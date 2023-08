Warren Buffett compie 93 anni. Vita e investimenti dell’oracolo di Omaha

Il compleanno di Warren Buffett, fondatore e ceo di Berkshire Hathaway, noto come oracolo di Omaha: spente 93 candeline. Vita e strategie di investimenti del Re Mida di Borsa. Le scommesse storiche su Apple e Coca-Cola. E le pillole di saggezza che hanno forgiato Wall Street.

Warren Buffett, fondatore e ceo di Berkshire Hathaway, noto per essere tra gli investitori più di successo al mondo, ha appena spento 93 candeline.

Oltre a festeggiare il suo 93esimo compleanno, l’oracolo di Omaha – così come è noto l’investitore miliardario tra gli uomini più ricchi del pianeta -, ha celebrato ieri, mercoledì 30 agosto, anche il suo anniversario di matrimonio con Astrid Menks, sposata nel 2006, nello stesso giorno in cui compiva 76 anni.

Fioccano gli articoli della stampa finanziaria americana e globale sui traguardi che Buffett ha raggiunto.



“Legendary investor Warren Buffett is turning 93, meaning he’s earned over $3.5 million every day of his life. Here’s how much things have changed in that time“: è il titolo dell’articolo di Fortune, che celebra i 93 anni di Buffett mettendo in evidenza come l’investitore miliardario abbia guadagnato più di $3,5 milioni di dollari ogni giorno della sua vita.

Dalla nuova classifica di Forbes ” The top 10 richest people in the world in 2023″, ovvero “Le 10 persone più ricche del mondo nel 2023”, emerge di fatto che Warren Buffett è il quinto uomo più ricco del mondo, dopo il ceo e fondatore di Tesla Elon Musk, al primo posto della lista, il fondatore e ceo di LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Bernanrd Arnault, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Larry Ellison, co-fondatore di Oracle.

Noto anche come filantropo, Warren Buffett ha ammassato nei suoi 93 anni di vita una fortuna di $120 miliardi di dollari, anche dopo aver donato più della metà delle sue azioni detenute nella sua Berkshire a scopo di beneficenza.

Più di 51 miliardi di dollari sono stati donati alla Gates Foundation e ad altre fondazioni.

Note le sue ‘gesta’ nel mondo della finanza.

Le grandi scommesse storiche di Warren Buffett: Apple e Coca-Cola

Oltre a fondare la conglomerata Usa Berkshire Hathaway, l’uomo tra i più ricchi del pianeta ha acquistato marchi considerati negli States vere e proprie icone, come Geico e See’s Candies, Dairy Queen, Duracell, NetJets, PacifiCorp, Precision Castparts e BNSF, puntando cifre da urlo in titoli di giganti che hanno fatto la storia della Corporate America, come Apple e Coca-Cola.

Nel 1988, quando Buffett ha iniziato a fare shopping di Coca-Cola, il titolo valeva pochi dollari per azione, rispetto agli attuali 60 dollari circa: un gap che ha permesso a Berkshire di incassare lauti guadagni.

Forbes ha aggiornato in queste ultime ore, a seguito del suo 93esimo compleanno, il profilo del finanziere e filantropo americano, da cui emergono anche diverse curiosità.

L’oracolo vive nella stessa casa acquistata nel 1958

Tra quelle, la sua decisione di continuare a vivere nella stessa casa di Omaha, nello stato americano del Nebraska, che acquistò nel 1958 versando 31.500 dollari.

Non tutti sapranno inoltre che Buffett non riuscì a entrare nella prestigiosa Harvard Business School.

L’oracolo di Omaha riuscì comunque a ottenere un Master di economia dalla Columbia University.

La carriera di investitore di Warren Buffett iniziò prestissimo: Warren comprò la sua prima azione ad appena 11 anni, presentando poi la sua prima dichiarazione dei redditi all’età di 13 anni.

Nel 2010, insieme a Bill Gates, Buffett lanciò l’iniziativa Giving Pledge, chiedendo ai suoi colleghi miliardari di impegnarsi a donare almeno la metà delle loro ricchezze in beneficenza.

Dopo aver preso il comando di Berkshire Hathaway nel 1965 l’oracolo di Omaha ha dato vita a un vero e proprio impero attivo nei settori più disparati, che vanta oggi una capitalizzazione di $800 miliardi e che macina soldi investendo in titoli come Apple, per l’appunto, e come Bank of America.

In particolare, la partecipazione detenuta nel colosso dell’iPhone da Buffett, pari a quasi il 6%, ammonta a $170 miliardi, quella nel colosso finanziario Bank of America, pari al 13%, vale $30 miliardi e altri miliardi sono stati investiti nelle quote possedute in altri nomi altisonanti come Coca-Cola, che ormai è diventata un investimento storico, Kraft Heinz e altre blue-chip.

Le sue dritte e aforismi hanno fatto anch’essi la storia di Wall Street, diventando pillole di saggezza che hanno ispirato trader, investitori e manager.

Un articolo di MoneyControl ha celebrato il 93esimo compleanno di Warren Buffett ricordando alcune dichiarazioni da lui proferite, dedicate agli investimenti su cui ha puntato.

Riguardo alla sua grande scommessa Apple, Buffett ha detto: “Non la sto acquistando per qualche motivo che abbia a che fare con ‘l’I. Mi piace perchè guardo al comportamento dei consumatori”.

La puntata su Apple, va comunque ricordato, ha provocato anche qualche problema all’investitore miliardario, soprattutto nel 2022, anno in cui i titoli delle Big Tech Usa sono stati a dir poco bastonati.

Su Bank of America, l’oracolo ha detto di “essere stato impressionato dalla sua capacità di generare profitti”. E di fatto, in questo caso Buffett ha dimostrato di puntare su quelle società che mostrano resilienza anche in contesti economici sfidanti.

Il Buffett Indicator e le puntate sui giganti che sfidano le crisi

A proposito di economia e di mercati, è diventato inoltre un pilastro dell’economia anche quel Buffett Indicator, che anticiperebbe il trend dei mercati azionari.

Tra le altre puntate storiche, quella su Gillette, entrata nel suo portafoglio di investimenti in quanto i suoi (rasoi) “sono prodotti di cui c’è bisogno”.

In poche parole, tutti continueranno a farsi la barba, anche in tempi di gravi crisi economico-finanziarie. Così come tutti continueranno a bere Coca-Cola, anche in caso di recessione.

Negli ultimi mesi, sotto i riflettori sono state soprattutto le mosse di Warren Buffett sul produttore di auto elettriche cinese BYD, sul gruppo petrolifero Occidental Petroleum e sulle quote in alcune società giapponesi.

Ha fatto parlare recentemente di sé anche la puntata legata al deal Microsoft-Activision.

Due sono le banche che sono state uscite invece dal portafoglio di investimenti prestigioso del guru di Wall Street, nel corso del 2023.

Qualcuno fa notare come Warren Buffett, di certo, non scalpiti quando si presenta, ad agosto di ogni anno, il countdown al suo compleanno.

Vale la pena ricordare anche un’altra curiosità: Buffett si è rivelato profetico anche sulla sua stessa aspettativa di vita.

Nel 2006, nella lettera agli azionisti, l’oracolo di Omaha disse di prevedere che avrebbe vissuto almeno altri 12 anni. Warren Buffett è riuscito a battere, è il caso di dire, le sue stesse stime.

E ora c’è chi dice che la prossima sfida sarà tagliare il traguardo dei 100 anni.