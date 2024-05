BTP Valore: identikit dei BTP People che hanno risposto alla nuova chiamata di Meloni. Il Mef annuncia i dettagli della quarta edizione

(in fase di scrittura)

Il Mef ha annunciato oggi i dettagli della quarta edizione del BTP Valore, lanciato dal governo Meloni da lunedì scorso 6 maggio alla giornata di venerdì 10 maggio.

Venerdì scorso, il Tesoro aveva reso noti i tassi cedolari definitivi e l’ammontare totale degli ordini, che stavolta hanno superato la soglia degli 11 miliardi di euro.

Oggi il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli del quarto collocamento del titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail, specificando che l’importo emesso è stato pari a 11.226,556 milioni di euro a fronte di 384.295 contratti conclusi, con un taglio medio di 29.213 euro.

Il Mef ha pubblicato la tabella che ha riassunto il valore delle sottoscrizioni e il numero dei contratti in ognuno dei cinque giorni di collocamento, comunicando che, dei 384.295 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) circa il 66,4% per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, l’incidenza è stata di circa il 90,7 per cento del totale.

Il Tesoro ha reso noto inoltre che, dalle informazioni raccolte dai Dealer, Co-Dealer ed altri intermediari, è emersa una partecipazione di investitori retail significativamente prevalente rispetto a quella del private banking, con una quota pari al 72 per cento.

All’interno della quota sottoscritta dagli investitori retail è risultato infine che circa il 55 per cento ha inoltrato l’ordine attraverso le filiali delle reti bancarie e gli uffici postali (sia recandosi fisicamente in filiale sia a distanza), mentre il restante 45 per cento attraverso l’home banking.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini è risultata provenire da investitori domestici.

Vale la pena ricapitolare il trend delle precedenti tre edizioni.

Il primo BTP Valore aveva una scadenza a 4 anni, rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito, con codice ISIN durante il periodo di collocamento di IT0005547390.

La prima edizione del giugno 2023 dava forma al sogno del BTP autarchico, così come era stato anticipato in modo particolare dal quotidiano La Repubblica, a cui secondo indiscrezioni stampa il governo Meloni aveva iniziato a lavorare fin da subito dopo il suo insediamento, nell’ottobre del 2022.

La missione “più titoli di stato agli italiani” sarebbe stata ufficializzata successivamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli inizi dell’anno 2023.

Il BTP Valore veniva infine emesso dal Mef-Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo presentava alla stregua di una “nuova famiglia di titoli di Stato riservata ai piccoli risparmiatori (mercato retail)”, che avrebbe potuto essere sottoscritta “in banca, alla posta, ovunque si detenga un conto titoli, ma anche online mediante il proprio home-banking”.

I tassi minimi, poi confermati, erano al 3,25% per il 1° e 2° anno e al 4,00% per il 3° e 4° anno.

Crescenti nel tempo i tassi erano stati strutturati secondo una logica “2+2” con un tasso fisso per i primi due anni di vita del titolo e un altro tasso fisso, più alto, per i restanti altri 2 anni, fino alla scadenza.

In tutto sarebbero stati sottoscritti 54.675 contratti, con un taglio medio di 27.786 euro, nel periodo di collocamento partito il 5 giugno e terminato il 9 giugno 2023, per un valore superiore ai 18 miliardi di euro.

Riguardo alla ripartizione geografica degli ordini ricevuti, la quasi totalità degli ordini era arrivata dagli investitori domestici (circa il 99 per cento), ovvero dai piccoli risparmiatori italiani, che avevano risposto con grande euforia all’appello lanciato dalla premier Meloni.

Dal 2 al 6 ottobre 2023 partiva la seconda edizione del BTP Valore: il nuovo titolo di stato rivolto ai risparmiatori individuali e affini presentava stavolta una durata di 5 anni e un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito.

Con codice ISIN IT0005565392, il BTP valore offriva tassi cedolari minimi garantiti che sarebbero stati confermati con l’annuncio dei tassi definitivi alla fine del collocamento. I tassi proposti erano pari al 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno e al 4,50% per il 4° e 5° anno.

Il successo del BTP Valore faceva bis: l’emissione si concludeva con richieste per 17.190,004 milioni di euro, dunque di oltre 17 miliardi, a fronte di 641.881 contratti conclusi, con un taglio medio di 26.781 euro.

Anche in questo caso, la quasi totalità degli ordini era provenuta dagli investitori domestici.

La premier Meloni rispondeva orgogliosa a chi aveva messo in evidenza in quei giorni il pessimismo dei mercati finanziari verso l’Italia a causa di una Nadef (Nota di aggiornamento al Def) ,che, in particolare, con un outlook niente affatto rassicurante sul rapporto deficit-Pil, aveva messo sull’attenti gli investitori che puntavano sui titoli di stato italiani, in vista degli attesissimi annunci sul rating del debito pubblico italiano.

