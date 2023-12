Bce: Lagarde pronta a tagli tassi, outlook 2024. Il messaggio da BTP e bond euro

La Bce di Christine Lagarde è pronta all’ultimo atto sui tassi dell’area euro del 2023.

E’ grande attesa per l’ultima riunione del Consiglio direttivo dell’Eurotower dell’anno, in calendario tra una manciata di giorni, giovedì 14 dicembre.

Il giorno prima, mercoledì 13 dicembre, la Fed di Jerome Powell avrà emesso il proprio verdetto.

La Bce verso tagli tassi? I BTP, Bund & Co. ci credono

Così come per la Fed, anche per la Bce di Lagarde le attese degli economisti sono per un nulla di fatto.

Gli operatori di mercato aspettano con trepidazione – idem guardando alla banca centrale Usa – che la Bce decreti la fine del ciclo di rialzi dei tassi, preannunciando l’avvento di tagli già nei primi mesi del 2024.

E’ su questo che hanno scommesso nelle ultime sedute soprattutto i titoli di stato dell’area euro.

Oggi lo spread BTP-Bund a 10 anni torna a riavvicinarsi alla soglia dei 180 punti base, segnando un lieve rialzo.

I tassi dei BTP a 10 anni si riposizionano sopra la soglia del 4% bucata la scorsa settimana.

I tassi dei bond dell’area euro dunque tornano a salire. Ma la discesa, rispetto ai massimo di due mesi fa, è evidente.

I tassi dei Bund tedeschi a 10 anni hanno bucato nelle ultime sessioni anche la soglia del 2,2%, scivolando al valore più basso dal maggio del 2023, dopo essere volati, nel mese di settembre, fino al 3%.

Indicativa la retromarcia innestata dai tassi dei BTP a 10 anni, che si sono allontanati con decisione da quel livello superiore al 5% che avevano superato all’inizio di ottobre, a seguito della presentanzione della Nadef del governo Meloni.

Dietrofront anche per i tassi dei titoli di stato francesi a 10 anni, che sono scesi la scorsa settimana fino al 2,73%, al minimo dall’aprile del 2023, stando a quanto riportato da un articolo di Euronews.

Il calo dei rendimenti si spiega proprio con le scommesse dei mercati sulle prossime mosse della Bce.

Lo scivolone dei tassi ha interessato tra l’altro anche i bond a scadenza più breve, che tendono a riflettere in modo più attendibile le attese sul trend dei tassi di interessi.

I rendimenti dei Bund a 2 anni sono capitolati dal 3,30% della metà di ottobre al 2,60%.

I tassi dei BTP a 2 anni sono invece crollati di 100 punti base, nello stesso arco temporale, al 3,20%, e i tassi dei bond francesi a 2 anni sono scesi fino al 2,70% dal 3,50%.

Soltanto due mesi fa, i mercati monetari scommettevano su tagli ai tassi complessivi, nel 2024, da parte della Bce, pari a -60 punti base, prezzando dunque al 100% due sforbiciate, ciascuna di 25 punti base.

Quanti tagli nel 2024

Ora, gli stessi mercati ritengono che Lagarde & Co. taglieranno i tassi, l’anno prossimo, di ben 144 punti base, ovvero per ben cinque volte nel corso dell’anno, complice il rallentamento evidente della crescita dell’inflazione in Eurozona.

Gli ultimi dati hanno indicato, d’altronde che, nel mese di novembre, il tasso di inflazione dell’area euro è sceso al 2,4% su base annua, ben al di sotto del 2,7% atteso, a fronte di vendite al dettaglio che hanno confermato la fase di rallentamento dell’economia del blocco.

Il Financial Times ha riportato inoltre che i contratti swap prevedono fino a sei tagli dei tassi di interesse, ciascuno di 25 punti base, entro la fine del 2024, rispetto a quei 3/4 tagli che erano stati invece stimati alla fine di novembre.

