UniCredit: da Davos Orcel parla di Bce, M&A e Unione bancaria

Il numero uno di UniCredit Andrea Orcel parla da Davos, in occasione del World Economic Forum, in particolare di tassi Bce e di M&A tra le banche, non esimendosi di lanciare un monito all’Europa, per il mancato completamento dell’Unione bancaria.

Orcel ha parlato nel corso di una intervista rilasciata alla CNBC, avvertendo tra le altre cose che i mercati starebbero scommettendo troppo sull’arrivo imminente di tagli ai tassi da parte della Bce di Christine Lagarde.

Qualcosa che la stessa Lagarde, sempre da Davos e nella giornata di ieri, ha messo in evidenza, frenando così l’azionario e i buy sui titoli di stato, BTP inclusi.

M&A, Orcel: le banche europee ne hanno bisogno. I due ostacoli

In risposta all’osservazione dei cronisti, che hanno ricordato come negli ultimi giorni si siano riaccese anche voci, sui mercati, di una operazione di M&A tra le due banche tedesche Commerzbank e Deutsche Bank, Orcel ha messo in evidenza tutte le difficoltà che il sistema bancario europeo incontra ad avviare operazioni di fusioni e acquisizioni, proprio a causa degli ostacoli presenti in Europa.

“Abbiamo bisogno di operazioni di M&A, di banche più forti per sostenere l’economia – ha detto il ceo di UniCredit, spiegando tuttavia che “al momento mancano due condizioni necessarie: da una parte l’Unione bancaria, il cui mancato completamento renderebbe qualsiasi fusione transfrontaliera difficile, se non impossibile, e dall’altro lato le valutazioni, che non sono allineate ai fondamentali, anzi, sono praticamente disallineate dai fondamentali, perchè ogni volta che ci sono rumor su possibili target le valutazioni schizzano al rialzo”: un “fenomeno che va avanti da diverso tempo e che ha portato le banche a non muoversi”.

In un’intervista rilasciata a MF-Milano Finanza pubblicata oggi, Orcel ha detto comunque di puntare sull’Est Europa.

Interpellato sul potenziale delle banche dei Paesi dell’Europa centrale e orientale, il ceo di UniCredit ha sottolineato, di fatto, che in questa area “c’è crescita, piena occupazione, aumento della ricchezza e stiamo iniziando a offrire servizi come management e assicurazioni, cose che non facevamo cinque anni fa”.

Orcel ha ammesso dunque che “siamo molto positivi su questa area”.

Riguardo alla Bce, sempre a Milano Finanza, Andrea Orcel ha detto di ritenere che i tassi di interesse dell’area euro scenderanno, “ma alla fine la media del 2024 sarà simile a quella dello scorso anno. Quindi per gli utili delle banche, e per UniCredit in particolare, non sarà un problema”.

UniCredit, insieme alle altre grandi big del credito in Italia, ha ricevuto infatti un forte sostegno dalla Bce che, nella sua lotta incessante contro l’inflazione, ha alzato ripetutamente i tassi dell’Eurozona dal luglio del 2022 fino alla fine di ottobre del 2023.

Le strette monetarie hanno prodotto un effetto più che positivo sui margini netti di interesse delle banche dell’area euro, i cosiddetti NII (Net Interest Income), facendo volare gli utili.

Va detto tuttavia che, nel caso di UniCredit, molto ha inciso anche la fiducia degli investitori su una banca che è stata capace di battere ripetutamente i record della storia, confermando la metamorfosi iniziata proprio con l’arrivo dell’amministratore delegato. Orcel ha fatto inoltre della remunerazione degli azionisti uno dei must di Piazza Gae Aulenti, premiando i soci con una pioggia di dividendi e di buyback.

