Warren Buffett continua a scaricare questa banca, mentre la sua Berkshire Hathaway mette nel mirino $1 trilione

Due sono le novità che vedono oggi protagonista Warren Buffett, il fondatore e ceo della holding americana Berkshire Hathaway, noto in tutto il mondo come l’oracolo di Omaha.

La prima riguarda la decisione della voce tra le più ascoltate del mondo della finanza mondiale di smobilizzare ulteriori azioni di una banca americana.

L’altra è la pietra miliare che la conglomerata Berkshire Hathaway, o meglio la sua capitalizzazione di mercato, sta per raggiungere: $1 trillion.

Berkshire Hathaway: capitalizzazione a un soffio da $1 trilione

Il valore di mercato di Berkshire Hathaway è, di fatto, vicino a entrare nell’Olimpo delle società che valgono in Borsa 1 trilione di dollari.

Forse, per qualcuno ormai abituato alle capitalizzazioni delle Big Tech Usa Apple, Microsoft e Nvidia, che si contendono da un po’ il trofeo di società più capitalizzate al mondo, con valori di mercato attorno ai $3 trilioni, ormai un traguardo neanche più impressionante.

Ma per la holding acquistata da Buffett agli inizi del 1965, un obiettivo sicuramente da celebrare, che certifica il successo della strategia dell’oracolo.

Manca poco alla meta: basta un rialzo di appena lo 0,8% del titolo per portare Berkshire Hathaway a valere 1000 miliardi di dollari a Wall Street, sulla scia del balzo delle azioni di Classe B, che sono salite del 29% quest’anno, sovraperformando lo S&P 500, che vanta una crescita YTD pari a +18%.

Alla fine della giornata di contrattazioni della borsa Usa di ieri, il valore di mercato della holding è salito al nuovo record di 993 miliardi di dollari.

Pietra miliare per la società che Buffett ha rilevato nel 1965

Come ricorda un articolo di Business Insider, sono passati praticamente quasi 60 anni da quando Berkshire Hathaway è stata rilevata da Warren Buffett, e in questi sei decenni l’espansione di quella che nel 1965 contava appena 2.300 dipendenti e che tre anni più tardi annunciava utili al netto delle tasse di un valore inferiore ai $5 milioni, è stata straordinaria:

l’anno scorso la holding, che oggi ha alle sue dipendenze quasi 400.000 lavoratori, ha incassato utili operativi di oltre 37 miliardi di dollari.

Berkshire è attiva in diversi settori, come confermano le controllate Geico, BNSF Railway, e il produttore di Sqishmallows Jazwares, così come dimostrano anche le partecipazioni del valore di diversi miliardi di dollari detenute in alcuni colossi del calibro di Apple e Coca-Cola.

Riguardo a Apple, di recente c’è stata la sorpresa negativa per il colosso degli iPhone.

Un’altra sorpresa negativa, legata alle scelte di investimento di Buffett, è arrivata nelle ultime ore, colpendo Bank of America.

Dalla documentazione depositata presso le autorità competenti, è emerso infatti che Warren Buffett ha scaricato altre azioni della seconda banca degli Stati Uniti, per un valore di $982 milioni.

L’annuncio di Berkshire è arrivato alla fine della giornata di ieri e ha fatto riferimento a smobilizzi di azioni che sono avvenuti nelle date degli scorsi 23, 26 e 27 agosto.

Che Buffett fosse meno bullish su Bank of America lo si era capito già da un po’.

Buffett non ha tra l’altro ancora spiegato il motivo che lo sta inducendo a smobilizzare la quota detenuta nella banca Usa, in cui ha iniziato a investire nel lontano 2011, quando le azioni BofA venivano scambiate a un valore vicino ad appena i 5 dollari.

Effetto Buffett sul titolo Bank of America

La mossa di Warren Buffett ha avuto un effetto immediato sul titolo di Bank of America che, dopo essere salito del 31% dall’inizio del 2024 fino agli smobilizzi annunciati da Buffett, ha poi ceduto il 10% circa, scendendo a quota $39,67, stando a quanto mette in evidenza un articolo di Bloomberg.

Complessivamente, le vendite delle azioni BofA effettuate da Berkshire Hathaway, partite alla metà di luglio di quest’anno, hanno ridotto la partecipazione detenuta dalla conglomerata nel colosso di Wall Street di quasi il 13%, consentendo contestualmente alla holding di incassare un ricavo complessivo di $5,4 miliardi.

Vale la pena di ricordare che Berkshire rimane tuttora il primo azionista di Bank of America, detenendo una quota di 903,8 milioni di azioni, che vale $35,9 miliardi, stando al valore a cui il titolo BofA ha terminato la sessione della vigilia a Wall Street.

Tornando alla pietra miliare che Berkshire Hathaway sta per raggiungere, ovvero quota $1 trilione, va detto che già da ora la holding si conferma la settima società che vale di più sulla borsa Usa, presentando una capitalizzazione superiore a quelle di Eli Lilly ($859 miliardi), Broadcom ($751 miliardi) e Tesla ($665 miliardi), inferiore invece a quella di Meta Platforms ($1,3 trilioni).