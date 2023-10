Rating Italia: oggi il verdetto di S&P. Spread e tassi BTP: trader incollati agli schermi

Tassi BTP e spread ostaggi degli annunci sul rating del debito pubblico dell’Italia, che prenderanno il via ufficialmente oggi, venerdì 20 ottobre, con il verdetto di Standard & Poor’s (S&P).

Quello di S&P sarà solo il primo di una serie di sentenze che saranno emanate nei prossimi giorni dalle altre agenzie di rating: DBRS, Fitch e Moody’s.

S&P apre le danze sul rating dell’Italia. Ma il vero spettro ha il nome di Moody’s

Per il debito dell’Italia di Meloni e dunque per i titoli di stato italiani (BTP & Co) il vero giorno del giudizio non sarà però questo, ma il prossimo 17 novembre, quando a fare l’annuncio sarà Moody’s.

E’ questo lo spettro che si aggira sui mercati e a Palazzo Chigi: Moody’s valuta infatti il debito made in Italy con un rating pari a “Baa3”:

una valutazione superiore appena di un gradino rispetto a quella “junk”, ovvero spazzatura.

Come se non bastasse, l’agenzia ha un outlook negativo, il che significa che il rischio di una bocciatura è più che concreto.

Prima di Moody’s, aggiornamenti sul rating arriveranno anche da DBRS e di Fitch.

La prima si esprimerà esattamente tra una settimana, venerdì prossimo 27 ottobre, mentre la sentenza di Fitch è fissata al 10 novembre.

Detto questo, oggi è il giorno di Standard & Poor’s, che annuncerà il verdetto anche sulla Grecia, paese dell’area euro tirato in ballo ultimamente per essere riuscito a raccogliere i frutti di quella disciplina fiscale che è stato costretto ad adottare.

Quei sacrifici sembrano aver pagato, visto che, per la prima volta dal 2010, il rating dei titoli di stato greci sta uscendo da quel girone “junk”, spazzatura, che è diventato invece la paura numero uno dell’Italia.

Nelle ultime sessioni sono stati gli stessi analisti di JPMorgan a far notare che, mentre Atene che si avvia a uscire da quel girone, l’Italia, con Moody’s, rischia di entrarci.

Dal canto suo S&P ha un rating BBB sul debito italiano con outlook stabile.

Il rischio è che l’agenzia di rating peggiori non tanto il rating sui BTP ma l’outlook, visto che il governo Meloni non è più quello che S&P aveva lodato qualche mese fa, quando si era complimentato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “per aver adottato un approccio moderato e pragmatico nei confronti dell’Europa e dei conti pubblici”. E per aver “mantenuto un certo grado di cautela fiscale, “in linea con il predecessore Mario Draghi” con la legge di bilancio 2023.

Ora però le cose sono cambiate ed è possibile che da Standard & Poor’s arrivi come minimo una strigliata al governo italiano.

D’altronde, due giorni dopo dall’esito delle elezioni politiche del 2022, quando il governo Meloni non era ancora ufficialmente nato, proprio Standard & Poor’s si era rivolta alla futura premier con un attenti ben preciso, che invitava Meloni a seguire praticamente le orme del suo predecessore, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

Spread BTP-Bund protagonista con rating Italia e annuncio tassi Bce

Saranno gli annunci delle agenzie di rating il grande market mover che traccerà la rotta dei tassi BTP e dello spread BTP-Bund delle prossime settimane, insieme alla Bce di Christine Lagarde, la cui decisione sui tassi (ma anche sul piano QT) è attesa per giovedì prossimo 26 ottobre.

Le agenzie formuleranno i loro giudizi sull’Italia sulla base delle ultime informazioni che hanno ricevuto dal governo Meloni in merito al trend del deficit, del debito e del Pil dell’Italia atteso per questo e i prossimi anni. Informazioni contenute nella Nadef e nella legge di bilancio 2024 appena presentati che, una cosa è certa, non hanno convinto i mercati.

La presentazione della Nadef (Nota di aggiornamento al Def), avvenuta alla fine di settembre, ha fatto scattare infatti subito lo spread BTP-Bund a un soffio dalla soglia di 200 punti base. Nessuna preoccupazione, tuttavia, dal governo Meloni, che ha minimizzato la reazione del differenziale, presentando un’altra soglia pericolo.

Pochi giorno dopo, i tassi dei BTP a 10 anni hanno sfondato la soglia alert per la prima volta in più di un decennio e sicuramente non solo per i problemi made in Usa.

I rendimenti dei titoli di stato italiani hanno poi ritracciato. Un nuovo scatto è arrivato poi ieri, complice l’impennata dei rendimenti dei Treasuries e, anche per la trepidazione delle imminenti pagelle delle agenzie di rating. Pagelle in arrivo oggi non solo per l’Italia, ma anche per la Francia e per la Grecia.

