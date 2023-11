BTP e spread blindati da hedge fund? ‘Stanno colmando vuoto Bce’

Alla vigilia dell’annuncio sul rating del debito italiano da parte di Moody’s, si apprende che sono gli hedge fund che stanno facendo incetta dei vari titoli di stato dell’Europa BTP, Bund, Gilts & Co, colmando quel vuoto lasciato dalla Bce e dalla Bank of England che, nella loro battaglia contro la crescita dell’inflazione, hanno deciso di utilizzare come strumento monetario non solo il rialzo dei tassi ma anche il QT-Quantitative Tightening.

A dirlo, stando a quanto ha riportato un articolo di Reuters, sono stati gli stessi responsabili delle agenzie di debito dei paesi europei principali emittenti di titoli di stato.

Spread BTP-Bund e tassi BTP aspettando rating Moody’s

Nel frattempo, in attesa del grande annuncio di Moody’s, che potrebbe decidere di bocciare la valutazione sul debito pubblico italiano a “junk”, lo spread BTP-Bund rimane sotto controllo, viaggiando addirittura sotto la soglia di 180 punti base, attorno a quota 178, dopo essere balzato fino a quota 210 un mese fa appena.

Traiettoria discendente anche per i tassi dei BTP a 10 anni che, dopo essersi infiammati superando anche la soglia del 5%, volando al record degli ultimi 11 anni, oscillano ora nei pressi del 4,4%, al valore più basso degli ultimi due mesi.

I tassi dei BTP a 10 anni ieri hanno bucato anche la soglia del 4,4%, scivolando fino al 4,373%.

Il trend al ribasso dei rendimenti riguarda anche i tassi dei Bund tedeschi a 10 anni che, stando a quanto riporta Reuters, sono scesi anch’essi al valore più basso dalla metà di settembre, capitolando ieri fino al 2,575%, dopo quello scivolone dell’altro ieri di quasi 12 punti base, seguito al tonfo dei tassi dei Treasuries Usa successivo alla pubblicazione del dato dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti.

Hedge fund: sono loro a blindare i BTP? Le dichiarazioni da Bruxelles

Nel frattempo, dal mondo delle agenzie governative del debito dell’Europa, arriva un’altra buona notizia a favore dei bond di tutta l’area euro, così come anche dei titoli di stato emessi dal Regno Unito.

Sono gli hedge fund, i fondi speculativi, ergo quelli che vengono bollati spesso come squali della finanza, che stanno acquistando i BTP, i Bund, i Gilts & Co.

Dall’Italia dei BTP finora non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale, mentre dalla Germania, stando a quanto riporta Reuters, la notizia è stata data da Thomas Weinberg, responsabile della divisione di trading e di emissione dell’agenzia di gestione del debito tedesca.

Parlando in occasione della conferenza organizzata a Bruxelles dall’Association for Financial Markets (AFME), Weinberg ha detto che “abbiamo assistito a un aumento dell’attività degli hedge fund, che può aver sostituito o sorpassato gli acquisti della Bce, qualsiasi sia il motivo, posizionandosi sul mercato del reddito fisso”.

Altri funzionari europei delle agenzie del debito hanno ricordato che le nuove regole varate dalle autorità di regolamentazione dei mercati a seguito della crisi finanziaria globale hanno costretto le banche a diventare più caute nei loro investimenti in titoli di stato, lasciando così maggiore spazio di manovra agli hedge fund, interessati a puntare sui mercati dei debiti sovrani.

Al di fuori dell’area euro, considerando il caso del Regno Unito, dove la politica monetaria è gestita dalla Bank of England, Robert Stheeman, responsabile dell’agenzia del debito UK, ha confermato che gli hedge fund hanno occupato quello spazio precedentemente occupato dalle banche, garantendo liquidità al mercato dei titoli di stato.

