Amazon e Apple alzano il velo su utili e ricavi. I titoli a Wall Street con rebus grande scommessa AI

Resi noti a Wall Street, durante le contrattazioni afterhours, i conti delle Big Tech Usa Amazon e Apple. Il colosso dell’e-commerce Amazon ha annunciato di avere concluso il secondo trimestre del 2024 con ricavi inferiori alle attese, comunicando una guidance anch’essa deludente.

Immediata la reazione del titolo, che è capitolato subito fino a -6% dopo la diffusione dei conti.

Piatto per ora il titolo del colosso di Cupertino Apple, dopo che la Big Tech ha reso noto di avere riportato nel suo terzo trimestre fiscale un utile per azione e un fatturato migliori delle stime, pur assistendo a un calo dei ricavi legati alle vendite del suo prodotto di punta, che rimane l’iPhone.

Decisamente negativa la performance di Wall Street della sessione odierna: il Dow Jones Industrial Average

è capitolato di 494,82 punti, o dell’1,21%, a 40.347,97, precipitando nei minimi intraday di ben 744,22 punti, o dell’1,8% circa.

Lo S&P 500 ha perso l’1,37% a 5.446,68, mentre il Nasdaq Composite è scivolato del 2,3% a 17,194.15.

L’indice delle small cap Russell 2000 ha segnato un tonfo del 3%. A deprimere il sentiment degli investitori sono state le paure rinnovate sulla possibilità che l’economia degli Stati Uniti sia destinata, dopo tutto, a soffrire una recessione. I dati macro diffusi oggi non sono stati di fatto di buon auspicio, tutt’altro.

Focus sulle richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione degli Stati Uniti, salite nella settimana terminata il 27 luglio a 249.000 unità, al di sopra dell’aumento di 235.000 unità atteso dagli economisti intervistati da Dow Jones.

Occhio anche all’indice ISM manifatturiero Usa che, sceso a quota 46,8 punti, al di sotto della soglia di 50 punti, ha messo in evidenza la fase di contrazione dell’attività economica.

Amazon e Apple: i conti delle due Big Tech dei Magnifici 7

Gli utili di Amazon e di Apple – le due Big Tech Usa che fanno parte del club dei Magnifici 7, che include anche Tesla, Alphabet-Google, Meta Platforms, Nvidia, Microsoft – erano attesi con trepidazione dagli investitori, che da un po’ stanno sollevando dubbi sulla sostenibilità dei conti dei giganti della Corporate America, che continuano a investire in modo massiccio nel business dell’intelligenza artificiale (AI, artificial intelligence).

E’ stata proprio la grande scommessa sull’AI lanciata dalle Big Tech Usa a scatenare i buy sui titoli del settore hi-tech, consentendo in particolare agli indici azionari Usa S&P 500 e Nasdaq Composite di inanellare nuovi record più volte, dall’inizio del 2024.

Da un po’ la febbre su queste azioni ha iniziato tuttavia a scendere, alimentata dal timore che le scommesse lanciate sull’incidenza positiva che il business dell’intelligenza artificiale avrà sulla redditività dei Magnifici 7 siano state eccessive.

La grande paura è già esplosa giorni fa, con la pubblicazione dei conti delle due Big Tech Usa Alphabet-Google e Tesla, che si è tradotta in una raffica di sell off sui titoli hi-tech Usa.

Gli investitori si sono poi concentrati nelle ultime sessioni sugli utili degli altri colossi dei Magnificent 7, Meta Platforms e Microsoft, con quest’ultima che non è riuscita a fugare i dubbi sul rischio che i buy sui titoli tecnologici scattati in questi ultimi mesi non siano stati giustificati dai fondamentali delle rispettive aziende.

Gli investitori dovranno digerire a questo punto le informazioni appena arrivate con le trimestrali di Amazon e Apple.

Il titolo Amazon non prende bene la diffusione della trimestrale, scendendo nelle contrattazioni afterhours di Eall Street del 7%, dopo aver chiuso la sessione in ribasso dell’1,56%, a quota $184,07.

Amazon ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre del 2024 con utili migliori delle attese, ma con un fatturato deludente.

Non ha convinto inoltre Wall Street la guidance del gigante dell’e-commerce che ha puntato in modo significativo, in questi ultimi anni, sul business del cloud.

A fronte di utili quasi raddoppiati rispetto al secondo trimestre del 2023, corrispondenti a un eps di

$1,26, decisamente superiore alle stime di un utile per azione pari a $1,04, Amazon ha annunciato ricavi di un ammontare pari a $148 miliardi, valore lievemente inferiore ai $148,8 miliardi previsti dal consensus degli analisti: troppo pochi, per quanto astronomici, per impressionare i mercati.

I ricavi della divisione Amazon Web Services sono ammontati a $26,3 miliardi, rispetto ai $26 miliardi previsti dal consensus degli analisti interpellati da StreetAccount, mentre le entrate pubblicitarie sono state lievemente deludenti, pari a $12,8 miliardi, rispetto ai $13 miliardi stimati.

Non ha convinto neanche la guidance: Amazon ha detto di prevedere infatti per il trimestre attuale, terzo trimestre del 2024, ricavi compresi tra $154 miliardi e $158,5 miliardi, dunque in crescita tra l’8% e l’11% su base annua, con una media che, a quota $156,25 miliardi, è inferiore ai $158,24 miliardi attesi dagli analisti interpellati da LSEG.

Il gigante retail online ha riferito di stimare anche un utile operativo nel terzo trimestre compreso tra $11,5 miliardi e $15 miliardi, rispetto agli $11,2 miliardi del secondo trimestre dello scorso anno e al di sotto dei $15,3 miliardi messi in conto dal consensus.

Per quanto riguarda Apple, la Big Tech gestita dal ceo Tim Cook ha annunciato di aver concluso il suo terzo trimestre fiscale con un utile netto di $21,44 miliardi, superiore ai $19,88 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

Di seguito le principali voci principali del bilancio di Apple:

L’utile per azione è stato pari a $1,40, meglio degli $1,35 attesi; il fatturato è ammontato a $85,78 miliardi, meglio degli $84,53 miliardi previsti; i ricavi incassati con le vendite degli iPhone sono stati pari a $39,30 miliardi, meglio dei $38,81 miliardi attesi.

Ha lievemente deluso il fatturato legato alle vendite dei computer Mac, a quota $7,01 miliardi, contro i $7,02 miliardi attesi; con le vendite degli iPad Apple ha guadagnato $7,16 miliardi, meglio dei $6,61 miliardi previsti, mentre la divisione di accessori e dispositivi indossabili ha garantito entrate pari a $8,10 miliardi, anch’esse migliori dei $7,79 miliardi attesi dal consensus.

I ricavi della divisione servizi di Apple si sono attestati infine a $24,21 miliardi, rispetto ai $24,01 miliardi stimati.

Lievemente meglio delle attese ha fatto anche il margine lordo, pari al 46,3%, rispetto al 46,1% stimato. La reazione del titolo Apple alla diffusione della trimestrale è a dir poco anemica: le azioni segnano un rialzo da zero virgola, oscillando attorno a $218,80.

