Tassi Bce, Lagarde alzerà ancora? Arriva la soffiata sull’inflazione

A poche ore dal Bce-Day di domani, giovedì 14 settembre 2023, arrivano indiscrezioni sulle nuove proiezioni sull’inflazione stilate dalla banca centrale guidata da Christine Lagarde.

I rumor instillano nei trader e investitori nuovi dubbi sulla traiettoria dei tassi, i mercati azionari vanno giù, così come i BTP e altri titoli di stato dell’Eurozona.

Nelle sale operative, la domanda è martellante: Lagarde avrà il coraggio di alzare ancora i tassi, anche dopo la decisione della Commissione europea di tagliare le stime sui Pil di Ue e, nel caso specifico, dell’Eurozona?

Ad accendere l’ansia sui mercati è stata l’agenzia di stampa Reuters che, nelle ultime ore, ha riportato i rumor sui nuovi outlook che l’Eurotower presenterà domani: outlook che dovrebbero rimanere blindati e che invece qualcuno ha deciso di diffondere. E che hanno portato stamattina i trader a scommettere su una nuova stretta monetaria, nella giornata di domani, da parte della Bce, con una probabilità pari a ben il 70%, come riporta Bloomberg.

Inflazione euro, soffiata Francoforte scatena ansia tassi alla vigilia del Bce Day

A ricevere la soffiata è stata per l’appunto l’agenzia Reuters che, sulla base di quanto riferito da una fonte, ha reso noto che Francoforte annuncerà domani di aver rivisto al rialzo le stime sulla crescita dell’inflazione dell’Eurozona del 2024 dal +3% atteso a giugno a oltre il +3%: fattore, di per sé, più che sufficiente a smorzare le speranze che la Bce sia vicina a mandare in soffitta la strategia finora incentrata sul rialzo dei tassi.

La ‘talpa’ ha indicato anche che la Bce si prepara a tagliare le proiezioni sulla crescita del Pil dell’area euro relative al 2023 e al 2024: in questo caso, nessuna sorpresa, visto che i mercati prezzavano già la probabilità di questi downgrade.

Gli economisti intervistati da Reuters stimano a tal proposito una crescita del prodotto interno lordo dell’Eurozona pari a +0,6% quest’anno e al +0,9% nel 2024.

A preoccupare, dunque, è soprattutto l’outlook sull’inflazione, che allontana l’ipotesi di una pausa definitiva nel ciclo di strette monetarie che la Bce di Christine Lagarde ha annunciato ininterrottamente a partire dal luglio del 2022.

Per il 2024, gli economisti interpellati da Reuters avevano previsto una revisione al ribasso dell’outlook sull’inflazione dal + 3% atteso nelle ‘vecchie’ proiezioni al +2,7%. E invece no: dalla fuga di notizie emerge che Lagarde sarà costretta a fare il triste annuncio (outlook crescita inflazione superiore a +3% nel 2024), scatenando molto probabilmente la rabbia dei cittadini europei -e, in Italia, del governo Meloni– frustrati da una politica monetaria che sta zavorrando l’economia dell’Eurozona e che, sebbene imperniata sui continui rialzi dei tassi, non riesce ancora a raffreddare l’inflazione in modo incisivo.

L’ultima volta che la Bce ha alzato i tassi è stato prima della pausa estiva, ovvero lo scorso 27 luglio.

Il rialzo, pari a +25 punti base, ha portato i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%.

La fonte ha riferito inoltre all’agenzia Reuters che la decisione sui tassi, che sarà annunciata domani, non è stata ancora presa, confermando come il Consiglio direttivo dell’Eurotower sia indeciso sul da farsi: se varare una nuova stretta monetaria oppure fare una pausa.

Ma il fatto che l’inflazione del 2024 sia prevista a un ritmo di crescita superiore al 3% ripropone il rischio che l’Eurotower domani possa annunciare una nuova stretta monetaria, nell’intento di riportare l’inflazione il prima possibile al target del 2%: necessità che Lagarde in primis ha rimarcato più volte nelle ultime settimane e anche in occasione dell’ultima riunione di fine luglio del Consiglio direttivo.

Alert BTP : dopo rumor balzano al record dalla metà di marzo

I rumor diffusi da Reuters hanno avuto subito effetto sui mercati.

I trader scommettono ora su un nuovo rialzo dei tassi, nella giornata di domani, con una probabilità più alta, al punto che stamattina i tassi sui BTP a 10 anni sono subito saliti di 3 punti base circa, fino al 4,452%, record dalla metà di marzo. In crescita anche i rendimenti dei Bund a 10 anni, al 2,66%.

Di conseguenza, lo spread BTP-Bund oscilla attorno a 176,9 punti, al valore più alto dal 12 luglio.

Alle 11 circa ora italiana, il Ftse Mib di Piazza Affari segna un ribasso dello 0,76%, a quota 28.368 punti circa.

Nel Daily Market Strategy di oggi, gli analisti di Mps Capital Service commentano quanto sta accadendo sui mercati, in particolare ai BTP e ai rendimenti dei titoli di stato dell’Eurozona.

“La sessione odierna si apre con l’attenzione degli operatori rivolta alla Bce, dopo il rumors di Reuters pubblicato ieri sera a mercati chiusi, secondo cui le nuove proiezioni dello staff della Banca Centrale Europea, che verranno rilasciate domani, prevederebbero un CPI (indice dei prezzi al consumo) superiore al 3% anche per il prossimo anno”.

“Tali indicazioni – fanno notare da Siena – stanno mettendo pressione sui bond europei questa mattina, dato che le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Bce per domani sono balzate ad oltre il 70% dal 41% di lunedì”.

Diverse le dichiarazioni al vetriolo che sono state rilasciate negli ultimi mesi contro Christine Lagarde dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Ad assediare Francoforte di critiche sono state anche istituzioni ed economisti di rilievo, del calibro dell’economista ex Bce, docente alla London Business School, Lucrezia Reichlin .

Finora Christine Lagarde è rimasta però sorda agli appelli di tutti, ossessionata ormai dal tarlo dell’inflazione. Una ossessione che per molti si è trasformata in una strategia strozza-Pil, incapace di tenere davvero a bada la crescita dei prezzi, e prossima, piuttosto, a scatenare uno scenario di stagflazione.