribasso su base trimestrale, dovrebbe continuare a incidere in modo significativo sul trend dei ricavi, registrando una crescita su base annua.

Bper sarà tra le ultime grandi banche italiane quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari a pubblicare i conti del primo trimestre del 2024.

Ad aprire le danze delle trimestrali delle banche italiane è stata venerdì scorso Intesa SanPaolo, la banca guidata dal ceo Carlo Messina, che ha dato ennesima prova di solidità.

Oggi il titolo Intesa SanPaolo è il migliore dell’indice Ftse Mib, riportando un rialzo del 2,5%.

Domani mattina si conosceranno i risultati trimestrali di UniCredit, la banca gestita dall’AD Andrea Orcel che continua a fare la gioia degli azionisti.

Bper: outlook consensus ed Equita su utili e voce premiata dalla Bce

Tornando a Bper, il consensus degli analisti intervistati da Bloomberg prevede un utile netto in crescita a 450,286 milioni, in rialzo rispetto ai 432,426 milioni dell’ultimo trimestre del 2023.

Sempre il consensus stima un utile operativo in rialzo a 676,667 milioni, rispetto ai 335,432 milioni dell’ultimo trimestre del 2023:

outlook simile quello di Equita, che prevede un utile operativo a 658 milioni di euro, in crescita del 2% su base annua.

I ricavi di Bper sono attesi dal consensus in lieve calo a 1,375 miliardi, rispetto agli 1,468 miliardi del trimestre precedente, sullo stesso livello atteso dagli analisti di Equita, che prevedono ricavi per 1,364 miliardi, in flessione del 7% su base trimestrale, ma in rialzo del 4% su base annua.

La voce che ha maggiormente beneficiato della carrellata di rialzi dei tassi lanciata dalla Bce, ovvero il margine netto di interesse (NII), è attesa attorno agli 850 milioni di euro nel primo trimestre del 2024 dal consensus degli analisti interpellati da Bloomberg, che non escludono che Bper possa battere le stime e rivedere al rialzo l’outlook sull’NII dell’intero 2024.

Equita alza stime su NII, utili e target price di Bper

Simili le attese sull’NII di Equita, che stima un valore del margine netto di interesse pari a 842 milioni di euro, in flessione del 3% su base trimestrale ma in rialzo del 16% su base annua.

“Ci aspettiamo un altro trimestre solido, con trend complessivamente consistenti con quelli attesi a livello di settore – hanno anticipato gli analisti della SIM, nella preview dedicata a Bper – In particolare, la contribuzione da NII continuerà ad essere sostenuta, sebbene in calo su base trimestrale (-3%) per via di alcuni fattori, come “la leggera contrazione dello spread tra attivi e passivi anche a causa dell’impatto delle nuove emissioni; la minore contribuzione da portafoglio titoli e la moderata contrazione dei volumi (loans attesi -2% su base trimestrale)”.

“L’andamento delle commissioni è atteso essere sostanzialmente stabile su base annua, in area €500/510 milioni, mentre difficilmente riteniamo che la forte performance del trading nel primo trimestre del 2023 (superiore ai €50 milioni) sarà replicabile (stimiamo €12 milioni circa)”, si legge ancora nella preview firmata da Equita.

La SIM è comunque in generale ottimista, tanto da avere alzato le stime sull’NII relative al 2024 del 7%, prevedendo così un margine netto di interesse piatto su base annua, nel corso di quest’anno.

L’outlook sull’utile è stato migliorato, inoltre, del 9%.

In media, è stato inoltre alzato del 2% anche l’outlook sugli utili di Bper relativi al 2025 e al 2026.

Per effetto di questi upgrade, Equita ha rivisto al rialzo il target price sul titolo Bper del 7% a 5 euro, facendo notare che le azioni della banca sono scambiate con un P/E 2025 pari a 5,2 volte e un P/TE in area 0,6 volte.

Il titolo segna oggi un lieve progresso sul Ftse Mib di Piazza Affari, salendo di mezzo punto percentuale circa, a quota 4,8 euro.

L’outlook sul titolo firmato dall’analista di Bloomberg

Per quanto riguarda il titolo Bper, occhio al commento di Lento Tang, analista della divisione banche di Bloomberg che, nel presentare la preview sugli utili dell’istituto, ha scritto che l’attenzione sulla trimestrale è alta, soprattutto dopo il rally delle azioni, balzate del 56% nei primi quattro mesi del 2024.

Il balzo, ha spiegato Tang, è stato scatenato dal miglioramento dell’outlook sull’eps della banca da parte del consensus, che è stato di oltre il 10%, da quando l’istituto ha diffuso i conti relativi al quarto trimestre del 2023.

L’analista intravede tuttora un margine di rialzo per le azioni Bper, che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui l’istituto migliorasse per l’appunto l’outlook sul margine netto di interesse dell’intero 2024.

Detto questo, un upgrade delle previsioni che fosse “moderato potrebbe non essere sufficiente a impressionare gli investitori, in assenza di visibilità sul 2025”.

Per l’intero 2024, ricorda Tang, il consensus prevede un utile netto di 1,4 miliardi di euro, superiore dell’8% rispetto alla guidance che è stata annunciata dai vertici.

Per quanto riguarda i costi operativi, le attese sono di un valore che dovrebbe rimanere inferiore ai 700 milioni di euro.

Tra le buone notizie, quelle relative all’outlook sugli accantonamenti da effettuare per far fronte alle perdite future sui crediti (NPL o crediti deteriorati) che, secondo il consensus, potrebbero scendere del 30-40% rispetto al primo trimestre del 2023.

Ottimo inoltre l’outlook sul CET1, che potrebbe aumentare di 20-30 punti base.

