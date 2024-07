Tassi Bce, ci siamo. Lagarde succube del ricatto dell’inflazione e dei falchi. I dubbi su altri tagli nel 2024

La Bce di Christine Lagarde torna protagonista assoluta tra i market mover dei mercati, questa settimana, con la riunione del Consiglio direttivo e l’annuncio sui tassi atteso giovedì, 18 luglio.

Dopo il primo mini taglio di 25 punti base del 6 giugno scorso, successivo alla sfilza di strette monetarie anti-inflazione lanciate nel 2022 e fino al 2023, gli investitori e i cittadini dell’area euro scalpitano per sapere cosa succederà ai tassi del blocco.

Countdown per riunione Bce di luglio: cosa farà Lagarde?

Per questa riunione di luglio, le speranze di un bis del taglio di giugno sono state azzerate già da un po’, sia a causa delle dichiarazioni proferite dalla presidente dell’Eurotower Christine Lagarde che dalle minute relative all’ultimo meeting, che hanno raccontato cosa è accaduto il mese scorso, quando i banchieri si sono riuniti per decidere se annunciare la tanto agognata e attesa riduzione del costo del denaro o se rimanere fermi.

Da quei verbali è emersa l’opposizione di un esponente del Consiglio direttivo, che ha detto no alla sforbiciata citando le pressioni inflazionistiche ancora ostinate nel blocco, come dimostrato dal ben noto rapporto sui salari negoziati.

Un attenti a Lagarde a tagliare i tassi era arrivato in modo piuttosto esplicito, prima di quel meeting, anche da un ben noto falco tedesco, critico della precedente politica monetaria della Bce di Mario Draghi.

Da quelle minute è emersa in sintesi tutta la decisione sofferta presa da una Bce che si è sostanzialmente legata le mani da sola, in occasione dell’ultimo meeting di giugno, visto che diversi esponenti del Consiglio avevano evidentemente parlato troppo presto prima della diffusione di alcuni dati macro chiave (come, per l’appunto, il rapporto sui salari negoziati).

Dopo quel taglio mini di 25 punti base, la Bce dovrebbe così confermare il prossimo 18 luglio lo status quo, ovvero lasciare i tassi sui depositi, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurozona arispettivamente al 3,75%, al 4,25% e al 4,50%.

In attesa di Lagarde, tassi euro: su cosa scommettono i mercati?

Ma allora, è questa la domanda che assilla gli operatori di mercato – e i cittadini e anche i governi dell’area euro – quando arriverà il prossimo taglio dei tassi?

Il Financial Times ricorda che i mercati stanno scommettendo su un altro taglio dei tassi firmato da Lagarde nella riunione di settembre, prezzando un’altra riduzione che porterebbe il tasso sui depositi a scendere di 25 punti base, al 3,5%, con una probabilità dell’85%.

“Vero tuttavia che la Bce è disposta a considerare tutte le opzioni, diversamente dall’inizio di quest’anno, quando aveva segnalato in modo chiaro che i tagli ai tassi di interesse sarebbero iniziati solo nel mese di giugno”.

Così si legge nel commento di Konstantin Veit, Portfolio Manager di PIMCO, che riassume così le sue previsioni:

Ci aspettiamo che il meeting di luglio sia tranquillo e che il Consiglio direttivo mantenga invariati i tassi di riferimento sui depositi al 3,75%.

Secondo la Presidente Lagarde, la solidità del mercato del lavoro consente alla Bce di prendere tempo per raccogliere nuove informazioni. Di conseguenza, la Bce non ha fretta di tagliare ulteriormente i tassi, le decisioni resteranno di riunione in riunione e il flusso di dati dei prossimi mesi deciderà la velocità con cui la Bce eliminerà ulteriori restrizioni.

le decisioni resteranno di riunione in riunione e il flusso di dati dei prossimi mesi deciderà la velocità con cui la Bce eliminerà ulteriori restrizioni. Data la funzione di reazione della Bce, le cui decisioni si basano sulle prospettive di inflazione, sulle dinamiche inflazionistiche sottostanti e sulla trasmissione delle politiche, prevediamo che la Bce continuerà a prevedere tagli dei tassi nelle riunioni sulle stime dei suoi esperti e ci aspettiamo il prossimo taglio dei tassi a settembre.

