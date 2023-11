Italia, con Meloni debito-Pil risale. Nuovo outlook Ue su crescita e deficit

Pil Italia, rapporto debito-Pil, rapporto deficit-Pil, inflazione Italia: arrivano le nuove stime della Commissione europea sui principali indicatori macro relativi, nel caso specifico, all’Italia e, in generale, all’area euro e all’Ue.

Bruxelles ritiene che la crescita del Pil dell’Italia abbia toccato il fondo nel corso del terzo trimestre di quest’anno, e sia destinata dunque a recuperare terreno nel trimestre attuale, quarto trimestre dell’anno, per riportare una crescita complessiva su base annua, nel 2023, pari a +0,7%. L’outlook sulla crescita del Pil è stato così rivisto al ribasso dalla Commissione europea, rispetto al +0,9% atteso nelle ultime previsioni.

Riviste invece al rialzo le previsioni sulla crescita del Pil italiano del 2024, dal +0,8% precedentemente atteso al +0,9%, mentre per il 2025 le stime sono di un’espansione pari a +1,2%. L’accelerazione del ritmo di crescita del Pil è spiegata dalla Commissione con i nuovi fondi europei che l’Italia riceverà ancora nel dare attuazione al PNRR.

Per quanto riguarda l’inflazione, l’Ue prevede un calo al 6,1% quest’anno, al 2,7% nel 2024 e al 2,3% nel 2025, mentre – e questa non è affatto una buona notizia per l’Italia e in particolare per il governo Meloni – il sentiero di discesa per il rapporto debito-Pil è previsto interrompersi nel 2024 e nel 2025, a fronte di un rapporto deficit-Pil destinato a oscillare nei prossimi due anni al di sopra del 4%.

Rispetto al 141,7% del Pil del 2022, il debito-Pil è stimato infatti dalla Commissione calare al 139,8% nel 2023, per poi tornare a salire al 140,6% nel 2024 e al 140,9% nel 2025.

Il deficit-Pil è stimato in flessione al 5,3% quest’anno a seguito dell’8% nel 2022, per poi calare al 4,4% nel 2024 e al 4,3% nel 2025.

Il messaggio, inciso nel nuovo outlook della Commissione europea, è chiaro: con il governo Meloni l’Italia ferma il percorso di riduzione del debito. D’altronde, dalla la Nadef (Nota di aggiornamento al Def) era risultato più che evidente l’intenzione del governo italiano di dare alla manovra una connotazione espansiva. Così è stato, come emerge dalla legge di bilancio 2024 presentata alla metà di ottobre da Meloni & Co.

(in fase di scrittura)