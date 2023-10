Da Intesa SanPaolo a Isybank: partito Meloni contro ‘migrazione forzata’ correntisti

E ora Intesa SanPaolo, istituto di credito numero uno in Italia capitanato dal ceo Carlo Messina, finisce nel mirino del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con Isybank, la nuova banca digitale del gruppo presentata il 15 giugno scorso.

Il motivo? Quel trasferimento dei correntisti da Intesa SanPaolo a Isybank, a cui starebbe guardando anche Bankitalia.

La questione della migrazione dei conti correnti di alcuni clienti da Intesa Sanpaolo verso la banca online è stata affrontata nella giornata di ieri in Parlamento da Luca Ciriani, il ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha fatto notare come la decisione relativa al trasferimento non sia stata comunicata al ministero dell’Economia.

Il titolo della banca italiana guidata dall’AD Carlo Messina oggi è sotto pressione a Piazza Affari, perdendo sul Ftse Mib lo 0,90% circa.

Va precisato che la borsa di Milano non vive tuttavia una giornata positiva, tutt’altro, contagiata dal peggioramento del sentiment che ha investito prima Wall Street, e poi le borse di Tokyo e di Hong Kong, in perdita fino a -2%.

I sell off sono stati alimentati dai nuovi livelli record testati dai tassi dei Treasuries Usa.

Intesa SanPaolo, ministro Ciriani: focus Bankitalia su questione migrazione conti

Tra le banche italiane quotate a Piazza Affari, Intesa SanPaolo si mette oggi in evidenza, con le ultime notizie che riguardano l’attenzione che il governo Meloni ha deciso di dare alla questione del trasferimento di alcuni conti correnti alla sua nuova banca digitale Isybank.

Nella giornata di ieri, di fatto, il ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha illustrato la questione, sottolineando che “l’operazione di trasferimento di alcune categorie di correntisti di Intesa Sanpaolo, la cosiddetta, clientela digitale, alla banca online Isybank – parte del medesimo gruppo, ma completamente online e fruibile esclusivamente mediante una app dedicata – non è stata comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, le informazioni sono state acquisite dalle compenti Autorità di vigilanza”.

La questione, praticamente, è finita sul tavolo di Bankitalia. Che, ha riportato il ministro, ha “comunicato che, nell’interlocuzione con Intesa Sanpaolo sull’operazione, ha raccomandato all’intermediario di: curare attentamente la comunicazione alla clientela; di consentire ai clienti non interessati al passaggio in Isybank di mantenere il rapporto con Intesa Sanpaolo e di assicurare l’ordinato trasferimento dei rapporti”.

Bankitalia, ha spiegato Ciriani, aveva tra l’altro ricevuto “diversi esposti relativi ai trasferimenti dei rapporti di conto corrente verso Isybank” da parte di quei clienti di Intesa SanPaolo che hanno lamentato di essere migrati nella piattaforma digitale in modo forzato”.

Via Nazionale ha comunque affermato che la banca italiana “ha fornito rassicurazioni al riguardo”.

Questione migrazione conti correnti a Isybank sollevata da Fratelli d’Italia (FdI)

La questione Isybank è finita in Parlamento dopo che Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha presentato una interrogazione al Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze guidato da Giancarlo Giorgetti) allo scopo di proteggere i correntisti di Intesa SanPaolo, in particolare il loro diritto a scegliere se accettare o meno “una migrazione forzata” dei loro conti correnti.

A farsi paladina dei diritti dei correntisti di Intesa SanPaolo è stata in particolare la deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni, esponente della commissione Bilancio, che si è espressa così ieri alla Camera, nel corso della replica alla risposta del Mef alla sua interrogazione sul caso.

“Il trasferimento dei conti correnti dei clienti da Intesa San Paolo alla banca digitale Isybank, che fa capo allo stesso gruppo ma è pensata esclusivamente per app, è stata un’operazione portata a termine senza rispettare gli obblighi di trasparenza e completezza delle comunicazioni che la banca avrebbe dovuto avere nei confronti dei correntisti. La risposta tempestiva fornita oggi dal Mef (ovvero il fatto che il ministero non fosse stato informato della migrazione) alla mia interrogazione sul tema ha fugato ogni dubbio in merito”.

