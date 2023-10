Manovra by Meloni da 24 MLD: novità pensioni, taglio cuneo, Irpef

Legge di bilancio 2024: il governo Meloni ha presentato oggi la tanto attesa manovra per il 2024, commentata in conferenza stampa in primis dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, gli italiani hanno appreso il contenuto della legge di bilancio, che ha confermato l’obiettivo numero uno del governo italiano: quello di andare incontro alle famiglie con i redditi più bassi.

La manovra, del valore di 24 miliardi di euro, si incentra su alcuni piani che il governo Meloni ha più volte rimarcato essere prioritari, come la proroga del taglio del cuneo fiscale e la riforma della nuova Irpef.

Giorgetti: 10 MLD per decontribuzione, 4,5 per Irpef, 3 e rotti per sanità

Passando ai numeri nudi e crudi, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha presentato i conti fatti dal governo Meloni, rendendo noti i grandi capitoli di spesa della manovra:

10 miliardi di euro per la decontribuzione, 4,5 per lo scalone Irpef, 3 e rotti per la sanità, 5 miliardi per i contratti della PA. Poi alcune voci di spesa minori come l’Ucraina e le missioni internazionali. Ricordo che abbiamo anche rifinanziato e ristrutturato i fringe benefit e i premi di produttività.

Nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio dei ministririunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che la manovra ha un valore “poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese”.

Meloni: dito puntato contro la Bce e Superbonus. ‘Fanno più della manovra’

Meloni ha definito la manovra “molto seria, molto realistica, che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall’inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso”.

Un quadro complesso che Giorgia Meloni ha riassunto con le parole seguenti:

“Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di superbonus. L’aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio”.

Non poteva dunque mancare l’ennesima e nuova stoccata al Superbonus, rimarcata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti:

“La dinamica del Superbonus continua imperterrita al ritmo di 3 miliardi di maggiore spesa l’anno. Non c’è nessun intervento in legge di bilancio su questo. I lavori vanno completati entro l’anno se si vuole lo sconto in fattura, fatto salvo quanto maturato in precendenza”.

Governo: ok alla manovra 2024 da 24 Miliardi

Il rapporto tormentato tra governo Meloni e la Bce

Meloni ha praticamente ufficializzato, con la presentazione della manovra, la sua contrarietà al Superbonus e ai rialzi dei tassi lanciati dalla Bce di Christine Lagarde.

La Bce, in particolare, è finita più volte sul banco degli imputati a causa delle continue carrellate di rialzi dei tassi lanciate nell’ultimo anno, per cercare di sfiammare la persistenza dell’inflazione.

Di fatto, fin dall’inizio, quelle strette monetarie hanno angustiato Meloni & Co, così come sempre quei rialzi dei tassi sono stati utilizzati dall’esecutivo per giustificare alcune misure che hanno fatto gridare allo scandalo il mondo dell’alta finanza. (al podio, la tassa sugli extraprofitti delle banche).

Un rapporto conflittuale, quello tra il governo Meloni e la Bce di Christine Lagarde, certificato non solo dalle continue critiche dei ministri dell’esecutivo rivolte alla Banca centrale europea, ma anche dal fatto che Francoforte continua a tenere i riflettori ben accesi su tutto quanto viene deciso a Roma, in particolare sul rischio di un ulteriore deterioramento dei conti pubblici made in Italy, assillati ora dalla piaga di deficit attesi per il futuro ancora troppo alti.

E’ stato d’altronde questo stesso governo a decidere di fare più deficit per cercare di mantener fede a parte di quegli impegni che i partiti di maggioranza avevano preso con i rispettivi elettori nella campagna elettorale dello scorso anno.

Le risorse, d’altronde, latitano, e Meloni è stata chiara nel sottolineare che “le poche risorse di cui disponiamo le vogliamo concentrare su chi ha più bisogno”.

Nadef e manovra, Giorgetti e quell’ansia deficit-debito. Con trauma Fmi sul Pil

E questo significa che “continuiamo il lavoro sulle pensioni più basse”.

Manovra 2024: Meloni su taglio cuneo e riforma Irpef

Intanto “la prima priorità” della legge di bilancio, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “è difendere il potere di acquisto delle famiglie e i cittadini con redditi medio bassi. Confermiamo il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024, è un aumento in busta paga che mediamente corrisponde a 100 euro al mese e che coinvolge 14 milioni di cittadini. Questo cuba circa 10 miliardi per l’intero anno”.

Per la precisione, la presidente del Consiglio ha fatto riferimento al “taglio del cuneo di 6 punti per chi ha fino a 35mila e 7 per fino a 25mila”.

Meloni ha annunciato anche l’intenzione del governo di anticipare la riforma dell’Irpef, a partire dagli scaglioni più bassi.

“Eliminiamo di fatto il secondo scaglione e quindi estendiamo il primo scaglione con la tassazione al 23% oggi previsto per i redditi fino a 15 mila euro a tutto il secondo scaglione. Quindi si paga il 23% fino ai 28 mila euro di reddito”.

Una misura, ha continuato la premier, volta “a rafforzare il taglio del cuneo”, che ha un valore di “4 miliardi e che prevede un ulteriore beneficio”. Beneficio che, ha tenuto a precisare, “lo sterilizziamo per i redditi più alti: nella quarta aliquota al di sopra dei 50 mila euro lo sterilizziamo con una franchigia sulle detrazioni fiscali”, motivo per cui “lo vedranno in busta paga solo i redditi medio-bassi”, con il risultato che “le poche risorse le concentriamo su chi ha veramente bisogno”.

