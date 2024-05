Intesa Sanpaolo, il miglior inizio anno di sempre secondo l’AD Messina

‘Abbiamo avuto il miglior inizio anno di sempre’. Con queste parole, Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha introdotto la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre in una conference call con gli analisti.

Messina ha poi dettagliato che questo trimestre ha segnato il record per proventi operativi netti, con un incremento dell’11%, per il risultato della gestione operativa, cresciuto del 18%, e per il risultato corrente lordo, che ha visto un aumento del 17%.