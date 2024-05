Mps: utili meglio delle stime, ma occhio al margine con meno tassi Bce. Titolo nervoso a Piazza Affari

La notizia dell’utile netto in crescita del 41% su base annua di Mps e le parole improntate all’ottimismo del ceo Luigi Lovaglio al momento non sono sufficienti a far prendere una direzione certa al titolo, che reagisce alla pubblicazione dei conti con un rialzo, azzerando poi subito i guadagni fino a confermarsi il peggiore dell’indice Ftse Mib, per poi tornare a riagguantare il territorio positivo.

Il Monte dei Paschi di Siena ha annunciato la trimestrale prima dell’inizio della giornata di contrattazioni a Piazza Affari: in evidenza l’utile netto pari a 333 milioni di euro, in crescita del 41,2% su base annua, e la forte “solidità patrimoniale” annunciata dal gruppo tuttora Monte di Stato, con il parametro relativo “Cet1 Ratio Fully Loaded pari al 18,2% pro-forma, includendo l’utile del primo trimestre del 2024 al netto del pay out ratio dividendi”.

Gli utili di Mps hanno battuto le stime elaborate dal consensus degli analisti, che avevano previsto un valore di 281,2 milioni di euro.

La banca guidata dal ceo Luigi Lovaglio ha commentato i conti mettendo in luce “l’ulteriore miglioramento della performance operativa nel primo trimestre dell’anno, spinta dall’accelerazione delle commissioni”. Il risultato operativo lordo del Gruppo è così saluto a 551 milioni, in rialzo sia rispetto ai 414 milioni del primo trimestre del 2023 che rispetto ai 508 milioni del quarto trimestre dello scorso anno.

I ricavi sono ammontati a ricavi 1,013 miliardi di euro, in aumento del 15,2% su base annua, meglio dei 973,429 milioni di euro attesi dal consensus degli analisti e in crescita rispetto ai 992,5 milioni dell’ultimo trimestre del 2023. L’aumento dei ricavi è stato sostenuto soprattutto dalla “crescita del margine di intermediazione primario, che si pone in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+16,4%) sia sulle commissioni nette (+10,1%)”. Rispetto al trimestre precedente la crescita dei ricavi, pari a 20 milioni di euro, è avvenuta grazie al rialzo delle commissioni nette (+8,9%), che ha più che compensato la dinamica del margine di interesse (-2,8% su base trimestrale).

Passando proprio a quest’ultimo, l’NII è ammontato a 587 mln di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 (+16,4%). E’ stata Mps stessa a ricordare che “tale crescita è stata guidata prevalentemente dal maggior contributo dei rapporti con banche centrali (ovvero dall’effetto dei rialzi dei tassi da parte della Bce, dei derivati di copertura e del portafoglio titoli”.

Riguardo all’effetto Bce, Mps ha precisatob che “in particolare, nei rapporti con banche centrali, al 31 marzo 2024 è stato contabilizzato un beneficio netto pari a 21 mln di euro, rispetto al costo netto di 50 mln di euro del corrispondente periodo del

2023”.

La banca ha spiegato che “tale beneficio riflette tra le altre cose la dinamica della posizione netta verso BCE, passata da un saldo passivo pari a 5,9 mld di euro al 31 marzo 2023 ad un saldo attivo pari a 2,9 mld di euro al 31 marzo 2024″.

“Le positive dinamiche sopra citate sono state in parte compensate dal maggior costo delle emissioni obbligazionarie, principalmente a seguito del rinnovato ricorso al mercato istituzionale e, nel comparto commerciale, dall’incremento del costo della raccolta da clientela”. Così il numero uno Lovaglio, nella conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2024.

“Abbiamo iniziato il 2024 con una performance operativa record, che dimostra la nostra capacità di competere sul mercato. Il Cet1 dimostra che siamo al vertice del settore bancario” e “in grado di remunerare gli azionisti”, ha aggiunto Lovaglio.

“Siamo partiti alla grande quest’anno, con un utile netto di 333 milioni e una performance operativa forte, con un’attività commerciale che dimostra la crescita dei volumi; un cost/income in linea con le aspettative; uno stato patrimoniale forte”.

Lovaglio ha aggiunto che “l’NII è stato di 587 milioni di euro, in crescita del 16,4% anno sui anno, in linea con la guidance annuale” e che la “crescita delle commissioni, che compenserà la dinamica dell’NII, ci consente di confermare la guidance sui ricavi totali data a inizio anno di una leggera crescita”.

“L’NII sarà leggermente più basso rispetto al 2023, con un aumento del cost of funding, margini resilienti, e un impatto dell’emissione dei bond – ha continuato l’amministratore delegato di Mps – . Inoltre, siamo fiduciosi che la nostra capacità di generare commissioni sarà capace di sovrastare il calo dei margini nei prossimi anni”.

I dividendi, proventi simili e utili (perdite) delle partecipazioni al 31 marzo 2024 – ha annunciato ancora la banca – ammontano a 19 mln di euro e risultano stabili rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+0,3 mln di euro). Il risultato del primo trimestre 2024 si pone in riduzione rispetto al trimestre precedente (-15 mln di euro), in relazione alla minore contribuzione derivante dalle società assicurative.