Quei giudizi sarebbero arrivati senza dare il via agli scossoni che tanto erano stati paventati dall’Italia.

Sarebbe stata in particolare la grande notizia del no rating junk Moody’s per i BTP e l’Italia di Meloni a smentire le peggiori preoccupazioni sul destino del paese, per la gioia della presidente del Consiglio, che inneggiava non solo al BTP Valore ma anche al calo dello spread BTP-Bund.

Meloni prendeva così una decisione cruciale, che avrebbe provocato diverse discussioni: al fine di promuovere il ruolo salvifico dei BTP People, i titoli di stato venivano, con la legge di bilancio 2024, esclusi dal calcolo dell’Isee.

Alla fine di gennaio di quest’anno, il governo italiano andavaoltre annunciando la terza edizione, ovvero il primo atto del 2024 del BTP Valore.

Il nuovo BTP Valore prendeva la forma di un titolo di stato con”una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo ‘step up’ di 3+3 anni, e un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7 per cento.

La terza edizione di questo nuovo titolo di stato dedicato ai retail, con codice ISIN IT0005583478 veniva lanciata lunedì 26 febbraio, per proseguire fino a venerdì 1° marzo, presentando i seguenti tassi:

3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno.

Sarebbe stata quella l’emissione record in assoluto da parte del Tesoro: 18.316,424 milioni gli euro raccolti, ovvero più di 18,3 miliardi di euro.

Record assuluto non solo in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati: 656.369, in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori.

L’ennesima grande scommessa di Meloni veniva accolta con un boom di ordini, ma anche con un boom di critiche, sia perchè quel nuovo BTP valore era stato presentato dal governo sostanzialmente come un titolo per andare in crociera sia perchè, almeno nelle prime battute della nuova emissione, non era ancora chiaro quale fosse la normativa in relazione al calcolo dell’Isee, visto l’annuncio bomba dell’Inps piombato agli inizi del 2024.

Diverse le dichiarazioni di Meloni che avevano accompagnato lo strepitoso successo del BTP valore. “Per investire bene” diceva la premier Meloni, mentre in soli due giorni gli ordini volavano oltre la soglia di 11 miliardi, allo stesso livello raccolto praticamente con la quarta e ultima edizione, che si è appena conclusa.

E’ arrivata anche la quarta edizione di questo titolo di stato speciale, annunciata dal Mef nel mese di aprile, caratterizzata da tassi minimi cedolari più bassi, e da un premio fedeltà più ricco.

La presidente del Consiglio ha continuato a spingere su questo titolo, lanciando un nuovo appello alla platea dei BTP People affinché continuassero a prendere le veci del QE-Quantitative easing della Bce, andato in soffitta da un po’.

Quest’ultimo quarto atto del BTP Valore è stato presentato dal Mef come una na emissione speciale, in quanto concepita per chi non è riuscito a partecipare alla precedente edizione, “avvenuta con largo riscontro a fine febbraio”, come ha ricordato il Mef in una nota.

“Questo spiega anche il motivo per cui lo strumento proposto presenti sostanzialmente la stessa struttura di quello precedente”, aveva precisato il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con codice ISIN IT0005594491 il nuovo titolo di stato dedicato esclusivamente agli investitori retail ha fatto il suo debutto sul MOT (così come i precedenti) lunedì scorso 6 maggio, fino a venerdì 10 maggio.

Con scadenza a 6 anni, il BTP Valore è stato caratterizzato da tassi cedolari annui, poi confermati alla chiusura del collocamento, pari al 3,35 % per il 1°, il 2° e il 3° anno e al 3,90 % per il 4°, il 5 e 6° anno.

Con un Premio finale extra, pari allo 0,8% del capitale nominale investito, il nuovo titolo di stato ha consentito allo Stato di raccogliere dunque nelle cinque giornate di collocamento più di 11 miliardi di euro.

Fin da subito si è capito che la richiesta degli investitori retail per questo titolo di stato sarebbe stata alquanto debole.

I numeri rimangono dignitosi, visto che l’ammontare raccolto ha superato gli 11 miliardi di euro. La cifra comunque impallidisce, se si considera che ognuna delle precedenti edizioni aveva permesso al Tesoro di incassare, in media, 18 miliardi di euro, tanto che qualcuno non ci ha pensato due volte a manifestare qualche dubbio sulla strategia di nazionalizzazione del debito lanciata dalla premeir Meloni, mentre qualcun altro ha avvertito anche sul rischio che una domanda più debole avrebbe avuto sulla carta italiana in generale.

