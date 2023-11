Nexi al test dei conti. Cosa dicono gli analisti e l’analisi tecnica

A Piazza Affari occhi puntati su Nexi che giovedì 8 novembre presenterà i propri attesi conti trimestrali. Intanto, il titolo continua a mostrare forte volatilità in Borsa e al momento mostra un rialzo del 3% a quota 6,13 euro.

I conti di Nexi saranno interessanti da seguire in particolare dopo il crollo in seguito alla presentazione dei conti trimestrali di Worldline, società francese dei pagamenti.

Ma non solo, saranno da seguire anche alla luce dei recenti rumors che indicano un interesse sulla società da parte di diversi fondi di investimento. Vediamo cosa si aspettano gli analisti sui conti di Nexi per il 3° trimestre e per l’intero 2023.

La preview sui conti di Nexi

Secondo i dati raccolti da Bloomberg, Nexi dovrebbe chiudere il terzo trimestre con ricavi per 875 milioni di euro, in aumento di oltre il 5% rispetto agli 858 milioni di euro messo a segno nel medesimo periodo dello scorso anno, ma anche in aumento rispetto anche a quanto realizzato nel trimestre precedente (835 milioni di euro).

La crescita dei ricavi di Nexi potrebbe quindi rallentare al 5%, il livello più basso degli ultimi sei trimestri, in un contesto di calo della spesa dei consumatori e di economie in rallentamento. Con le stime che sono al limite inferiore del consenso, per Nexi sarà fondamentale confermare la guidance per l’anno in corso, un elemento cruciale soprattutto dopo che le prospettive di crescita ridotte di Worldline a causa della debolezza in Germania che ha alimentato le preoccupazioni sugli utili nel settore dei pagamenti. Teniamo comunque presente che l’Italia è il principale motore dei ricavi di Nexi, rappresentando il 60% dei ricavi totali, con Germania, Austria, Svizzera e Polonia ferme a circa il 13%.

Visto in crescita anche l’Ebitda (Margine operativo lordo) sia su base trimestrale che su base annua. In tal senso, mediamente gli analisti si aspettano un Ebitda del 3° trimestre a quota 494,2 milioni di euro, sopra i 463 mln realizzati nel terzo trimestre del 2022.

Le stime per il FY 2023

Per l’intero esercizio 2023, le stime degli analisti indicano ricavi per 3,36 miliardi di euro, in aumento (+7%) rispetto ai 3,26 miliardi di euro messi a segno lo scorso anno. L’Ebitda del 2023, stando al consensus di Bloomberg, dovrebbe attestarsi a 1,75 miliardi di euro, anc’esso in aumento rispetto agli 1,6 miliardi dello scorso anno. Infine, l’EPS (utile per azione) per l’intero 2023 è visto dagli analisti in aumento a 0,56 euro ad azione (0,53 dello scorso anno).

Ecco che secondo le attese degli analisti, i conti di Nexi, dovrebbero essere meno scioccanti di quanto non lo siano stati quelli di Worldline, nonostante il rallentamento della crescita complessiva.

La view degli analisti sul titolo

Guardando al consensus degli analisti raccolto da Bloomberg, la maggior parte (60%) degli analisti che seguono il titolo ha una visione rialzista (“Buy”) sul titolo, in 8 dicono di mantenere il titolo in portafoglio, mentre solo uno ha una visione ribassista “sell” su Nexi.

Il prezzo obiettivo a 12 mesi è mediamente sopra 9 euro, il che implicherebbe un rendimento potenziale di circa il 47% dai prezzi attuali a Piazza Affari.

I recenti rumors su Nexi

Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni che vedrebbero l’interessamento su Nexi da parte di alcuni fondi di investimento. In tal senso, dopo i rumors di fine ottobre che vedevano un interesse da parte del fondo CVC, di Blackstone e di Silver Lake, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che indicano un probabile interesse su Nexi da parte del fondo pensione canadese CPP (che gestisce $570 miliardi) e il fondo di private equity statunitense Francisco Partners.

Tuttavia, al momento nessuno di questi fondi citati ha dato un riscontro concreto a queste indiscrezioni, ma il titolo a Milano beneficia comunque di questi rumors.

Il punto tecnico sul titolo

Le ultime indiscrezioni su Nexi hanno innescato gli acquisti sul titolo, che al momento mostra un progresso di oltre il 2,5%, il best performer del Ftse Mib.

Occhio alla divergenza rialzista

Graficamente è bene evidente la fase di elevata volatilità di Nexi, che mostra nelle ultime settimane diversi gap e candele ampie. Il titolo si trova al momento poco sopra la media mobile a 50 periodi (linea blu), ma è ancora lontano il 14% circa dalla principale media mobile a 200 periodi (linea arancione) su time frame giornaliero.

Uno spunto tecnico ci arriva dall’oscillatore di momentum Rsi che ha realizzato una divergenza rialzista rispetto ai prezzi (ovvero Rsi con minimi crescenti e prezzi minimi decrescenti), un segnale positivo per il titolo.

In caso di acquisti i livelli di resistenza che potrebbero respingere le quotazioni sono prima a 6,24 euro e poi verso i 6,7 euro. Al contrario, la principale area di supporto è in area psicologica dei 6 euro ad azione.