BTP Valore: nuova chiamata Meloni ai BTP People. Il Mef annuncia data tassi e premio fedeltà

Nel giorno della Bce, il governo Meloni torna a lanciare l’appello ai BTP People annunciando una nuova edizione del BTP Valore.

L’annuncio è arrivato per la precisione dal Ministero dell’Economia e delle finanze, che ha comunicato i dettagli della nuova emissione del titolo di stato italiano rivolto alla platea degli investitori retail, strumento su cui in primis la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta per incentivare una maggiore partecipazione dei piccoli risparmiatori al debito pubblico dell’Italia, noto per le sue dimensioni monstre.

E’ stato il Mef a comunicare con una nota oggi, giovedì 11 aprile 2024, la quarta emissione del BTP Valore.

Intanto, le date:

l’emissione speciale del nuovo BTP Valore partirà lunedì 6 maggio per giungere alla sua conclusione venerdì 10 maggio (alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Così si legge nel comunicato del Tesoro, guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti.

Questa emissione speciale offre l’opportunità di investire in uno strumento di grande successo come il BTP Valore, sia a chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo nel precedente collocamento, sia a tutti i piccoli risparmiatori e affini a cui è dedicato.

Il nuovo BTP Valore avrà una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo ‘step up’ di 3+3 anni.

Il premio finale extra sarà pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza.

Il Mef ha comunicato che l’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto.

Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Venerdì 3 maggio l’annuncio sui tassi minimi garantiti

Il Mef ha amnnunciato che i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 3 maggio.

Come per le precedenti emissioni, ha ricordato il Ministero, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Sarà applicata al titolo di stato italiano nato con il governo Meloni la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, così come anche l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che – come previsto dalla legge di bilancio per il 2024 – l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, al completamento dell’iter di attuazione della misura.

I sottoscrittori del BTP Valore, così come nel caso delle precedenti emissioni, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.

BTP Valore: arriva il secondo atto del 2024, orgoglio della premier Meloni

La quarta edizione del BTP Valore si conferma il secondo atto del 2024 del governo Meloni dopo il primo atto dell’anno che ha fatto la gioia della premier Giorgia Meloni, raccogliendo ordini record.

La terza edizione del titolo di stato italiano, partita lunedì 26 febbraio e conclusa il 1° marzo scorso si è conclusa per la precisione con un boom di ordini pari a 18.316,424 milioni di euro, dunque con un valore raccolto dal Tesoro superiore ai 18 miliardi di euro, a fronte di 656.369 contratti, con un taglio medio di 27.906 euro.

La terza edizione del BTP Valore – che è stata subito accompagnata dal nuovo caso ISEE esploso ai nastri di partenza e che è stata subito criticata anche per la campagna di comunicazione lanciata dal governo italiano con quello stop da ‘titolo per andare in crociera’ – ha riscosso così un successo ancora più ampio di quelli già storici della prima edizione lanciata nel giugno del 2023 e della seconda edizione dell’ottobre del 2023.

Con quella terza edizione del BTP Valore, il Mef ha offerto un titolo di stato con una durata di sei anni, rispetto ai quattro anni della prima edizione del BTP Valore e ai cinque anni della seconda, fissando il premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito, a fronte di cedole nominali pagate ogni tre mesi.

I risparmiatori italiani hanno risposto in massa all’appello della premier Meloni basando le loro scelte di investimento sulla logica della caccia ai rendimenti e guardando ai tassi, che sono stati pari al 3,25% per il primo, secondo e terzo anno e del 4% per il quarto e il quinto anno.

Per conoscere i tassi di questa quarta edizione del BTP Valore appena annunciata dal Tesoro, bisognerà aspettare per l’appunto il prossimo 3 maggio.

Il BTP Valore annunciato nel Bce-Day con ansia Usa per i BTP

L’annuncio del nuovo titolo di stato rivolto agli investitori retail è arrivato oggi, giorno del Bce-Day, in cui i trader stanno monitorando attentamente il trend dei BTP e di altri debiti sovrani dell’area euro, dopo la nuova tranvata dell’inflazione Usa, non solo per la Fed di Powell, ma anche per l’Eurotower guidata dalla presidente Christine Lagarde.

Allo stesso tempo, negli ultimi giorni sono arrivate indicazioni più che positive per i titoli di stato dell’area euro, dunque anche per i BTP.

