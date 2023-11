Mps, nuovo grazie a tassi Bce con utili e ricavi III trim. Tassa extraprofitti banche: la decisione

Mps Monte dei Paschi di Siena ha alzato oggi il velo sui conti, annunciando i numeri relativi al terzo trimestre e ai primi nove mesi del 2023.

Fiacca la reazione del titolo quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari.

Le azioni del Monte di Stato, così noto per quella partecipazione di maggioranza del 64% nel capitale delle banche, che rimane ancora nelle mani del Mef, reagiscono alla pubblicazione della trimestrale puntando lievemente verso il basso.

L’attenzione è rivolta, oltre che agli utili, alle parole dell‘amministratore delegato Luigi Lovaglio che, nel presentare il bilancio, ha definito Mps “tra le migliori banche italiane, in grado di generare capitale trimestre su trimestre”.

Lovaglio ha detto anche che Mps è sulla buona strada per terminare l’anno con un utile netto di 1,1 miliardi.

Occhio alla decisione presa in relazione alla tassa sugli extraprofitti delle banche varata dal governo Meloni.

Mps: utile netto a 310 milioni di euro in III trim, 929 milioni in primi 9 mesi 2023

Mps ha terminato il terzo trimestre del 2023 con un utile netto in rialzo a 310 milioni di euro, superando le stime elaborate dagli analisti intervistati da Bloomberg, che avevano previsto un utile netto rettificato di 219,5 milioni di euro.

Nei primi nove mesi del 2023 l’utile netto è stato pari a 929 milioni, rispetto alla perdita di 334 milioni dei primi nove mesi del 2022.

Il Gruppo ha incassato nei primi nove mesi del 2023 ricavi complessivi per 2,804 miliardi, in crescita del 22,9% su base annua, sulla scia della crescita del margine di interesse (NII), che è stato sostenuto dallo “scenario favorevole dei tassi” – come ha confermato la banca stessa – grazie alle strette monetarie varate dalla Bce di Christine Lagarde, in un “contesto di attento presidio del costo della raccolta”.

Mps ha sottolineato nel comunicato con cui ha diffuso i conti che “il positivo andamento del margine di interesse ha più che compensato la flessione delle commissioni nette (registrata soprattutto sui proventi della gestione del risparmio e sul comparto del credito, in ragione dell’evoluzione dello scenario macroeconomico) e il minor contributo degli altri ricavi della gestione finanziaria (che nei primi nove mesi del 2022 incorporavano, in particolare,consistenti utili derivanti dalla cessione di titoli classificati nel banking book della Capogruppo) e degli altri proventi e oneri di gestione”.

In numeri, il margine di interesse al 30 settembre 2023 è risultato pari a 1,688 miliardi di euro, in rialzo del 62,7% su base annua, grazie al contributo di alcuni fattori come 1) il maggior contributo del comparto commerciale, che ha beneficiato di maggiori interessi attivi sugli impieghi, generati dall’aumento dei tassi di interesse, solo in parte compensati dai maggiori interessi passivi sulla raccolta e la maggiore contribuzione del portafoglio titoli, in conseguenza di maggiori rendimenti. Il margine di interesse del terzo trimestre 2023 è salito anche rispetto al trimestre precedente (+4,6%) grazie al maggior contributo degli impieghi commerciali (che continuano a beneficiare della

crescita dei tassi), combinato all’attento presidio del costo della raccolta; in aumento anche i proventi del portafoglio titoli.

I ricavi del terzo trimestre 2023 sono ammontati a 953 milioni di euro, in questo caso in lieve calo (-2,0%) rispetto al trimestre precedente per il minore contributo della gestione finanziaria.

Per quanto riguarda la tassa sugli extraprofitti delle banche, decisa dal governo Meloni, Mps ha reso noto che il cda della capogruppo ha deciso di proporre all’assembolea degli azionisti di “destinare a riserva di utili non distribuibili una somma non inferiore a 312,7 milioni di euro, quale opzione prevista dalla stessa normativa che disciplina il prelievo sugli extraprofitti.

