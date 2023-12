Tassi Fed e inflazione Usa: ultimo atto Powell 2023. Cosa succederà

Tassi Usa sotto la lente: la comunità internazionale degli investitori si prepara all’ultimo atto della Fed del 2023.

Cresce l’attesa per l’ultima riunione dell’anno del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve guidata dal presidente Jerome Powell, attesa per i prossimi 12-13 dicembre.

Tassi Fed: terzo nulla di fatto dal mese di luglio?

Le attese degli analisti sono per un ennesimo nulla di fatto sui tassi per la terza volta consecutiva dal mese di luglio.

I tassi sui fed funds Usa dovrebbero essere confermati dunque all’attuale range, compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

Sarà davvero così? E la Fed di Powell accontenterà finalmente i mercati, prevedendo l’inizio di un ciclo di tagli dei tassi, a partire dal 2024?

Di certo, le ultime dichiarazioni che sono arrivate dal timoniere della banca centrale americana, non sono state dovish. Anzi, sono state alquanto hawkish. C’è chi ritiene tuttavia che Powell & Co. si stiano dimostrando sconnessi dalla realtà.

Se si guarda all’ultimo dot-plot diffuso dalla Fed di Jerome Powell, emerge che la Banca centrale americana è in realtà in ritardo rispetto ai rialzi dei tassi previsti per la fine dell’anno.

Dal documento che mette in evidenza le previsioni degli esponenti del Fomc sulla traiettoria dei tassi, emerge infatti che il 2023 dovrebbe concludersi, in teoria, con un’altra stretta monetaria anti-inflazione il che significa, secondo Vincent Reinhart, responsabile economista di Dreyfus & Mellon ed ex esponente del Fomc, che la banca centrale a questo punto dovrebbe “rimuovere un dot..”, confermando allo stesso tempo tutta l’intenzione di riportare la crescita del tasso di inflazione al target 2%.

Sebbene in forte decelerazione, infatti, non ci siamo ancora.

Powell ha ancora paura dell’inflazione, Moody’s lo snobba. Outlook tagli tassi 2024-2025

Venerdì scorso, Powell ha rimarcato che la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi sui fed funds Usa, nonostante i dati macro confermino come la crescita dell’inflazione Usa stia continuando a rallentare il passo, e dopo ben 11 strette monetarie lanciate nell’arco degli ultimi due anni.

La missione hawkish di Powell è tuttavia fallita, tanto che i rally dei prezzi dell’oro e del Bitcoin sono stati spiegati proprio con la convinzione, da parte degli operatori, dell’arrivo di imminenti tagli dei tassi Usa, a partire dall’inizio del 2024.

A esprimersi sulla Fed anche Moody’s, che ha detto di ritenere che il primo taglio dei tassi della Fed arriverà attorno “alla fine del secondo trimestre” del 2024 e che, complessivamente, entro il dicembre del 2024, la banca centrale americana taglierà i tassi di “almeno 100 punti base, facendoli scendere al range compreso tra il 4,25% e il 4,5%”, per poi abbassarli ulteriormente nel 2025 di altri 125 punti base, alla forchetta compresa tra il 2,75% e il 3%”.

Bitcoin: boom prezzi oltre $40.000. I buy con scommesse trader su ETF e tassi Fed

Dai dati arrivati dal fronte macro è emerso che l’inflazione Usa misurata dall‘indice dei prezzi al consumo (CPI) ha riportato un trend praticamente piatto a ottobre su base mensile, salendo del 3,2% su base annua.

Ancora più rassicurante l’indice CPI core, che esclude i prezzi più volatili delle componenti dei beni energetici e beni alimentari, avanzato a ottobre dello 0,2% su base mensile, rispetto al +0,3% stimato dal consensus, e del 4%, al di sotto del +4,1% atteso, su base annua.

Proprio su base annua la componente core ha messo a segno il rialzo più contenuto dal settembre del 2021, ovvero in più di due anni.

E’ vero anche che nelle ultime settimane, Powell ha detto che la Fed non è sicura di aver raggiunto livello tale da riportare inflazione al 2%.

Le stesse minute relative all’ultima riunione della Fed non hanno mostrato toni dovish, semmai il contrario.

La discrepanza tra l’attenti all’inflazione lanciato da Powell e le scommesse dei mercati sull’arrivo di tagli ai tassi è evidente.

Dal CME FedWatch Tool emerge per esempio che i trader scommettono su un taglio ai tassi di 25 punti base addirittura nel marzo del 2024.

Questo gap dovrebbe tuttavia ridursi.

Michael Gapen, responsabile economista di Bank of America, ritiene che dal meeting di dicembre emergerà di fatto “un dot-plot” da cui emergerà il seguente messaggio: ‘Okay, abbiamo finito di alzare i tassi…e ora prevediamo tagli”.

Allo stesso tempo, secondo Gapen, la Fed di Jerome Powell cercherà di far capire ai mercati che l’obiettivo dei tagli dei tassi non sarà quello di salvare l’economia, ma quello di assicurare la stabilità del costo “reale” dei finanziamenti e di accompagnare la discesa dell’inflazione.

L’economista prevede poi un riferimento della Fed a “un ciclo graduale e cauto di allentamento” monetario, che dovrebbe scattare nel momento in cui l’indice PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) scendesse in modo significativo al di sotto della soglia del 3%, riportando medie annualizzate a tre o sei mesi attorno al 2,5% o a un valore inferiore.

“Fed sconnessa dalla realtà . Difficile calcolare i danni all’economia”

Nel frattempo, in un’intervista rilasciata alla CNBC, nel programma “Squawk Box Asia”, il gestore di portafoglio Paul Gambles, co-fondatore e managing partner di MBMG Group, ha riferito che la Fed è indietro rispetto alle scomesse dei mercati relative agli imminenti tagli dei tassi.

A suo avviso, per rimettersi al pari con le aspettative dei trader, ma anche con i fondamentali dell’economia Usa, e al fine di evitare un ciclo di politica monetaria restrittiva estremo e prolungato, la banca centrale dovrebbe sforbiciare i tassi almeno cinque volte, soltanto nel 2024.

“Credo che la politica della Fed sia così sconnessa dai fattori economici e dalla realtà al punto che neanche possiamo fare ipotesi su quando deciderà di svegliarsi e iniziare ad avere idea del danno che sta infliggendo all’economia”, ha avvertito Gambles.

Dal canto suo David Roche, direttore generale e strategist globale di Independent Strategy, ha commentato alla CNBC che, a meno che non si presentino gravi shock esterni che faranno di nuovo scattare l’inflazione degli Stati Uniti, infiammando in particolare i prezzi energetici e dei beni alimentari, “è quasi certo” che la banca centrale Usa abbia messo il punto alla fase di rialzi dei tassi, e che dunque sia pronta a tagliarli.

Tra l’altro Roche crede che molti prezzi degli asset scontino ormai un’inflazione così radicata nell’economia, che la banca centrale americana non riuscirà più a riportare il trend di crescita dei prezzi a quel target del 2% della Fed. Più che Mission Accomplished, qualcuno potrebbe dire, di fatto, missione fallita.