Oggi, la tensione, nonostante l’attesa per il giudizio sul rating di S&P, torna a stemperarsi.

Lo spread BTP-Bund viaggia poco al di sopra della soglia di 202 punti base, mentre i tassi dei BTP e dei Bund tedeschi segnano un lieve progresso, attestandosi rispettivamente al 4,949% e al 2,919%.

Spread: 200 punti base punto di non ritorno?

Detto questo, quali sono le previsioni degli analisti sullo spread BTP-Bund e sui tassi dei BTP?

Negli ultimi giorni Althea Spinozzi, senior Fixed Income Strategist di Saxo Bank ha detto ai microfoni di Wall Street Italia di dubitare che lo spread BTP-Bund possa scendere dai livelli attuali, avvertendo che, nei prossimi mesi, a gennaio e febbraio, il differenziale potrebbe salire anche a 250 punti base.

Spinozzi, intervistata nel corso della trasmissione Market Talks ,ha mostrato tutta la sua preoccupazione, facendo notare che “tra il 2023 e il 2024 è in scadenza circa il 18-19% circa di tutti i BTP che sono stati emessi dallo stato italiano” e che dunque il problema più grande è che lo Stato italiano dovrà rifinanziare questi BTP a tassi molto più alti”, con conseguente rialzo del deficit e delle spese per interessi.

Qualche giorno prima, nel commentare la fiammata dello spread BTP-Bund oltre la soglia dei 200 punti per la prima volta dal dicembre del 2022, Althea Spinozzi aveva lanciato anche un avvertimento sulla difficile scelta della Bce tra l’euro e la periferia dell’Eurozona.

Spread BTP-Bund poco mosso con fiammata che interessa anche i tassi tedeschi

Va detto che, per ora, se lo spread BTP-Bund non si infiamma ulteriormente, è “grazie” alla tensione che sta colpendo, oltre ai BTP, anche i Bund tedeschi.

Un articolo di Reuters mette infatti in evidenza il boom dei rendimenti dei Bund a 10 anni, che si apprestano a riportare la fiammata settimanale più forte dal mese di luglio, pari a ben + 18 punti base.

I rendimenti decennali della Germania oggi sono poco mossi, attorno al 2,91%.

Dall’altro lato, ci sono i BTP, i cui tassi sono saliti anch’essi, questa settimana, di 18 punti base, incassando il rialzo più forte dalla fine di settembre.

E il trend dei Treasuries Usa non aiuta, tutt’altro, visto che nella giornata di ieri i tassi decennali hanno sfondato la soglia del 5% per la prima volta dal 2007, ovvero in 16 anni, scontando di nuovo la prospettiva di tassi più alti per un periodo di tempo più lungo (higher for longer), ribadita tra l’altro sempre ieri dal presidente della Fed Jerome Powell.

Il dibattito sull’effetto ‘contagio’ dei Treasuries Usa sui titoli di stato italiani è piuttosto acceso visto che, inevitabilmente, le tensioni che stanno colpendo il debito Usa hanno un effetto domino anche sui bond di tutto il mondo.

Detto questo, in quelle recenti occasioni in cui i bond sono tornati a essere oggetto degli acquisti dei trader e degli investitori, i BTP si sono confermati grandi esclusi.

D’altronde, i Bund e i Treasuries vengono considerati safe asset, mentre i BTP, a causa dell’elevato debito pubblico dell’Italia, assolutamente no.

Oltre al giudizio delle agenzie di rating, il destino della carta italiana sarà ovviamente forgiato anche dalle prossime mosse della Bce di Christine Lagarde.

Gli analisti prevedono che l’Eurotower, nella prossima riunione ormai alle porte di giovedì prossimo 26 ottobre, lascerà i tassi invariati dopo averli alzati per dieci volte consecutive dal luglio del 2022.

Le speculazioni su un nulla di fatto sono state accese dalla frase magica che Lagarde ha proferito in quella riunione di settembre che, si spera, sia stata l’ultima in cui l’Eurotower ha alzato i tassi.

Detto questo, Lagarde non ha perso come al solito l’occasione per ripetere il suo solito mantra, lanciando poi anche un avvertimento sull’impatto che il petrolio potrebbe avere sull’inflazione dell’area euro, a causa delle tensioni geopolitiche esplose di nuovo in Medio Oriente, dopo l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre scorso.

Qualcuno,,proprio per il fatto che anche i tassi dei Bund tedeschi stanno puntando verso l’alto, fa previsioni, piuttosto, sul trend dei tassi dei BTP, parlando del rischio che i tassi dei BTP a 10 anni finiscano per schizzare anche fino al 7%, almeno stando a quanto emerge dall’analisi tecnica.

Un numero, quel 7%, sicuramente tragico, che venne superato dai tassi dei BTP nel drammatico mese di novembre del 2011, e che stravolse la politica italiana, inaugurando praticamente la fine dell’allora governo Berlusconi e l’inizio del governo Monti.