Manovra: nodo pensioni, quota 103, Ape, Opzione donna

Sulle pensioni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto notare che “abbiamo iniziato a dare un segnale sulle pensioni di cui non si è mai occupato nessuno” per ridurre “squilibri e disparità”.

Di conseguenza, è stato eliminato “il vincolo che impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l’età raggiunta solo se l’importo della sua pensione è inferiore a 1,5 la pensione sociale. Secondo noi non è una misura corretta e lo abbiamo rimosso”.

Per quanto concerne invece la rivalutazione delle pensioni per il recupero dell’inflazione, la premier ha reso noto che la misura cuba 14 miliardi di euro, annunciando una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo, del 90% tra 4 e 5 volte il minimo e poi un decalage.

E’ inoltre stata “confermata la super-rivalutazione delle pensioni minime per over 75 anni”, a conferma di come il governo, ha sottolineato la presidente del Consiglio, continua a farsi paladino dei meno abbienti, attraverso il “sostegno alle pensioni più basse”.

Giorgetti ha spiegato inoltre che, a partire dal 2024, non sarà più possibile dire addio al lavoro con quota 103, (62 anni di età e 41 di contributi) e che le due misure Opzione donna e Ape lasceranno il posto a “forme di flessibilità in uscita”.

Di fatto, per accedere alla pensione “abbiamo alzato il requisito dell’età, fermo restando i 41 anni di contributi”. Si andrà a questo punto a quota 104?’ , è stato chiesto al ministro in conferenza stampa.

Giorgetti ha risposto che “non è quota 104 piena”. Piuttosto, “ci sarà un meccanismo di incentivo a restare al lavoro, nella logica della norma Maroni, e una penalizzazione per chi decide di andare in pensione”.

Sulle pensioni Ape sociale e opzione donna Meloni aveva già chiarito che le misure verranno sostituite “da un unico fondo per la flessibilità in uscita”, che consentirà di “andare in pensione a 63 anni con 36 di contributi per caregiver, disoccupati, lavori gravosi e disabili e a 35 per le donne”.

Riguardo al capitolo del lavoro autonomo, Meloni ha detto in conferenza stampa che “anche qui è iniziato un lavoro importante lo scorso anno, con l’aumento dell’importo per la tassa piatta al 15%”.

Non solo: “è stata prorogata per tre anni una norma che considero molto importante”, ovvero “l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, una sorta di cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi”, che “risponde al principio che un lavoratore è un lavoratore e va tutelato indipendentemente dal tipo di contratto o mansione. Abbiamo anche ampliato il reddito per usufruire di questo ammortizzatore sociale”.

Ancora, Meloni ha sottolineato che “per la prima volta quest’anno gli autonomi non dovranno pagare l’anticipo dell’Irpef a novembre ma potranno rateizzarlo in 5 rate da gennaio a giugno, altra misura che credo sarà molto ben considerata dai lavoratori autonomi”.

La presidente del Consiglio ha voluto inoltre una manovra anche a favore delle donne, dei giovani e delle mamme, spiegando che la legge di bilancio ha introdotto “il principio ‘più assumi e meno paghi’.

“Questa è una delle misure che sono scritte nel nostro programma – ha rivendicato la premier – Noi introduciamo per le imprese una super deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato, pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato”, che sale “fino al 130% per chi assume mamme, under 30, percettori di reddito di cittadinanza e persone con invalidità”.

Praticamente, ha puntualizzato la premier, “più è alta l’incidenza della manodopera meno tasse si devono allo Stato”. Una misura che, di fatto, “sostituisce la decontribuzione che era prevista solo per giovani e donne, ma si somma con la decontribuzione per chi assume nel Mezzogiorno che è prevista nel decreto sulla Zona speciale unica del Mezzogiorno”.

La legge di bilancio ha inoltre confermato “la carta dedicata a te anche per il 2024, sempre una misura che serve a combattere l’inflazione per le famiglie più fragili”.

E un assist chiaro è stato riconosciuto da questa manovra by Meloni alle madri con più figli:

“Prevediamo che le madri con due figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore“, e “la quota del lavoratore per le madri con due e o tre figli la paga lo Stato”, ha annunciato Giorgia Meloni, spiegando che l’intento del governo è di “stabilire che una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società e quindi lo Stato in parte compensa pagando i contributi previdenziali”.

Insomma, “vogliamo smontare la narrativa per cui la natalità è un disincentivo al lavoro”, mentre “vogliamo incentivare chi mette al mondo dei figli e voglia lavorare”. Al punto che a essere annunciata è stata anche la misura dell’asilo gratis per il secondo figlio. “Dal secondo figlio l’asilo nido è gratis”.

A favore delle famiglie e delle madri con più figli, Meloni ha presentato anche la novità dei fringe benefit: “Lo scorso anno eravamo intervenuti in maniera significativa” sui fringe benefit – ha ricordato – che ora “rendiamo strutturale con modifiche: la portiamo per il 2024 a 2.000 euro per lavoratori con figli e a mille euro per tutti gli altri lavoratori”.