“La richiesta di riaprire i termini per permettere ai clienti di non essere trasferiti è sacrosanta – ha continuato Giorgianni – Da chi gestisce i nostri risparmi dobbiamo esigere lealtà e trasparenza”.

La deputata di Fratelli d’Italia ha parlato di “metodi ‘padronali’ non ammissibili”.

Occorre sempre ricordare che le banche non gestiscono denaro proprio, e quando si maneggia denaro altrui una corretta e tempestiva informazione appare un requisito imprescindibile.

Isybank: la nuova banca digitale di Intesa SanPaolo

Vale la pena ricordare quelle che sono le caratteristiche della banca digitale Isybank, che tanto sta spaventando il partito della premier Giorgia Meloni.

LEGGI ANCHE

Isybank: la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo rivoluziona il mobile banking

La banca digitale di Intesa SanPaolo, espressione massima della scommessa del ceo Carlo Messina sul mobile banking, è stata presentata lo scorso 15 giugno nel corso di un evento ad hoc, con cui i vertici hanno affrontato il tema della nuova rivoluzione delle banche, pronte sempre di più ad andare incontro alle esigenze di correntisti, essi stessi in primis più digitali.

Isybank è stata definita “la banca digitale di Intesa Sanpaolo che si rivolge principalmente ai 4 milioni di clienti Intesa Sanpaolo interessati ad usare servizi innovativi esclusivamente online e sullo smartphone”.

Con sede a Milano nella “Scheggia di vetro”, Isybank è forte della partnership tecnologia siglata con Thought Machine, società fintech di servizi cloud per il settore banking , conosciuta per aver aver sviluppato le attività moderne di banking e per il suo motore di core banking Vault, già utilizzato dalle banche più importanti del mondo, tra cui la stessa Intesa Sanpaolo, JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group, Standard Chartered e ING.

Nel corso dell’evento che si è tenuto alla metà di giugno, Intesa SanPaolo ha annunciato di aver collaborato di fatto con diversi player internazionali, tra cui Thought Machine e Google per la realizzazione di Isybank: in particolare, con la società fintech Thoght Machine per realizzare la piattaforma di digital banking, e con Google per la creazione di due Region Cloud.

Evidentemente, tuttavia, non tutti i clienti hanno gradito la migrazione dei loro conti a Isibank tanto che, nei giorni scorsi, la stessa Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust, accusando la banca italiana di non aver fornito informazioni adeguate.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di una migrazione di 300.000 clienti “prevalentemente digitali”, che non si sarebbero però ribellati.

Un articolo di Reuters si è riferito intanto alla crociata lanciata dal partito di Giorgia Meloni, ricordando come la mossa anti-Isybank segua alcuni provvedimenti anti-banche varati dallo stesso governo Meloni: in primis quella tassa sugli extraprofitti delle banche che ha tanto scioccato i mercati e il mondo intero nel mese di agosto e, anche, quella proposta sugli NPL (crediti deteriorati e sofferenze) delle banche stesse, bocciata già da Scope Ratings e da S&P. Il dubbio è se la decisione di FdI di attenzione Intesa SanPaolo possa essere considerata un’altra prova del nove del fatto che il governo Meloni abbia deciso di mettere di nuovo sotto pressione il settore bancario, dopo aver varato il prelievo sugli extraprofitti.

Sotto pressione oggi sul Ftse Mib di Piazza Affari anche altri titoli del settore bancario UniCredit, Mps-Monte dei Paschi di Siena, Bper e Banco BPM.

LEGGI ANCHE

Tassa extraprofitti banche: la Bce boccia (e rimprovera) Meloni

Tassa extraprofitti banche, parla Orcel (UniCredit). Bonomi: ‘prelievo forzoso’

Tassa extraprofitti banche, dubbi dal Senato: costituzionale o no?