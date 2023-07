Tassi Bce: piaga inflazione, Lagarde non esclude rialzo a settembre

Christine Lagarde, numero uno della Bce, non sembra dare molte speranze alle colombe e a chi ritiene che sia ora, almeno, di smettere di alzare i tassi e dopo l’ennesima stretta monetaria annunciata oggi, non ne esclude un rialzo nel prossimo meeting di settembre.

Oggi, giovedì 27 luglio, come da attese, il Consiglio direttivo ha annunciato la decisione di innalzare i tre tassi di interesse di riferimento della BCE di 25 punti base. Per la precisione, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, ha reso noto la Bce, saranno alzati rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal 2 agosto 2023. Una decisione questa, ampiamente prezzata dai mercati, che avevano messo in conto da parecchio la prospettiva di una nuova mossa volta ad affossare l’inflazione.

Contrariamente alle speranze di un imminente diefront sui tassi, Lagarde ha tuttavia stroncato le speranze delle colombe. Nel rispondere alle domande che le sono state poste durante la conferenza stampa la presidente della Bce, riguardo a quella che potrebbe essere la prossima mossa nella prossima riunione di settembre, la presidente dell’Eurotower non solo non ha dato una risposta precisa, ma non ha escluso neanche un ulteriore rialzo dei tassi.

La buona notizia è che Lagarde ha ammesso che la politica monetaria della Bce si sta trasmettendo in modo significativo all’economia: la carrellata di rialzi dei tassi lanciata l’anno scorso da Francoforte sta facendo dunque effetto sull’inflazione, che sta diminuendo.

L’inflazione rimane tuttavia ancora troppo alta e la presidente dell’Eurotower non vuole certo interrompere la battaglia tesa ad affossarla.

Cosa fare, dunque, in questa situazione? “Non possiamo cantare ancora vittoria”, ha detto l’economista, sottolineando che l’intento è quello di diventare sempre più dipendenti dai dati macro e di decidere dunque di riunione in riunione.

E questo significa che a settembre “potrà esserci un rialzo, così come ci potrà essere una pausa”. Progressi nel raffreddare l’inflazione sono stati sicuramente fatti, ma Lagarde ritiene che non si possa dire ancora “Mission Accomplished”: e questo anche se l’economia dell’area euro sta soffrendo.

Tra l’altro, “l’outlook sull’economia di breve termine dell’Eurozona si è deteriorato”, ha detto chiaro e tondo l’ex direttrice dell’Fmi, aggiungendo che la crescita del Pil dell’Eurozona rimarrà debole, per poi recuperare tuttavia terreno, grazie al mercato del lavoro “robusto”.

La numero uno della Bce ha parlato anche dei rischi al ribasso che pesano sull’outlook dell’economia: rischi tra cui spiccano ancora gli effetti della guerra “ingiustificata” che la Russia ha lanciato contro l’Ucraina.

Riguardo all’inflazione, Lagarde ha ammesso che “l’inflazione continua a diminuire”, aggiungendo tuttavia che la dinamica dei prezzi rimane ancora “too high for too long”, ovvero troppo alta da troppo tempo. In particolare, “le pressioni sui prezzi domestici, incluse quelle provenienti dai salari e dai margini di profitti, stanno incidendo sempre di più sull’inflazione”.

Lagarde ha rimarcato inoltre che, tra “i rischi al rialzo sull’inflazione”, sono presenti “possibili pressioni sui prezzi energetici ed alimentari”.