Attualmente il mercato prevede altri 45 punti base di tagli dei tassi per quest’anno . L’attuale tasso terminale di circa il 2,5%, superiore alla maggior parte delle stime su un tasso neutrale per l’area dell’euro, indica un’elevata preoccupazione per l’inflazione dell’ultimo miglio.

. L’attuale tasso terminale di circa il 2,5%, superiore alla maggior parte delle stime su un tasso neutrale per l’area dell’euro, indica un’elevata preoccupazione per l’inflazione dell’ultimo miglio. Nel complesso, le valutazioni di mercato sembrano ragionevoli e attualmente sono sostanzialmente in linea con la nostra previsione di base, che da tempo vede tre tagli per quest’anno.

Si è espresso sulle prossime mosse di Lagarde anche Ulrike Kastens, economista della divisione europea di DWS, sostenendo che “la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (Bce) non sarà, con ogni probabilità, movimentata a luglio”.

“In linea con le aspettative del mercato – ha continuato Kastens – non ci aspettiamo alcun taglio dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Il tasso di deposito dovrebbe rimanere al 3,75%” e, “poiché non ci sono nuove proiezioni sulla crescita e sull’inflazione, è improbabile che la comunicazione cambi: la dipendenza dai dati rimane elevata, le decisioni vengono prese riunione per riunione e non c’è alcun impegno preliminare per un eventuale taglio dei tassi di interesse a settembre”.

“Attualmente, – si legge nel commento dell’economista di DWS – la Bce valuta la propria politica monetaria come più restrittiva rispetto al settembre 2023, data dell’ultimo rialzo del tasso di interesse di riferimento. I chiari progressi nell’andamento dell’inflazione lasciano alla Bce un certo margine di manovra per adeguare il grado di restrizione. Dati salariali più moderati nel secondo trimestre del 2024 dovrebbero aprire la strada a un altro taglio dei tassi di interesse a settembre”.

FT: cautela con crescita salari +5% e inflazione servizi superiore a +4%

L’FT ricorda che tra gli elementi che danno ragione ai falchi c’è il fatto che la crescita dei salari su base annua del 5% circa e l’inflazione dei servizi superiore al 4%, fattori che inducono necessariamente alla “cautela”.

Le posizioni hawkish sui tassi fanno notare anche che il tasso di disoccupazione viaggia al minimo record del 6,4%, fattore che non implica alcuna urgenza di tagliare di nuovo i tassi.

E così Mark Wall, responsabile economista europeo di Deutsche Bank, ha sottolineato all’FT che la Bce vuole conservare la piena discrezione su quando e quanto tagliare, mettendo in evidenza che “i falchi hanno bisogno di essere più convinti del fatto che l’inflazione dei salari stia facendo una svolta e che l’inflazione dei servizi stia rallentando, prima di tornare a tagliare i tassi”.

Dall’altra parte, ci sono però anche le colombe, che mettono in evidenza come gli ultimi dati relativi alla crescita dell’area euro abbiano già confermato che il Pil del blocco sta perdendo slancio, sottolineando allo stesso tempo che anche i margini di profitto stanno iniziando a contrarsi, fenomeno che indicherebbe come le aziende stiano assorbendo i costi del lavoro più alti invece che trasferirli ai clienti.

In occasione del forum di Sintra organizzato dalla stessa Bce, Lagarde ha riassunto la situazione, sottolineando che “la solidità del mercato del lavoro indica che abbiamo tempo per raccogliere nuove informazioni, ma abbiamo anche bisogno di ricordarci che l’outlook sulla crescita rimane incerto”.