Piazza Affari KO, Ftse Mib -4% in avvio seduta. Nuova tassa extraprofitti banche si o no? Sell titoli UniCredit, Mps & Co.

Il panico che sta azzannando l’azionario globale non risparmia certo Piazza Affari, che vede l’indice Ftse Mib aprire con un tonfo del 4% circa, per poi ridurre le perdite dopo qualche minuto dall’avvio della sessione. Alle 9.30 circa ora italiana, il listino benchmark della borsa Usa scende di poco più del 3%, a quota 30.982,78 punti.

In un listino tutto tinto di rosso, si assiste ai forti sell off sui titoli delle banche. Le peggiori sono nelle prime battute della seduta Mps e UniCredit, con cali che si aggirano attorno al 7%.

In evidenza, oltre all’effetto contagio di Wall Street e dell’azionario asiatico, il dubbio sulla tassa sugli extraprofitti delle banche italiane che, secondo alcuni rumor diffusi la scorsa settimana, potrebbe tornare a presentarsi con una nuova edizione.

Va detto che di chiaro non c’è ancora nulla visto che, stando a quanto hanno riportato La Repubblica, alcune fonti di governo avrebbero detto che sono “prive di ogni fondamento le ricostruzioni giornalistiche secondo le quali sarebbe attualmente allo studio del Governo una norma sugli extraprofitti in alcuni settori dell’economia”.

Detto questo, l’idea di imporre una nuova tassa sulle banche italiane ha ricevuto la benedizione di Unimpresa che, in un report diffuso l’altroieri 3 agosto, ha denunciato una pressione del fisco “paradisiaca” per gli istituti di credito italiani.

Unimpresa ha fatto un po’ di conti facendo notare che, nel corso del 2023, le banche italiane hanno incasso, nel complesso 40,6 miliardi di euro di utili, pagando imposte per un valore di 8,1 miliardi di euro, fattore che significa che il rapporto tra le tasse pagate dagli istituti e gli utili riportato, lo scorso anno, sarebbe stato pari al 20,1%.

Un tax rate, fa notare l’associazionefa notare l’associazione, “che è nettamente inferiore alla media italiana per aziende e lavoratori, stabilmente superiore al 42%. Ciò senza dimenticare che il peso delle tasse sulle imprese, specie quelle più piccole, è spesso superiore al 60%”.

Così ha commentato il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

“Come nel 2022, anche nel 2023 il settore bancario ha beneficiato della politica monetaria e dei guadagni straordinari sui prestiti. Il 2024 si chiuderà con risultati ancora migliori. La tassa sugli extra profitti realizzati dalle banche grazie all’aumento del costo del denaro, di cui si è tornati a discutere in questi giorni, rappresenta una misura di equità sociale che serve a ridistribuire la ricchezza prodotta nel Paese per fattori esogeni, cioè esterni all’andamento del ciclo economico interno. Non è chiaro se il governo varerà un provvedimento in questa direzione: dal nostro punto di vista sarà essenziale una linea netta e chiara, evitando, come lo scorso anno, un tira e molla, accompagnato da correzioni talora poco chiare, che hanno generato solo confusione anche sui mercati finanziari”

Unimpresa sottolinea che, secondo il paper del suo centro studi, “che ha elaborato dati della Banca d’Italia, nel periodo che va dal 2018 al 2023, le banche italiane hanno versato complessivamente 22,6 miliardi di tasse nelle casse dello Stato”.

In particolare, “nei sei anni in esame, i ricavi sono stati pari a 516,2 miliardi (a fronte di costi di 332,7 miliardi) e, di questi, 266,7 miliardi si riferiscono all’attività creditizia (margine d’interesse); gli utili sono stati pari a 115,6 miliardi”.

Nello specifico, ciò significa che “in media, ogni anno, nel periodo in esame, le banche hanno realizzato: 86,1 miliardi di ‘fatturato’ (con 55,4 miliardi di costi) di cui 44,4 miliardi legati ai prestiti, versando al fisco 3,7 miliardi, il 19,6% degli utili, pari a 19,2 miliardi medi su sei anni”.

Il tema è tornato di attualità, negli stessi giorni dell’anniversario del discusso prelievo sugli extraprofitti che il governo Meloni annunciò lo scorso anno agli inizi di agosto, con la diffusione di alcuni rumor, diffusi in particolare dal quotidiano La Stampa che, la scorsa settimana, ha parlato dell’idea del governo Meloni di sfornare una nuova edizione di quella tassa, che fece discutere tanto analisti, economisti, esperti di politica, facendo gridare allo scandalo il mondo dei banchieri e la stessa Bce di Christine Lagarde.

Detto questo, a fronte dello studio di Unimpresa, sempre nel week end a far sentire la sua voce, stavolta a difesa delle banche italiane, è stato il vice direttore generale vicario dell’Abi, Gianfranco Torriero che, così come riportato dall’Ansa, ha detto che “sul reddito prodotto dalle banche si sommano varie e maggiori imposte rispetto alle imprese degli altri settori economici”

Torriero ha detto che “un risparmiatore che investe in azioni bancarie subisce una tassazione di oltre il 50%”, e spiega come sulle banche gravino “l’Ires (24%), l’addizionale Ires per le banche (3,50%), l’Irap (5,45%, che include, rispetto all’aliquota ordinaria, una ulteriore maggiore per le banche) e la cedolare secca sui dividendi (26%)”. Per quanto riguarda invece le “le società non finanziare, tale tassazione è sempre elevata ma di 4 punti percentuali inferiore”.