Si fa strada inoltre sempre di più la convinzione che la Bce, tra le ultime banche centrali più importanti al mondo a muoversi contro l’inflazione, nel corso del 2022, potrebbe essere la prima in assoluto a tagliare i tassi, nel 2024, sulla scia di una carrellata di dati macro che hanno confermato, in questi ultimi giorni e in diversi casi, una erosione dei fondamentali più potente di quanto previsto.

“La Bce è la banca centrale che, probabilmente, più di tutte, ha alzato troppo i tassi – ha commentato all’FT Quentin Fitzsimmons, gestore di portafoglio senior di T Rowe Price – Si stanno sottovalutando i rischi sull’arrivo di una recessione in Eurozona, area che in passato ha fatto affidamento su tassi di interesse molto bassi per un periodo di tempo molto lungo, per poi assistere a una serie di rialzi drammaticamente veloci a valori molto più alti”.

Bce pronta a sfornare il nuovo outlook sull’inflazione e sul Pil

Vero però anche che i dati relativi al mese di novembre hanno messo in evidenza che l’inflazione core dell’area euro è rimasta ben al di sopra del target del 2% della Bce, segnando una crescita su base annua pari al 3,6%.

Su quando la Bce inizierà a tagliare i tassi, diverse indicazioni arriveranno giovedì 14 dicembre anche con la presentazione dei nuovi outlook sull’economia e sull’inflazione stilati dallo staff dell’Eurotower.

Quelli precedenti, che erano stati diffusi nel mese di settembre, avevano indicato un tasso di inflazione, in media, pari al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025.

L’inflazione core dell’area euro, era emerso da quelle proiezioni economiche, era attesa al 5,1% nel 2023, al 2,9% nel 2024, al 2,2% nel 2025.

E’ probabile che questo outlook venga rivisto al ribasso dalla Bce.

Sempre a settembre, lo staff prevedeva una crescita del Pil dell’area euro pari allo 0,7% nel 2023, all’1% nel 2024, e all’1,5% nel 2025.

Se anche questo outlook, oltre a quello dell’inflazione, venisse tagliato per gli anni 2024 e 2025, le aspettative sull’arrivo di diversi tagli dei tassi nel corso del 2024 verrebbero praticamente confermate, sostenendo il mercato dei titoli di stato dell’area euro come i BTP e i Bund, e consentendo così ai rendimenti di segnare ulteriori ribassi.

Punta su mercati pronti a incrementare le scommesse dovish sui tassi dell’area euro Frederik Ducrozet, responsabile della divisione di macroeconomia presso Pictet Wealth Management, secondo cui proprio la revisione al ribasso dell’outlook sul Pil e sull’inflazione da parte della Bce indurrà i mercati a puntare con maggiore convinzione sull’avvento dei tagli, anche nel caso in cui la presidente Christine Lagarde dovesse decidere di non cantare ancora vittoria nella sua lotta contro l’inflazione.

“Nel momento in cui dirà (se dirà) che i tassi non saranno più alzati, sarà come dire che la prossima mossa sarà un taglio, aprendo la porta alle scommesse degli investitori su quanto previsto arriveranno le sforbiciate”.

E la Bce potrebbe tagliare molto di più di quanto potrebbero fare la Fed e la Bank of England.

“Sebbene la crescita (dell’economia) globale abbia resistito in modo migliore, in generale, rispetto a quanto previsto all’inizio del 2023, non si può dire lo stesso per l’Eurozona – ha commentato al Financial Times Mike Riddell, gestore di portafogli di bond presso Allianz Global Investors – Noi ci aspettiamo che la crescita dell’Europa e quella del mondo saranno molto più deboli nel corso del prossimo semestre, visto che tutti i rialzi dei tassi inizieranno a far sentire davvero il loro impatto”. Va ricordato infatti che l’effetto delle strette monetarie non è immediato. E che finora l’economia non ha ancora avvertito a pieno le conseguenze di tutte quei rialzi dei tassi che le banche centrali hanno varato dal 2022. Il che significa, in poche parole, che il peggio non è ancora arrivato.