Warren Buffet, fondatore e Ceo di Berkshire Hathaway, una delle più grandi holding al mondo, continua ad accaparrarsi le azioni del gruppo petrolifero Occidental Petroleum, raggiungendo una quota superiore al 23%.

Stando infatti agli ultimi dati depositati presso la Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti, la Berkshire Hathaway nei giorni compresi tra il 23 e 27 marzo ha acquistato quasi 3,7 milioni di azioni di Occidental Petroleum.

Nel dettaglio, la holding di Buffet ha acquistato le azioni di Occidental ad un prezzo compreso tra i $58,28 e i $59,62, per un valore totale di circa 216 milioni di dollari.

Con gli ultimi acquisti, la celebre holding fondata da Buffet possiede circa 211,7 milioni di azioni di Occidental Petroleum, per un valore di mercato dei titoli che si aggira intorno ai 12,6 miliardi di dollari (prendendo come riferimento l’ultimo prezzo di chiusura di ieri: $59,65).

La Berkshire Hathaway si conferma così il maggiore azionista della compagnia petrolifera statunitense, raggiungendo una quota partecipativa del 23,6% in Occidental Petroleum e secondo alcuni investitori ed analisti prima o poi Buffet potrebbe addirittura decidere di acquistare l’intera società petrolifera con sede a Houston, in Texas.

In tal senso, nell’agosto scorso la Berkshire ha ottenuto dalla Commissione Federale per la Regolamentazione dell’Energia degli Stati Uniti l’autorizzazione per acquistare fino al 50% delle azioni ordinarie di Occidental Petroleum, una quota che consoliderebbe la maggioranza di Buffet nel colosso petrolifero.

A Buffett piacciono le compagnie energetiche

La società di Buffett ha iniziato ad acquistare grandi quantità di azioni di Occidental Petroleum poco più di un anno fa, ovvero quando la Russia invase l’Ucraina, ma nell’ultimo periodo ha intensificato i suoi acquisti nel gruppo petrolifero, spendendo solo nell’ultimo mese quasi 1 miliardo di dollari in azioni. In tal senso la Berkshire ha acquistato circa otto milioni di azioni dal 13 marzo al 15 marzo e altri sei milioni di azioni all’inizio del mese.

Anche in questo caso gli acquisti di Buffet si sono rivelati proficui, con le azioni Occidental Petroleum che da gennaio 2022 hanno guadagnato oltre il 105%, con Buffet continua ad approfittare della debolezza dei prezzi del petrolio e del gas naturale, cercando di acquistare le azioni di Occidental Petroleum ad un prezzo inferiore ai 60 dollari per azione.

Inoltre, ricordiamo che la Berkshire possiede anche quasi 84 milioni warrant per l’acquisto di azioni Occidental che possono essere esercitate a poco meno di $60 a quota, oltre che $10 miliardi di azioni privilegiate Occidental che pagano un dividendo dell’8%.

Come vediamo dal grafico qui sopra, che riporta gli acquisti di Berkshire Hathaway nel corso del tempo, nell’ultimo periodo Buffet ha intensificato i suoi acquisti di azioni Occidental nell’ultimo mese (pallini verdi), dopo che è stato inattivo dal 30 settembre. Da questo punto di vista dobbiamo tenere presente che i primi acquisti di Occidental Petroleum da parte della Berkshire sono stati resi noti più di un anno fa, infatti, la holding essendo detentore di una quota di oltre il 10% della società deve divulgare i propri acquisti entro due giorni lavorativi.

Ma non solo, come dicevamo secondo molti Occidental Petroleum potrebbe diventare un’altra risorsa della Berkshire Hathaway holding, un deal che secondo alcuni analisti potrebbe costare a Buffet più di $ 50 miliardi per acquistare il resto Occidental, questo ipotizzando un prezzo medio di circa 75 dollari per azione.

Come sappiamo infatti, a Warren piacciono le compagnie energetiche, con la Berkshire che tra gli altri possiede anche circa 27 miliardi di dollari Titolo Chevron, azienda petrolifera statunitense con sede in California.

Intanto, in pre market il titolo Occidental Petroleum si muove in rialzo di oltre il 2% oltre i 61 dollari ad azione