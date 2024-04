Pil e inflazione euro: anche il taglio dei tassi Bce è a rischio?

Non solo i trader: oggi sono anche la presidente della Bce Christine Lagarde e i vari esponenti del Consiglio direttivo dell’Eurotower a tenere gli occhi incollati agli schermi, in occasione dei grandi annunci sull’inflazione e sul Pil dell’area euro, relativi al primo trimestre dell’anno. Annunci che stanno arrivando in questo momento: nel pubblicare la sua stima preliminare, l’Eurostat ha reso noto che, nel mese di aprile, l’inflazione dell’area euro è rimasta stabile, salendo al ritmo su base annua del 2,4%, allo stesso tasso di marzo. Su base mensile, il trend è stato di un rialzo dello 0,6%. Per quanto riguarda il Pil dell’area euro, Eurostat ha reso noto che la crescita, nel corso del primo trimestre dell’anno, è stata pari a +0,3%. Tutto bene, insomma, ma non per i mercati: dai numeri diffusi oggi è emerso infatti che, per la Bce di Lagarde, tagliare i tassi non è una mossa che può definirsi davvero urgente. L’economia del blocco si è mostrata infatti resiliente, riuscendo a sventare l’incubo della recessione. Resiliente, però, si è confermata anche l’inflazione, che non è scesa.

Se è vero che i mercati sono ormai rassegnati a prezzare l’arrivo del primo taglio dei tassi di interesse dell’Eurozona nella prossima riunione del 6 giugno, è altrettanto vero che, memori degli errori commessi in passato, nessun banchiere centrale è disposto a mettere la mano sul fuoco nel valutare il trend dell’inflazione e, di conseguenza, dei tassi.

Fed docet, potrebbe far notare qualche economista, ricordando gli ultimi dati arrivati dal fronte macro degli Stati Uniti, che hanno confermato come la minaccia dell’inflazione sia stata tutto fuorché sventata. Tanto che ora si parla addirittura del rischio che la Fed, i tassi, torni ad alzarli, dopo la pubblicazione del parametro preferito dalla banca centrale Usa, che ha confermato la sberla dei prezzi.

D’altronde, uno dei mal di testa improvvisi che hanno colpito la Bce è l’interruzione del processo disinflazionistico in Germania.

Un altro è appena arrivato, portando il nome di Pil della Spagna che, nel primo trimestre del 2024, è salito dello 0,7% su base trimestrale e del 2,4% su base annua. E ha fatto molto bene anche il Pil del Portogallo, salito dello 0,7% – così come in Spagna – su base mensile, nel primo trimestre del 2024, allo stesso ritmo del quarto trimestre del 2023. Su base annua, il trend è stato di una espansione pari a +1,4%.

Reso noto oggi anche l’indice dei prezzi al consumo, tra i parametri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione, della Francia.

In particolare, l’Ufficio nazionale di statistica INSEE ha reso noto che, nel mese di aprile, l’indice dei prezzi al consumo della Francia è salito del 2,2%, rallentando il passo rispetto al +2,3% di marzo: una buona notizia per la Bce di Christine Lagarde e per chi spera in un taglio dei tassi a giugno; il dietrofront dell’inflazione francese è stato provocato soprattutto dal rallentamento della crescita dei prezzi dei beni alimentari, che è stata pari a +1,2%, e dei prezzi del tabacco, pari a +9%.

Allo stesso tempo, a fronte di una Bce che continua a confermarsi più che vigile guardando alla dinamica delle pressioni inflazionistiche, occhio al trend dei prezzi dell’energia, saliti al ritmo del 2,8%, rispetto al +3,4% di marzo, a fronte di una inflazione nel settore servizi che ha continuato a registrare un incremento pari a +3%.

Tornando alla crescita del Pil dell’area euro, i numeri che sono stati resi noti oggi da Eurostat sono preliminari, e dunque soggetti a revisioni. L’agenzia di statistica ha precisato che il trend del prodotto interno lordo dell’Eurozona è stato, nel primo trimestre del 2024, pari a +0,3% su base trimestrale, e di un rialzo dello 0,4% su base annua.

