Bce, doccia fredda su spread e tassi BTP: la frase che gela l’Italia

Attenzione massima ai BTP e allo spread dopo le dichiarazioni arrivate oggi dalla Bce. A prendere la parola è stato il governatore della banca centrale austriaca Robert Holzmann, esponente del Consiglio direttivo della Bce.

Holzmann ha riportato sui mercati il timore di ulteriori nuove strette monetarie da parte della Bce, affermando che la l’Eurotower, nella sua lotta contro l’inflazione, potrebbe alzare i tassi di interesse un’altra volta o anche altre due volte, nel caso in cui si manifestassero “shock aggiuntivi”.

Holzmann ha ammesso che il ciclo di rialzi dei tassi che la Bce di Christine Lagarde ha portato avanti senza sosta a partire dal luglio del 2022, nella sua indefessa lotta contro l’impennata dell’inflazione dell’area euro, potrebbe finire, “se tutto va bene”.

“Ma, nel caso in cui dovessero presentarsi nuovi shock, e nel caso in cui le informazioni di cui disponiamo non fossero esatte, potremmo essere costretti ad alzare (i tassi) un’altra volta o anche due”.

Una vera e propria doccia fredda, quella arrivata con le dichiarazioni del governatore della banca centrale austriaca, e non solo per il governo Meloni, che ha diverse volte chiesto a Francoforte di dire basta alla carrellata di strette monetarie lanciate per cercare di respingere indietro la crescita anomala delle pressioni inflazionistiche, scattata prima con il reopening dell’economia dai lockdown imposti nel periodo più buio della pandemia Covid-19, poi esplosa con la guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia di Vladimir Putin ha invaso il paese.

L’ultima volta in cui la Bce di Christine Lagarde ha alzato i tassi di interese principali dell’area euro è stato il 14 settembre scorso quando, con una stretta monetaria di 25 punti base, ha portato i tassi sui depositi presso la banca centrale, che fino a luglio del 2022 erano stati negativi, pari a -0,5%, al 4%. Dieci in tutto i rialzi consecutivi annunciati finora dall’Eurotower.

Il governatore austriaco Robert Holzmann ha parlato in occasione di una intervista rilasciata oggi alla CNBC, in occasione del meeting del Fondo Monetario Internazionale (FMI) che si sta svolgendo a Marrakech, in Marocco.

Proprio oggi, in occasione del meeting, l’Fmi ha annunciato le sue nuove proiezioni sul trend del Pil globale, reiterando le precedenti stime sul trend dell’intera economia globale ma rivedendo al ribasso, nello specifico, l’outlook sul Pil dell’Italia, proprio mentre il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti parlava di Nadef e di legge di bilancio nella sua audizione alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Lo spread BTP-Bund rimane osservato speciale, dopo le fiammate degli ultimi giorni, che lo hanno portato, nella sessione di ieri, a puntare dritto verso quota 210 punti base. Oggi il differenziale tra i tassi dei BTP e i tassi dei Bund tedeschi fa dietrofront, attestandosi a quota 202 punti base, a fronte di rendimenti decennali dei BTP che oscillano attorno alla soglia del 4,8%, in ritirata dunque rispetto a quella soglia individuata da molti come soglia pericolo, quella del del 5%, sfondata per la prima volta in un decennio qualche giorno fa.

