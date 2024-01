BTP Valore: governo Meloni lancia primo atto 2024. Premio fedeltà e cedole

Anno nuovo, nuovi BTP Valore da parte del governo Meloni.

D’altronde, il governo italiano aveva già anticipato l’intenzione di lanciare nuove edizioni di questa classe di titoli di stato quando, lo scorso dicembre, il Mef, Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva pubblicato il calendario delle aste dei titoli di stato e le Linee guida di gestione del debito pubblico del 2024.

I BTP Valore, va ricordato, sono i titoli di stato rivolti esclusivamente agli investitori retail, espressione del piano che la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato, all’inizio del suo esecutivo, come “più BTP nelle mani degli italiani”.



Erano i giorni in cui in Italia, circolavano voci sul lancio imminente di un BTP autarchico o, anche, di un BTP sovranista .

Anno nuovo, nuovo BTP Valore. L’annuncio del Mef

L’annuncio rivolto ai BTP People è arrivato oggi, venerdì 26 gennaio 2024.

A farlo, come di consueto, il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), soddisfacendo la curiosità degli italiani, che già si stavano interrogando sul premio fedeltà e sulle cedole dei nuovi BTP Valore che sarebbero stati emessi nel corso di quest’anno.

Intanto, le date:

la terza emissione del BTP Valore avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Il Mef, per chi fosse rimasto al di fuori del dibattito sul ‘BTP sovranista’ che ha caratterizzato il 2023 dell’Italia, è tornato a dare una definizione dei titoli.

“I BTP Valore sono i buoni del Tesoro garantiti dallo Stato, dedicati esclusivamente ai piccoli risparmiatori e affini (il cosiddetto mercato retail)”.

Dettagli su cedole e premio fedeltà. Attesa tassi minimi garantiti

Il nuovo BTP Valore, ha annunciato il Mef, “avrà una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo ‘step up’ di 3+3 anni, nonché un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7 per cento per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza”.

Che dire dei tassi minimi garantiti? Per avere questa informazione sarà necessario attendere qualche settimana:

“I tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 23 febbraio“: quindi, tra un mese circa.

BTP Valore: vademecum per gli acquisti

In che modo gli italiani potranno acquistare il nuovo BTP Valore?

“Come per le precedenti emissioni, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli”.

Il taglio minimo previsto di investimento è pari a “1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto”.

Ancora, ha annunciato il Mef, “il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento”.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, sul BTP Valore si applicherà “la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione”.

Ai sottoscrittori verrà data, così come nelle precedenti emissioni, la possibilità di “cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato”.

Altro messaggio rivolto come di consueto ai BTP People: “Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza”.

Infine, il collocamento del BTP Valore avverrà sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.

Che il governo Meloni avesse intenzione di tornare a giocare la carta del BTP Valore, era stato già inciso nelle Linee di gestione del debito pubblico del 2024.

Nel documento, in riferimento a questa categoria dei titoli di stato, si legge che “questa nuova classe di titoli può avere diverse strutture finanziarie e nel 2024, ove se ne riscontrino le condizioni ed in ragione delle esigenze di finanziamento, il Tesoro valuterà l’opportunità di effettuare una o più emissioni di BTP Valore, riservandosi massima discrezionalità nel valutare in prossimità del collocamento la struttura finanziaria più opportuna circa la scadenza, tipologia e periodicità di pagamento delle cedole e il premio extra finale di fedeltà, riservato agli investitori retail che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza”.

Meloni ai più benestanti: ci siano una mano con il debito italiano

Proprio negli ultimi giorni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha perso occasione per lanciare un nuovo appello ai BTP People, in particolare a quelli più benestanti, come ha riportato l’agenzia di stampa Reuters:

“Auspichiamo che quelli che stanno messi un po’ meglio ci diano una mano a mantenere il debito italiano in mano italiana”, ha detto Meloni ai microfoni della trasmissione Quarta Repubblica di Rete4.

Nel ricordare il successo delle due edizioni precedenti del BTP Valore, la premier ha spiegato che le emissioni sono andate molto bene “perché noi diamo un rendimento di un certo tipo”.

Reuters ha ricordato che la quota di titoli di Stato italiani in mano agli investitori retail è di circa il 12% secondo i recenti dati di Banca d’Italia, mentre la quota in mano a soggetti esteri è di oltre il 27%.

Con i risparmiatori italiani che hanno risposto con entusiasmo alle due precedenti edizioni del BTP Valore, di fatto non c’era nessun motivo per il quale il governo Meloni dovesse smettere di corteggiare gli investitori retail.

I motivi per continuare a corteggiare le famiglie italiane sono semmai aumentati, visto che la Bce di Christine Lagarde si prepara a staccare la spina a quel piano che qualcuno ha definito anche una sorta di QE ad hoc per l’Italia, sempre alle prese con la spina del debito pubblico.

A tal proposito, proprio ieri in occasione del Bce-Day Lagarde ha confermato le sorti di quel Quantitative easing, tecnicamente noto come APP e PEPP: un nuovo bazooka monetario che si è affiancato negli anni al QE più tradizionale, conosciuto come PPA.

E certo il governo Meloni è a caccia di acquirenti, se si considera il boom di emissioni di nuovo debito che caratterizzerà anche il 2024, a fronte di una Bce che si appresta a diventare quasi non pervenuta.

L’esecutivo è arrivato a incentivare la sottoscrizione degli italiani di nuove quote di debito pubblico anche, con la legge di bilancio 2024, annunciando l’esenzione dei titoli di stato italiani dal calcolo dell’Isee.

Peccato che per Meloni & Co. sia poi arrivata all’inizio del 2024 la bomba Inps.

