G20, Financial Stability Board: pericolo hedge fund, rischio shock

Il Financial Stability Board ha appena lanciato l’allarme sul rischio che alcuni hedge fund provochino nuovi shock di mercato, con una lettera inviata ai leader del G20.

L’alert della commissione di stabilità finanziaria, di cui fanno parte i ministri delle finanze, i banchieri centrali e le autorità di regolamentazione delle economie più importanti al mondo, arrivato in un momento in cui montano le preoccupazioni sulle conseguenze, sui mercati finanziari, delle scommesse che questi fondi speculativi sono soliti lanciare sui bond.

In particolare, il Financial Stability Board, con l’attenti lanciato ai leader del G20, hanno fatto riferimento agli “elevati livelli di leverage sintetico” che caratterizzano alcuni hedge fund. Così come ricorda un articolo del Financial Times che riporta la notizia, per “leverage sintetico si intende quel debito che viene creato utilizzando strumenti derivati o altri strumenti finanziari complessi che, di frequente, non compaiono nei bilanci”.

Il Financial Stability Board non ha menzionato alcun fondo speculativo, nello specifico, riferendosi tuttavia a quelle strategie messe in atto dai fondi speculativi che hanno provocato il default di Archegos Capital Management, nel 2021, e che quest’anno si sono rese responsabili delle forti turbolenze che hanno colpito il mercato dei Treasuries Usa.

In occasione della riunione del G20 a New Dehli, l’FSB ha parlato di “un momento cruciale per la stabilità finanziaria globale”, affrontando anche la piaga dell’inflazione, a cui stanno facendo ancora fronte diverse banche centrali di tutto il mondo, e ricordando allo stesso tempo lo shock del crac di SVB-Silicon Valley Bank e di Credit Suisse.

“Nel corso dell’ultimo anno, in un contesto di inflazione persistente e relativamente forte, si è assistito a un irrigidimento delle condizioni finanziarie e a un aumento dei tassi di interesse. Questa situazione – ha scritto il Financial Stability Forum nella missiva inviata ai paesi del G20 – insieme all’indebolimento del tasso di crescita, potrebbe inficiare la capacità dei debitori di rimborsare uno stock di debiti globali storicamente elevato, creando sfide sia per le banche che per i soggetti non bancari che erogano prestiti”.

“All’inizio dell’anno – si legge nella lettera – in un contesto di cambiamenti per le condizioni finanziarie, siamo stati testimoni del primo fallimento, dalla crisi finanziaria globale (GFC) del 2008, di una banca globale sistematicamente importante (Credit Suisse), così come del crac di alcune banche di medie dimensioni”.

“Il contagio di questi fallimenti di singole banche è stato limitato, grazie all’azione concerrara delle autorità di entrambe le sponde dell’Atlantico e alla fiducia manifestata nei confronti della resilienza del sistema finanziario più ampio. Questa resilienza è stata sostenuta dalle riforme che i paesi del G20 hanno lanciato a seguito della crisi finanziaria globale”.

“Detto questo – ha avvertito il Financial Stability Board – nei prossimi mesi non possono essere escluse ulteriori tensioni sui mercati finanziari, visto che i costi di servizio dei debito più alti continuano a permeare l’economia”.

Non solo: “Allo stesso tempo, il sistema finanziario sta attraversando un profondo cambiamento strutturale, che comprende la necessità di rispondere all’accelerazione della digitalizzazione e ai rischi rappresentati dal cambiamento climatico”. Tutto questo, mentre “la ripresa economica globale si sta smorzando, e gli effetti dei rialzi dei tassi di interesse sulle economie principali vengono avvertiti in misura maggiore”.

L’FSB ha riconosciuto che, “nel complesso, il sistema finanziario globale è rimasto resiliente, soprattutto per quei forti cuscinetti di capitali che sono stati introdotti con le riforme lanciate dal G20 dopo la grande crisi finanziaria (del 2008)”. Tuttavia, “andando avanti, sarà importante che le autorità monitorino attentamente la qualità degli asset di quei settori più sensibili ai tassi di interesse – come il mercato immobiliare -, assicurandosi che i creditori di quei settori rimangano resilienti e gestiscano i propri rischi in modo appropriato”.

A tal proposito, il Financial Stability Forum ha affrontato la questione del leverage eccessivo, ovvero dell’indebitamento degli hedge fund, menzionati con l’espressione “Non-Bank Financial Intermediation (NBFI)”.

Per “Non-Bank Financial Intermediation (NBFI)” si intendono per l’appunto quei soggetti di intermediazione finanziaria non bancari, così come quegli strumenti di investimento complessi e quei mercati fonti di finanziamento che non sono sottoposti ai quasi normativi che disciplinano invece le banche: della categoria, fanno parte per l’appunto gli hedge fund, che spesso di caratterizzano per la presenza di “indebitamenti nascosti, hidden leverage), in quanto di norma fanno affidamento a diversi broker per aumentare la dimensione delle loro scommesse.

E’ lo stesso Financial Stability Board ad aver dato una definizione a questi intermediari noti come ‘Non-Bank Financial Intermediation’

Nella lettera inviata ai leader del G20, la commissione ha affermato che, in un tale contesto, i mercati rimangono “vulnerabili a ulteriori tensioni di liquidità”, che potrebbero sorgere proprio dal settore di queste istituzioni finanziarie non bancarie.

“All’interno del settore degli hedge fund, esiste un gruppo di fondi, che mette in atto solitamente strategie macro e relative value, con elevati livelli di leverage sintetico”, ha precisato, di fatto, il Financial Stability Board.

Nell’articolo dedicato all’allarme lanciato dalle autorità finanziarie mondiali, FSB warns of risks posed by hedge funds’ ‘hidden leverage’, il Financial Times ha menzionato per l’appunto il caso del fondo Archegos, ma anche le scommesse degli hedge fund contro i bond, che sono state considerate dallo stesso presidente dell’Autorità di Borsa Usa Sec ( Securities and Exchange Commission) Gary Gensler responsabili delle turbolenze che hanno affossato a marzo – stesso mese in cui è esplosa la crisi bancaria con il crac di SVB – i Treausuries Usa, ossia i titoli di stato americani. Lo stesso Gensler aveva anticipato all’Ft che gli hedge fund sarebbero stati monitorati in modo più attento.

Le ‘minacce’ della Sec hanno avuto tuttavia poca presa visto che le posizioni short che gli hedge fund hanno accumulano contro i Treasuries a 5 e 10 anni – documentate da un paper della Federal Reserve pubblicato la scorsa settimana – sono balzate ai livelli più alti di sempre.

L’Italia ne sa qualcosa delle scommesse short contro i suoi titoli di stato, ovvero contro i BTP. Scommesse che hanno infiammato diverse volte lo spread BTP-Bund e che hanno scatenato la rabbia degli italiani. Per l’Italia, la buona notizia, arrivata alla fine di aprile è che i fondi speculativi hanno smesso di scommettere contro i suoi bond. Ma certo i cosiddetti squali della finanza hanno assediato più di una volta i BTP, martellandoli con forti sell off e facendo salire, di conseguenza, i loro rendimenti. E certo non sono stati solo gli hedge fund a prendere di mira il debito pubblico italiano.

