BTP Valore, il Tesoro fa il grande annuncio: ecco i tassi minimi garantiti

BTP Valore: il Tesoro capitanato dal ministro Giancarlo Giorgetti ha fatto oggi il grande annuncio atteso, relativo ai tassi minimi garantiti del titolo di stato rivolto esclusivamente alla platea degli investitori retail, che il Mef si appresta a emettere di nuovo, con il lancio della terza edizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la terza emissione del BTP Valore, che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata, è la seguente: 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno”.

BTP Valore alla sua III edizione: il Tesoro annuncia i tassi minimi garantiti

Con il comunicato diramato oggi il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la seguente serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la terza emissione del BTP Valore:

3,25% per il primo, secondo e terzo anno.

per il primo, secondo e terzo anno. 4% per il quarto, quinto e sesto anno.

“Al termine del collocamento – ha aggiunto il Mef – verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione”.

Reso noto oggi anche il codice ISIN del titolo di stato rivolto ai risparmiatori che, durante il periodo di collocamento, è IT0005583478.

La terza edizione del BTP Valore – lanciato per la prima volta nel giugno del 2023 dal governo Meloni, in linea con la strategia presentata dalla stessa premier “più BTP nelle mani degli italiani”– era stata comunicata dal ministero dell’Economia e delle Finanze alla fine di gennaio.

La durata, le cedole trimestrali e l’extra premio finale di fedeltà

Il nuovo BTP Valore, era stato già comunicato qualche settimana fa, avrà “una durata di sei anni, cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo ‘step up’ di 3+3 anni, nonché un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,7 per cento per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza”.

Da segnalare che per meccanismo di step-up, spiega lo stesso Tesoro, si intende quello che vede le cedole corrisposte progressivamente crescenti nel tempo.

“Si supponga ad esempio un BTP Valore con 2 serie di cedole step-up, ‘a-b’: ogni anno avrà un suo specifico tasso secondo una progressione crescente. Per i primi x anni vi sarà un tasso a, mentre per i secondi y anni un tasso b (con b>a)“.

Per quanto riguarda le cedole pagate trimestralmente, sempre il Mef ha messo in evidenza la differenza tra la corresponsione delle cedole del BTP Valore, che avviene ogni tre mesi, rispetto al pagamento delle cedole che avviene nel caso di altri titoli di Stato italiani, che avviene invece ogni sei mesi, precisando che le cedole trimestrali del BTP Valore offrono di fatto all’investitore “una maggiore frequenza di flussi di cassa”.

A fini esemplificativi, supponiamo di aver investito 1.000 euro in un BTP Valore con un tasso cedolare annuale del 4%: In caso di cedole semestrali, ogni anno l’investitore riceverà due cedole, ognuna pari al 2% del capitale investito. In caso di cedole trimestrali, invece, ogni anno l‘investitore riceverà quattro cedole, ognuna pari all’1% del capitale investito.

L’emissione del titolo di stato italiano avrà luogo sul Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana).



Le due banche dealers saranno Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.

Il nuovo BTP Valore sarà emesso in un contesto in cui, vale la pena di ricordare, dopo i continui rialzi dei tassi di interesse dell’Eurozona varati dalla Bce di Christine Lagarde negli anni 2022-2023, l’inflazione dell’area euro e dell’Italia si sono decisamente sfiammate.

BTP Valore: la tassazione agevolata e il capitale garantito a scadenza

Venendo a tutto ciò che i risparmiatori interessati all’acquisto devono sapere, il Tesoro ha rimarcato che per il BTP Valore, come per tutti i titoli di Stato, è prevista una tassazione agevolata pari al 12,5%.

Il titolo non è soggetto inoltre alle imposte di successione, così come non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori che lo acquistano all’emissione.

Ai sottoscrittori, come sempre, verrà data la possibilità di cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.

Inoltre, il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.

Come potrà essere acquistato il BTP Valore?

Il Tesoro ha informato che i piccoli risparmiatori potranno acquistarlo attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto.

Il titolo di Stato potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

