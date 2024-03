PagoPA a Poste Italiane, la novità nel decreto PNRR di Meloni che non piace alle banche

PagoPA a Poste Italiane, così come anche all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato :

la notizia è stata rilanciata da diverse testate nazionali, che hanno fatto riferimento alla grande novità emersa con il decreto PNRR (decreto legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza), che ha ricevuto l’ok del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio.

Tra le varie disposizioni, nell’articolo dedicato al lancio di It-Wallet–, ci sarebbe la decisione del governo Meloni di cedere PagoPA, la società che gestisce i pagamenti alla PA (pubblica amministrazione), sia all’Ipzs, l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che a Poste Italiane, il gioiello di Stato già oggetto di grandi manovre, in quanto tassello cruciale di quel piano di privatizzazioni da 20 miliardi di euro lanciato da Meloni & Co. per sforbiciare l’immenso debito pubblico dell’Italia.

PagoPA a Poste Italiane: la mossa di Meloni non piace alle banche

L’articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica “PagoPA a Poste Italiane, le banche pronte al ricorso contro il decreto del governo“ segnala il grande mal di testa che la decisione del governo Meloni starebbe provocando alle banche italiane, aggiungendo che l’allarme, in particolare, sarebbe stato lanciato da due istituti di credito.

PagoPA a Poste Italiane, le banche pronte al ricorso contro il decreto del governo https://t.co/Q3eCWe0jnj pic.twitter.com/NnyEAWPO0L — Repubblica Economia (@rep_economia) March 6, 2024

Nel ricordare che, stando all’ultima versione del decreto PNRR, PagoPA finirebbe per almeno il 51% alla Zecca dello Stato e che la quota restante andrebbe invece a Poste Italiane, La Repubblica scrive nell’articolo che proprio “l’entrata in scena di Poste” avrebbe fatto scattare sull’attenti “almeno due nostre banche, una più grande e una media”.

Entrambe le banche hanno già chiesto dei pareri legali. E’ un passo verso un possibile, probabile ricorso all’Autorità Antitrust, garante della corretta concorrenza tra le imprese.

Tra i timori sollevati, quelli sugli effetti che la cessione di PagoPA a Poste Italiane potrebbe avere sulla concorrenza e il rischio che Poste eserciti “poteri di veto” sul sistema di pagamenti, “e quindi un’influenza diretta sulle scelte gestionali di PagoPA”.

Uno dei pareri legali menziona espressamente il rischio di monopolio che il decreto PNRR creerebbe a favore di un soggetto, per l’appunto Poste Italiane, che “finora era soltanto uno degli utilizzatori di PagoPA”.

Un danno che verrebbe sofferto anche dai consumatori che, rimarca il quotidiano, “grazie al modello aperto di PagoPA, potevano scegliere tra diversi canali di accesso alla piattaforma”.

Viene fatto inoltre notare che, sebbene qualcuno potrebbe obiettare che Poste Italiane è in mano pubblica, nel capitale del gruppo quotato sul Ftse Mib di Piazza Affari sono presenti anche investitori privati, la cui incidenza diventerà tra l’altro più rilevante, vista la determinazione del governo Meloni a privatizzare la società, nell’ambito del suo piano di privatizzazioni, pur con la garanzia che allo Stato rimanga una partecipazione di almeno il 35%.

PagoPA: cosa si legge nel decreto PNRR

Così, il decreto PNRR presenta il piano del governo volto a cedere PagoPA:

“Ai fini del rafforzamento dell’interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50 -ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l’acquisto dell’intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12″.

“Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo – recita ancora il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 – è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse”.

Ancora, si legge nel Decreto PNRR, “le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”.

Il testo che si riferisce a PagoPA è incluso all’intero del Capo V “Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione” del decreto PNRR.

PagoPA è controllata attualmente al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.