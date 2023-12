Fed: tassi fermi, attenti inflazione Powell e dot plot con tagli. Ultimo atto 2023

La Fed di Jerome Powell non tradisce i mercati, lasciando i tassi invariati come da attese e presentando un dot plot che preannuncia sforbiciate più ampie di quanto atteso in precedenza.

La Banca centrale americana ha lasciato oggi, mercoledì 13 dicembre, i tassi sui fed funds fermi al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, in quello che è stato il suo ultimo atto del 2023.

Fed, Powell lascia tassi fermi al 5,25%-5,5%. Ma l’attenti all’inflazione non rientra

Su quello che accadrà in futuro, è stato lo stesso Jerome Powell ad avvertire che il quadro rimane segnato dall’incertezza, riconoscendo comunque i progressi significativi che la banca centrale è riuscita a fare nello sfiammare la crescita dell’inflazione degli States.

“La crescita dell’attività economica è rallentata in modo significativo – ha detto Powell – l’inflazione si è smorzata a fronte di un rialzo significativo della disoccupazione; la domanda di lavoro eccede tuttora l’offerta, ma la divergenza si è attenuata”.

Non solo: a conferma del notevole rallentamento delle pressioni inflazionistiche, il banchiere centrale ha affermato che “la crescita dei salari sembra indebolirsi” e che “l’attività del mercato immobiliare si è appiattita”.

Fed, Powell: abbiamo bisogno di ulteriori prove che confermino rallentamento inflazione

Detto questo, “considerando quanto abbiamo fatto, viste le incertezze, procediamo con cautela”, ha aggiunto Powell. “I dati che certificano il rallentamento dell’inflazione sono confortanti, ma abbiamo bisogno di assistere a ulteriori prove” che dimostrino l’indebolimento dell’inflazione.

Altra dichiarazione che non sarà stata affatto gradita dalle colombe è quella con cui il presidente della Fed ha detto che “siamo al picco o vicini al picco di questo ciclo” di strette monetarie. Non proprio una frase che fa pensare all’arrivo imminente di tagli ai tassi.



“Siamo pronti a ulteriori restrizioni”

Ancora peggio, il presidente della Fed Jerome Powell, nell’aprire la conferenza stampa successiva all’annuncio dei tassi da parte della Fed, si è così espresso:

“Siamo pronti a ulteriori restrizioni, nel caso in cui fossero appropriate” e “manterremo la politica restrittiva fino a quando non saremo fiduciosi nel ritorno dell’inflazione al 2%”.

Insomma: “gli esponenti del Fomc non vogliono togliere dal tavolo la possibilità di ulteriori rialzi”.

Dot plot dovish: ecco i tagli dei tassi previsti fino al 2026

I mercati si sono concentrati soprattutto sul nuovo dot plot sfornato dalla banca centrale.

Dal dot plot è emerso che gli esponenti del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, prevedono per il 2024 tre tagli dei tassi, ciascuno di 25 punti base.

Si tratta di una quantità di tagli dei tassi inferiore ai quattro attesi dai mercati, ma superiore a quanto era stato indicato nel dot plot precedente.

Dal dot plot aggiornato del Fomc emerge ora che, per la fine del 2024, la stima mediana punta a un calo dei tassi fino al 4,6%, in flessione di 50 punti base rispetto al 5,1% atteso nel mese di giugno.

Per il 2025, le previsioni sono di un calo dei tassi al 3,6%, rispetto al 3,9% di giugno.

Per il 2026, la stima mediana è di una ulteriore flessione dei tassi sui fed funds al 2,9%, come a giugno.

Il comunicato della Fed sui tassi

Così si legge nel comunicato del Fomc con cui è stata resa nota la decisione sui tassi Usa.

“Gli ultimi dati suggeriscono che la crescita dell’attività economica è rallentata rispetto al forte ritmo riportato nel corso del terzo trimestre. La crescita dei posti di lavoro ha moderato il passo rispetto all’inizio dell’anno, ma rimane solida, e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione si è smorzata nel corso dell’ultimo anno, ma rimane elevata”.

“La Commissione si prepone l’obiettivo di raggiungere una situazione di massima occupazione e di una inflazione al tasso di crescita del 2% nel più lungo termine. Al fine di sostenere questi obiettivi, la Commissione ha deciso di mantenere il target dei tassi sui fed funds al 5,25%-5,5%”.

“La Commissione – si legge ancora nel comunicato – continuerà a valutare le informazioni aggiuntive e le loro implicazioni per la politica monetaria. Nel determinare fino a che punto potrebbe essere appropriata una ulteriore restrizione monetaria, al fine di riportare l’inflazione al tasso di crescita del 2% nel corso del tempo, la Commissione prenderà in considerazione l’effetto complessivo delle restrizioni di politica monetaria, il ritardo con cui la politica monetaria condiziona l’attività economica e l’inflazione, e gli sviluppi economici e finanziari”.

“Inoltrem la Commissione continuerà a ridurre i suoi investimenti in Treasury (titoli di stato Usa) e nei debiti delle agenzie che emettono titoli garantiti dai mutui, così come descritto nei piani precedentemente annunciati”.

“La Commissione è fortemente impegnata a far tornare l’inflazione al suo obiettivo del 2%”, ha rimarcato il comunicato, che ha precisato a tal proposito che le informazioni di cui la Fed terrà conto per dare una direzione alla sua politica monetaria includono dati relativi “alle condizioni del mercato del lavoro, le pressioni inflazionistiche e le aspettative sull’inflazione, e gli sviluppi finanziari e internazionali”.

La reazione di Wall Street dopo l’annuncio della Fed. Nuovo record per il Dow Jones

La reazione dei mercati è da capogiro.

Alle 21.10 circa ora italiana, il Dow Jones schizza al rialzo di più di 400 punti (+1,1%), superando la soglia dei 37.000 punti per la prima volta nella storia. Il precedente record storico era stato segnato dal Dow Jones nel gennaio del 2022.

Lo S&P 500 avanza dell’1,2%, sulla scia dei buy che si affollano sui titoli delle società attive nel mercato immobiliare e delle banche, mentre il Nasdaq segna un progresso dell’1% circa.

