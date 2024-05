Bce, Lagarde: forte probabilità taglio tassi, inflazione sotto controllo. Ma nessuna garanzia

Con l’inflazione dell’area euro sotto controllo, esiste “una forte probabilità” che la Bce tagli i tassi di interesse nelle prossime settimane, ovvero, nella imminente riunione di giovedì 6 giugno. A dirlo è stata la stessa Christine Lagarde, nel corso di una intervista che ha rilasciato in occasione della riunione di due giorni a porte chiuse del Consiglio direttivo della Banca centrale europea in corso in Irlanda, nella cittadina di Kilkenny.

“Nessuna prescrizione, nessun impegno – ha precisato Lagarde nel corso dell’intervista rilasciata al canale televisivo RTE – Ma se i dati che riceveremo rafforzeranno il livello di fiducia che abbiamo – nel riportare nel medio termine l’inflazione al 2%, qualcosa che è un nostro obiettivo, la nostra missione, il nostro dovere – allora la probabilità (di un taglio dei tassi) sarà forte”.

Lagarde ha rimarcato i progressi compiuti dall’inflazione dell’area euro, sottolineando che “ho davvero fiducia nel fatto che l’inflazione è sotto controllo. Il motivo? Perchè alcuni fattori che hanno avuto un grande impatto si stanno smorzando. Penso alla crisi energetica. Penso a quelle che chiamiamo strozzature nelle catene dell’offerta, che stanno gradualmente diminuendo”. E “le previsioni che abbiamo per il prossimo anno e per quello successivo sono di valori molto, molto vicini al target, se non al target. Dunque, sono fiduciosa nel fatto che siamo passati alla fase di controllo”.

La numero uno della Bce è stata interpellata non soltanto su quelle che saranno le prossime mosse di politica monetaria dell’Eurotower, ma anche su altri temi attuali, tra cui le imminenti elezioni presidenziali Usa e la possibilità che Donald Trump torni a essere eletto presidente degli Stati Uniti. Nel commentare l’esito del voto in tal senso, Lagarde ha puntualizzato che “tocca agli elettori americani decidere, e sono sicura che le loro decisioni saranno prese sulla base di informazioni complete. Quello che so essere un fatto è che, visto il programma promosso durante la campagna (elettorale), (la vittoria di Trump) “avrà conseguenze per l’Europa a cui dovremo tenerci pronti, che si tratti di dazi o di altre vie e strumenti”.

LEGGI ANCHE

Bce verso primo taglio tassi di Lagarde, inflazione euro fa meno paura. La ‘rivelazione’

Bce: Lagarde pronta a taglio tassi. Sorpresa Pil euro da Fmi: Italia peggiore del G7 nel 2025

Bce, sondaggio tassi: ecco quando e di quanto taglierà Lagarde nel 2024 e oltre

(in fase di scrittura)