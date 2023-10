Mps e il disastro Antonveneta: Cassazione assolve tutti. Focus sul titolo

Mps riparte dopo il rally della vigilia, che ha portato il titolo a schizzare di oltre il 5%, nel giorno in cui era attesa la sentenza della Cassazione sulla eventuale conferma delle assoluzioni dell’ex presidente della banca senese Giuseppe Mussari e dell’ex Dg Antonio Vigni.

La sentenza è arrivata prima della chiusura della giornata di contrattazioni a Piazza Affari, permettendo al titolo Monte dei Paschi di Siena di chiudere attorno ai massimi di giornata.

Mps: la Cassazione conferma assoluzioni Mussari, Vigni e altri imputati

La Cassazione ha confermato le assoluzioni di Mussari e Vigni, che erano state decise in appello il 6 maggio del 2022 dopo la condanna avvenuta in primo grado.

Il tribunale ha dichiarato inoltre “inammissibile” il ricorso che era stato presentato dalla Pg di Milano Gemma Gualdi contro le assoluzioni di tutti i 15 imputati.

Nel novembre del 2019, il Tribunale di Milano aveva condannato a sette anni e sei mesi di carcere Giuseppe Mussari, a 7 anni e 3 mesi Antonio Vigni e a 4 anni e 8 mesi Gian Luca Baldassarri per le presunte irregolarità nelle operazioni effettuate da Mps tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all’acquisizione di Antonveneta.

LEGGI ANCHE

Dossier Mps: in 14 anni bruciati 22 miliardi, tra Antonveneta, Lehman, crisi spread, regole Ue e NPL

Mps, il caso: Alexandria, Santorini, Antonveneta e il diniego dell’Authority tedesca

Mussari, Vigni e gli altri imputati sono stati assolti dall’accusa di presunte irregolarità commesse da Mps nelle operazioni di finanza Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, che risalgono al periodo compreso tra il 2008 e il 2012.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile anche il ricorso della Consob.

Così, stando a quanto ha reso noto l’Ansa, si sono espressi dopo la sentenza della Cassazione gli avvocati di Giuseppe Mussari, Padovani, Pisillo e Marenghi:

“Il processo per le presunte falsità del bilancio Mps e presunte turbative di mercato, che non avrebbe mai dovuto cominciare, si è finalmente concluso, dopo una lunga, tormentosa, angosciosa vicissitudine processuale, là dove meritava di finire: nel nulla. Giustizia è fatta ma Mussari non è più quel che era quando questa vicenda iniziata, e nessuno gli restituirà nulla”.

Arrivato anche il comunicato della banca tedesca Deutsche Bank, che ha così commentato la conferma delle assoluzioni:

“Siamo soddisfatti della decisione della Suprema Corte. Abbiamo sempre creduto fermamente nell’innocenza delle persone della banca coinvolte nel procedimento, nonché della stessa Deutsche Bank, rispetto alle accuse mosse. Siamo lieti che tutti siano stati pienamente assolti e che la sentenza della Corte di Cassazione abbia posto fine a questo lungo procedimento”.

Il titolo di Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso la sessione di ieri, mercoledì 11 ottobre, a quota 2,599, con uno scatto del 5,69% che lo ha portato in cima al Ftse Mib di Piazza Affari.

Il rally del titolo si spiega con il fatto che, con la sentenza della Cassazione, viene a cadere l’ostacolo rappresentato dai rischi legali della banca senese, che ammontano in tutto a 4,1 miliardi di euro.

I titoli dei giornali non sono tuttavia altrettanto clementi, come lo è stata la Cassazione, nei confronti degli ex vertici del Monte dei Paschi che, dal 2017, è noto a tutti anche come Monte di Stato.

“Mps: disastro senza colpevoli. Dieci anni dopo tutti assolti“, è il titolo dell’articolo de Il Fatto Quotidiano, che ricorda come quelle operazioni di finanza strutturata Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, che sono state messe in atto da Mps in quegli anni compresi tra il 2008 e il 2021, siano state realizzate al fine di coprire, secondo l’accusa, quelle “perdite causate dalla sciagurata acquisizione del 2007 di Antonveneta, costata oltre 40 miliardi di valore bruciato negli ultimi 15 anni”.

Il Corriere della Sera scrive intanto che quella cifra dei riscghi legali, che ammonta a 4,1 miliardi, potrebbe ridursi per effetto della sentenza della Cassazione “di un miliardo permettendo a Mps di liberarsi di una parte importante dei suoi rischi”.

(in fase di scrittura)