Manovra Meloni: titoli di stato fuori dall’Isee. La misura post successo BTP Valore

Forte del successo del BTP Valore, il titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail – o, anche, espressione diretta del piano ‘più titoli di stato nelle mani degli italiani’, il governo Meloni ha introdotto nell’indice

della manovra un provvedimento volto a escludere i titoli di Stato dal calcolo dell’Isee.

Chiaro l’intento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in primis di continuare a corteggiare gli italiani, scommettendo sui cosiddetti BTP people.

La misura, riporta l’agenzia di stampa Ansa, è contenuta nel pacchetto famiglia che è stato annunciato dalla ministra Eugenia Roccella.

La manovra 2024, come ha detto la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa successiva all’approvazione del testo della legge di bilancio 2024 da parte del CdM, contiene diverse iniziative a favore delle famiglie italiane.

“Ancora una volta il governo Meloni mette la famiglia al primo posto”, ha commentato Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Manovra 2024: Meloni scommette sempre di più sui BTP People

Ma ora si scopre che oltre al rafforzamento del bonus per gli asili nido, alla carta “Dedicata a te” confermata per 600 milioni di euro per l’anno prossimo, allo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro e a nuove risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli nel primo trimestre dell’anno prossimo – come si legge nella nota sul ddl bilancio del Mef – c’è anche una norma che contempla l’esclusione dei titoli di stato italiani dal calcolo Isee.

In base alle disposizioni vigenti, al momento il possesso dei BTP e di altri titoli di stato italiani rientra nel calcolo del patrimonio degli italiani e dunque contribuisce alla determinazione dell’Isee che, come si legge nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Così si legge nel testo che presenta come ottenere la certificazione ISEE:

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

A oggi, le informazioni di carattere patrimoniale includono anche l’eventuale possesso dei titoli di stato italiani , così come di altre voci che riguardano il patrimonio mobiliare, dunque obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi, insieme, anche, al valore dei conti correnti, delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati e altro.

Ma il successo del BTP Valore, giunto agli inizi di ottobre alla sua seconda edizione, in un momento in cui l’Italia è rimasta orfana dell’assist della Bce, ha evidentemente convinto il governo Meloni a puntare sempre di più sui BTP people, ovvero su quegli italiani che hanno risposto alla chiamata alle armi lanciata dalla premier, che fin da subito ha fatto leva sull’amor di patria.

E la notizia, ovviamente, fa scattare subito più di una polemica, già innescata in passato da quel piano del governo Meloni, mai nascosto, anzi sbandierato fin dalla sua nascita, di puntare su una sorta di BTP autarchico.

Complimenti per la levata d'ingegno, che crea una demenziale iniquità. Spinta ai Btp people, titoli di Stato fuori dall'Isee – Ultima ora – https://t.co/7pxggVfahv https://t.co/qezZSyX5rS — Mario Seminerio (@Phastidio) October 17, 2023

