Nvidia: utili e fatturato più che raddoppiati. Boom data center con febbre AI. La reazione a caldo del titolo a Wall Street

Sono stati annunciati i conti tanto attesi della Big Tech americana Nvidia, regina incontrastata del mercato dei globale dei chip per l’intelligenza artificiale (AI-artificial intelligence).

Il gigante Usa simbolo della grande scommessa dei mercati sulla rivoluzione AI che, con i suoi imponenti rally di borsa ha sostenuto Wall Street, facendo la fortuna del Nasdaq e del comparto hi-tech, ha reso noto oggi di aver terminato il suo secondo trimestrale fiscale del 2025 (secondo trimestre del 2024) con un eps (utile per azione) di 68 cents su base adjusted, rispetto ai 64 centesimi per azione attesi dal consensus degli analisti interpellati da LSEG.

Anche il fatturato ha battuto le attese, ammontando a quota $30,04 miliardi, rispetto ai $28,7 miliardi stimati.

Riguardo alla guidance, Nvidia ha annunciato di prevedere per il trimestre attuale – terzo trimestre dell’anno 2024 – un giro di affari di $32,5 miliardi circa, anche in questo caso meglio delle attese degli analisti, che avevano messo in conto un fatturato di $31,77 miliardi.

Su base annua, sia l’utile netto che il fatturato di Nvidia sono più che raddoppiati, sulla scia di un fatturato della divisione di data center balzato di oltre il 150%; i numeri non sono sufficienti, tuttavia, almeno per il momento, ad alimentare il solito rally post conti a cui il titolo NVDA era ormai abituato, in quanto evidentemente Wall Street puntava su una guidance ancora più ambiziosa.

Per quanto riguarda l’utile netto – relativo al periodo termianto il 28 luglio scorso -, Nvidia ha incassato nel secondo trimestre dell’anno ben $16,6 miliardi, o 67 centesimi per azione, ammontare decisamente più che doppio rispetto ai $6,19 miliardi, o 25 centesimi per azione, dello stesso trimestre del 2023.

Escludendo le poste straordinarie di bilancio, l’eps su base adjusted, pari per l’appunto a 68 centesimi, è salito rispetto ai 61 centesimi dello stesso trimestre dell’anno precedente.

Ma stavolta il mercato non brinda, anzi boccia il titolo, che ha reagito alla pubblicazione del bilancio con un calo immediato superiore a -4%, dopo aver chiuso la giornata odierna di trading in calo del 2,10%, a quota $125,61.

Poco prima della pubblicazione dei conti di Nvidia, un avvertimento sulle aspettative troppo alte montate sui mercati era stato lanciato dall’analista di UBS Timothy Arcuri che, stando a quanto ha riportato il sito Marketwatch, aveva indicato che nell’ultimo periodo, l’outlook dei mercati sul fatturato attuale era salito ulteriormente, puntando a un valore compreso tra $33 miliardi e $34 miliardi. Quel giro d’affari da $32,5 miliardi inciso nella guidance della Big Tech, dunque, non avrebbe convinto i trader.

Focus sul titolo NVDA che, alle 22.55 circa ora italiana, cede nelle contrattaziono afterhours di Wall Street il 4,7% circa, scendendo a quota 119,73 dollari.

La palla passa ai vertici della Big Tech, che prenderanno la parola nella conference call con cui spiegheranno alla comunità degli analisti il significato delle cifre appena snocciolate, illustrando i nuovi obiettivi, con tanto di sfide, del gigante americano.

LEGGI ANCHE

Nvidia: colosso chip AI annuncia gli utili. Goldman Sachs calcola scossa da centinaia di miliardi di dollari a Wall Street

L’ETF che batterà ancora lo S&P 500 con la scommessa sui titoli Nvidia e di altre Big Tech Usa

Nvidia e la trimestrale di fine agosto. Le attese su utili, ricavi e prospettive domanda AI

(in fase di scrittura)