Hedge fund: l’attenti dalla Spagna

A dire la sua anche Mercedes Abascal Rojo, numero uno della divisione di gestione del debito del Tesoro spagnolo, che ha però optato per toni di maggiore cautela:

“Una partecipazione più alta (da parte degli hedge fund) può essere salutare, ma una partecipazione eccessiva potrebbe essere problematica. E noi, di questo, dobbiamo essere consapevoli”, ha detto Abascal Rojo.

Che gli hedge funds avessero almeno smesso di scommettere contro i BTP, era emerso già la scorsa primavera quando, a favore dell’Italia, un articolo dell’FT (Financial Times) “Hedge funds retreat from bets against Italian bonds” , riportava come i fondi stessero battendo in ritirata rispetto a quelle scommesse short che avevano lanciato contro i titoli di stato italiani alla fine del 2022, al ritmo più forte dai tempi della crisi finanziaria globale.

Sempre il Financial Times ha riportato negli ultimi giorni la notizia relativa alla decisione dell‘hedge fund del miliardario Ken Griffin, ovvero di Citatel Securities, di iniziare a puntare sui debiti sovrani dell’area euro nel corso del 2024, nell’intento di strappare alle banche di investimento quel controllo che continuano a esercitare su un mercato che vale 10 trilioni di euro.

Detto questo, si sta parlando comunque di fondi speculativi, le cui mosse meritano di essere attentamente seguite, a maggior ragione da parte dell’Italia, che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 20212, anni della crisi dei debiti sovrani, vide i suoi BTP attaccati proprio dagli hedge fund .

Agli inizi di settembre di questo anno è stato lo stesso Financial Stability Board, con una lettera inviata ai leader del G20. a lanciare l’allarme sul rischio che alcuni hedge fund provochino nuovi shock di mercato.

In vista della riunione del G20 a New Dehli, l’FSB ha ricordato “un momento cruciale per la stabilità finanziaria globale” lo shock del crac di SVB-Silicon Valley Bank (che, da solo, ha riportato lo spettro Lehman Brothers) e di Credit Suisse (e dei suoi bond), lanciando un attenti verso quei fondi che ricorrono solitamente a “strategie macro e relative value, con elevati livelli di leverage sintetico”.

Quel vuoto di buy su bond euro lasciato dalla Bce con il Quantitative Tightening

Quel vuoto che ora la comunità degli hedge fund starebbe colmando, vale la pena di ricordare, si è creato nel caso specifico dei BTP e dei bond dell’area euro (vale lo stesso per i Gilt di cui un tempo faceva incetta la Bank of England), con la decisione della Bce di staccare la spina al QE-Quantitative easing, bazooka monetario tra i più illustri lanciato quando al timone della Banca centrale europea c’era l’ex numero uno ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

Va detto che la Bce di Christine Lagarde non ha tuttavia mollato del tutto i suoi acquisti di bond governativi dell’Eurozona, come dimostra il fatto che, nell’ultima riunione del Consiglio direttivo dell’Eurotower del 26 ottobre scorso, oltre a fare una pausa nel ciclo di rialzi dei tassi lanciati ripetutamente contro la crescita dell’inflazione, l’istituzione non ha apportato alcuna modifica al piano salva BTP che continua a permanere, ovvero al PEPP, QE pandemico, in forse a causa del Quantitative Tightening che ha già decretato la fine del QE tradizionale, ovvero del bazooka APP.

Detto questo, la Bce indubbiamente non ricopre più il ruolo degli anni precedenti quando, con quei continui acquisti di BTP, si era confermata acquirente numero uno dei titoli di stato di nuova emissione dell’Italia. Le stesse banche italiane, per quanto segnate da quel doom loop con il debito pubblico italiano che ha più volte preoccupato i mercati, hanno rallentato gli acquisti della carta italiana. In tal senso, si spiega d’altronde l’appello “più titoli di stato nelle mani degli italiani” a cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto seguito con il lancio del BTP Valore.

