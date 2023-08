‘Italia anti Mes rischia con banche e BTP’. L’ABI non ci sta e risponde all’FT

E ora, sulle banche italiane, l’ABI striglia l’FT: Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Associazione Bancaria Italia (ABI) ha scritto direttamente al quotidiano britannico, rispondendo per le rime all’articolo pubblicato lo scorso 27 luglio da Moritz Kraemer “Italy’s blocking of the ESM is an act of self-sabotage”. Kraemer ha fatto riferimento al dossier del Mes, definendo l’atteggiamento del governo Meloni nei confronti del Meccanismo europeo di Stabilità un atto di auto-sabotaggio.

In quell’articolo, il settore bancario italiano è stato descritto, ha ricordato Giovanni Sabatini, “molto vulnerabile”: una definizione che il direttore generale dell’Abi non rispecchia più la nuova realtà dei fatti, e che ricalca, piuttosto, una narrativa ormai superata.

La lettera di Sabatini è stata pubblicata dallo stesso Financial Times in data 2 agosto 2023.

“La descrizione del settore bancario italiano come altamente vulnerabile, fornita da Moritz Kraemer nella sua opinione comunque interessante ‘Italy’s blocking of the ESM is an act of self-sabotage’ (Opinion, del 27 luglio 2023), sembra attingere più alle cronache del passato che ai dati recenti. Contrariamente a questa narrativa, gli ultimi rapporti arrivati dalle autorità bancarie e dagli analisti presentano dati ufficiali che dimostrano condizioni di salute robuste per le banche italiane, anche rispetto al più ampio panorama europeo”.

“Nel corso dell’ultimo decennio, progressi significativi (da parte delle banche italiane) sono stati fatti in indicatori chiave come quelli relativi alla capitalizzazione, alla qualità degli asset e all’efficienza”. Questi indicatori “si sono spesso attestati a valori superiori alla media europea”.

E “gli ultimi numeri sulla redditività confermano ulteriormente le elevate posizioni che le banche italiane ricoprono nelle classifiche europee”.

L’articolo pubblicato sul Financial Times nella sezione ‘Opinioni’ si era rivolto all’Italia con toni decisamente severi.

Moritz Kraemer, capo economista della banca tedesca LBBW, non aveva risparmiato aspre critiche al governo Meloni, criticandolo per la decisione di bloccare il Mes.

“Un grande ostacolo impedisce al MES di sostenere le banche dell’area euro in momenti di crisi. Questo ostacolo si chiama Italia”. Kramer ha parlato di tentativo, da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di proporre all’Europa uno scambio: l’approvazione del Mes da parte dell’Italia in cambio di regole fiscali (dunque regole su debiti e deficit, all’interno del nuovo Patto di stabilità e di crescita meno rigide”.

“Queste due questioni — ha scritto l’economia – sono totalmente scollegate, fattore che rende l’atteggiamento di Roma niente altro che un ricatto”.

“All’interno della politica italiana, la parola MES equivale a una sofferenza economica e all’austerity”, ha ricordato Kraemer, facendo riferimento anche alla possibilità che la politica italiana sia ancora alle prese con il ricordo di quella lettera famosa, del 2011, che l’allora presidente della Bce Jean-Claude Trichet inviò all’allora presidente del Consiglio. “Trichet fu molto esplicito nell’illustrare i passi concreti che il governo italiano avrebbe dovuto fare per mitigare la crisi. Poco dopo, Berlusconi si dimise e venne sostituito dal tecnocrate Mario Monti”.

Ma a prescindere da quelli che potrebbero essere gli eventuali motivi di natura psicologica che assillano l’Italia, ha continuato l’economista tedesco, “il rifiuto di ratificare il trattato Mes è un atto irrazionale di autolesionismo. Più che tenere in ostaggio il resto dell’Europa con il Mes, l’Italia si sta comportando come qualcuno che si sta puntando la pistola alla tempia, urlando che, se non otterrà ciò che vuole, premerà il grilletto”.

Il punto è che – ed è questa la frase che ha indotto Giovanni Sabatini, direttore generale dell’ABI – a scrivere all’FT – è che l’Italia ha uno dei sistemi bancari più vulnerabili dell’Europa”.

Kraemer ha fatto riferimento al dossier Mps – che proprio oggi ha tra l’altro pubblicato una solida trimestrale, annunciando di aver concluso il secondo trimestre del 2023 con un balzo dell’utile netto pari a +62,6% rispetto al primo trimestre, a 383 milioni di euro, terminando così il primo semestre dell’anno con utili netti a 619 milioni, circa 12 volte il risultato netto del primo semestre del 2022, pari a 53 milioni di euro.

Monte dei Paschi di Siena è stata definita dall’economista tedesco “potente richiamo della fragilità” del sistema bancario italiano.

Ma Kraemer non si è fermato qui, ricordando anche l’abbraccio mortale, il cosiddetto doom loop tra i BTP e le banche italiane, ovvero tra il sistema bancario made in Italy e il debito pubblico del paese.

“Le banche italiane detengono una quantità eccessiva dei loro asset nei titoli di stato italiani – ha scritto l’economista – Il ‘doom loop’ è vivo e vegeto”. Il che significa che un “qualsiasi eventuale sell off che colpisse i bond sovrani (dunque BTP) colpirebbe il sistema bancario italiano in modo più forte rispetto a quanto accadrebbe in qualsiasi altro sistema dell’Europa. Il che rende l’ostinazione di Roma (a dire no alla riforma del Mes) sconcertante”.

Di conseguenza, secondo l’autore dell’articolo pubblicato qualche giorno fa sul Financial Times, “una nazione vulnerabile finanziamente come l’Italia non sarebbe una vittima innocente del male degli speculatopri se decidesse di rifiutare la protezione che potrebbe essere fornita dal MES. Il blocco del Mes da parte dell’Italia renderebbe il paese colpevole, non vittima”.

Parole pesanti per l’Italia, il governo Meloni e le banche italiane, che Giovanni Sabatini ha deciso di smentire con la pubblicazione di una lettera all’Ft.

Riferendosi ai recenti dati che hanno confermato la solidità delle banche italiane – vedi i risultati degli stress test lanciati dall’Eba (Autorità bancaria europea) e dalla Bce, Giovanni Sabatini ha scritto nero su bianco che questi risultati sono stati “raggiunti con un aiuto pubblico minimo, a eccezione di una sola banca che è stata nazionalizzata e che ora sta attraversando un processo di privatizzazione dopo aver completato con successo un percorso di ripresa”. E questi fattori fanno del settore bancario italiano uno dei più solidi dell’Unione europea – ha sottolineato il direttore generale dell’Abi – In più, vale la pena considerare che il contesto economico in cui le banche italiane operano sta riportando una crescita più forte rispetto a quella di molti altri paesi Ue, lasciando perdere quelli che hanno sofferto una crescita negativa del Pil”. Che, per dovere di cronaca, bisogna sottolineare, ha colpito però anche l’Italia nel secondo trimestre.

“Nel dibattito sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes), ha concluso Giovanni sabatini – tutte le opinioni sono legittime, ma la loro credibilità dipende dai fatti”.