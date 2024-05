Berkshire di Warren Buffett svela la sua misteriosa partecipazione

Le mosse effettuate da Warren Buffett attraverso la sua società Berkshire Hathaway vengono sempre seguite con particolare attenzione dagli investitori di tutto il mondo. Da mesi si rincorrevano speculazioni su un nuovo grande investimento nel settore finanziario e finalmente ne è giunta la conferma: si tratta di Chubb, una delle maggiori compagnie assicurative danni quotate a livello globale.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Berkshire Hathaway acquista una quota da $6,7 mld in Chubb

Sulla base dei dati aggiornati alla fine del primo trimestre, Berkshire Hathaway detiene una partecipazione di 6,72 miliardi di dollari (25,92 milioni di azioni) nella compagnia di assicurazioni statunitense Chubb.

La partecipazione è stata costruita a partire dal 2023, ma la Securities and Exchange Commission statunitense ha permesso alla società di Buffett di mantenere il massimo riserbo sull’operazione, almeno fino a ieri, quando un documento ha svelato la quota. Una strategia già vista in passato nel caso degli investimenti in Chevron, Exxon Mobil, IBM e Verizon, per consentire a Buffett di operare senza movimenti speculativi sul mercato, che si muove sempre in maniera rilevante in scia alle sue manovre.

La notizia mette fine a mesi di suspence in merito ad un ipotetico investimento in una misteriosa società finanziaria. Da alcuni documenti trimestrali, infatti, risultava un sospetto incremento delle partecipazioni azionarie di Berkshire in banche, assicurazioni e società finanziarie, a discapito di altri settori, come i prodotti di consumo.

Il titolo Chubb spicca il volo dopo la mossa di Buffett

Chubb è una delle principali compagnie assicurative sulla proprietà commerciale e personale e contro i sinistri. Fornisce assicurazioni contro infortuni personali e polizze sanitarie supplementari, riassicurazione e assicurazioni sulla vita a un gruppo diversificato di clienti in 54 paesi a livello globale, con un patrimonio totale di circa 200 miliardi di dollari e 40.000 dipendenti a fine 2023.

La società ha una capitalizzazione di mercato di oltre 102 miliardi di dollari e da inizio anno le sue azioni hanno registrato un incremento dell’11,9%. In seguito alla notizia dell’investimento di Buffett, il titolo avanza dell’11% nel pre-market di Wall Street.

La partecipazione in Chubb si aggiunge alle altre detenute da Berkshire nel settore assicurativo, tra cui Geico e National Indemnity. La holding di Buffett possiede anche una quota in Aon e in precedenza ha scommesso su Marsh & McLennan Cos.

Berkshire riduce la posizione in Apple ma Buffett conferma fiducia

La mossa arriva nell’ambito di una riorganizzazione del portafoglio di Berkshire, che nei primi tre mesi dell’anno ha diminuito la quota in Apple a 135,4 miliardi di dollari, cedendo circa 115 milioni di azioni. Il deflusso dal produttore di iPhone ha rappresentato la maggior parte dei 20 miliardi di dollari di azioni vendute da Berkshire nel primo trimestre. Ciononostante, Apple ha ancora un peso intorno al 40% nel portafoglio azionario della holding, pari a 335,9 miliardi di dollari.

L’Oracolo di Omaha ha recentemente confermato che Apple rimarrà il più grande investimento di Berkshire, salvo cambiamenti drammatici. Questo, malgrado le parziali difficoltà che la società guidata da Tim Cook sta attraversando, tra cui il calo delle vendite in Cina, i problemi con l’antitrust e il fallimento del progetto per la creazione di un’auto elettrica proprietaria.

Berkshire punta a $200 mld di liquidità

A fine marzo, Berkshire dispone di 189 miliardi di dollari di liquidità e Buffett ha ipotizzato che possa raggiungere i 200 miliardi di dollari entro la fine di questo trimestre. Per il miliardario, al momento, la liquidità sembra “abbastanza attraente” rispetto alle azioni a causa delle valutazioni elevate di quest’ultime e alla luce di “ciò che sta accadendo nel mondo”.

Qualche mese fa Buffett ha chiarito che “non ci sono opportunità di accordi significativi in grado di generare performance strabilianti”, sottolineando la difficoltà nel trovare società in cui investire. A fine 2023 la liquidità ammontava a 167,6 miliardi di dollari, un record aggiornato già a fine marzo.

Oltre ad Apple, nei primi tre mesi dell’anno Berkshire ha ridotto le partecipazioni in diversi altri titoli, tra cui Louisiana Pacific e Sirius XM ed è uscita dal produttore di computer HP. Nel trimestre ha acquistato solo 2,7 miliardi di dollari di azioni.