Nvidia regina dell’AI: capitalizzazione batte Amazon e Alphabet. Focus titolo con preview utili

La raffica di buy incessante che continua a riversarsi sul titolo Nvidia ha portato la capitalizzazione della Big Tech Usa, nota per essere anche componente chiave dei Magnificent 7 – a superare per la prima volta il valore di mercato di Alphabet, la holding a cui fa capo Google e di Amazon, il colosso dell’e-commerce Usa fondato da Jeff Bezos.

Tutto merito della febbre per l’AI (intelligenza artificiale), che sta facendo la fortuna dei titoli hi-tech in generale, e di Nvidia in particolare.

Il colosso americano produce infatti chip che vengono considerati essenziali per la messa a punto di sistemi basati sull’AI (artificial intelligence, intelligenza artificiale).

Nel frattempo, sale l’attesa per gli utili della Big Tech, che saranno resi noti mercoledì prossimo, 21 febbraio 2024.

Nvidia: capitalizzazione supera Amazon e Alphabet

La grande doppia notizia che vede protagonista Nvidia è la capitalizzazione di mercato del gruppo che, nella sessione dell’altro ieri di martedì 13 febbraio ha superato quella di Amazon, forte del rally che il titolo ha messo già a segno nel corso del 2023 e che ha continuato a portare avanti quest’anno.

Le azioni Nvidia hanno terminato la sessione di martedì scorso 13 febbraio a quota $721,28, valore che ha portato la capitalizzazione del colosso dei chip a quota $1,78 trilioni, oltre gli $1,75 trilioni di Amazon.

In realtà, precisa un articolo della CNBC, già nella sessione di lunedì Nvidia aveva battuto Amazon in termini di capitalizzazione, nelle contrattazioni intraday.

Martedì 13 febbraio è stato però in via ufficiale il giorno in cui, per la prima volta dal 2002, Nvidia ha vantato un valore di mercato superiore ad Amazon dopo la fine della giornata di contrattazioni a Wall Street.

Ma Amazon non è stata l’unica Big Tech a essere stata sorpassata da Nvidia.

La capitalizzazione di Nvidia è salita infatti ancora nella sessione di ieri, mercoledì 14 febbraio, fino a quota $1,83 trilioni, superando quella di Alphabet, pari a $1,82 trilioni.

Il titolo Nvidia ha chiuso la seduta della vigilia a quota $739.

Era la fine di maggio del 2023, quando Nvidia entrava ufficialmente nell’Olimpo delle società scambiate a Wall Street caratterizzate da una capitalizzazione di $1 trilione.

Vale la pena di ricordare, come fa l’articolo Reuters “Nvidia replaces Alphabet as Wall St’s third most valuable company” che, sorpassando Alphabet dopo aver superato Amazon, Nvidia è diventata ufficialmente la terza società quotata a Wall Street, in termini di valore di mercato, dopo Microsoft, la prima in assoluto, e Apple.

Nvidia regina della scommessa AI: il boom di buy continua

Tutto merito della grande scommessa sull’AI, che sta facendo in generale la fortuna delle Big Tech Usa.

E’ stato proprio il boom dell’intelligenza artificiale a consentire al titolo Nvidia di volare di oltre il 246% negli ultimi 12 mesi.

Forte è stato infatti lo shopping dei chip del gruppo, progettati in modo specifico per i server AI, ciascuno a un costo superiore ai 20.000 dollari e materia prima indispensabile per altri titani del calibro di Microsoft, OpenAi e Meta per il funzionamento di chatbot come ChatGPT – chatbot basato su intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico – e, per fare un altro esempio, di Copilot – quest’ultimo, come spiega la stessa Microsoft, “assistente digitale basato sull’AI”.

Va detto che la scommessa sull’AI è stata lanciata anche da Amazon, il cui titolo ha segnato anch’esso una buona performance – non ai livelli però di Nvidia – balzando negli ultimi 12 mesi del 78% circa.

Cresce intanto a Wall Street la trepidazione per i conti di Nvidia relativi al quarto trimestre del 2023, che saranno diffusi la prossima settimana.

La trimestrale sarà attentamente monitorata dal mercato: dopo lo scatto delle azioni pari a +50% dall’inizio del 2024, le azioni NVDA vengono scambiate ormai a premio, rispetto alla media dei target price che sono stati sfornati, in alcuni casi anche rivisti al rialzo, dalla comunità degli analisti.

E questo significa una cosa ben precisa, ovvero che i trader vogliono capire se la continua carrellata di buy sui titoli non abbia più motivo di continuare, soprattutto se non avallata da numeri nudi e crudi che certifichino la solidità del business, o se invece una nuova valanga di acquisti sia ancora giustificabile.

Già considerata la scommessa numero 1 da chi punta a investire sull’AI, Nvidia deve a questo punto dimostrare di essere degna della fiducia che i mercati stanno dando al titolo.

Indicativo il commento di Jake Dollarhide, Chief Executive Officer di Longbow Asset Management, rilasciato all’agenzia di stampa Reuters :

“Il mercato vede in Nvidia la regina dell’AI. Ma se Nvidia annuncerà un trimestre negativo, se non supererà e anche di molto le attese degli investitori, il titolo potrebbe crollare del 20-30% nelle contrattazioni dell’afterhours“.

Preview utili Nvidia: le stime sul fatturato e sull’eps degli analisti

Ma qual è la preview del consensus sui numeri di Nvidia?

In media, stando ai dati LSEG riportati dall’agenzia Reuters, gli analisti stimano un fatturato – relativo al trimestre fiscale della Big Tech terminato a gennaio – più che triplicato, a quota $20,37 miliardi, grazie alla forte domanda dei suoi chip per l’AI.

Per l’intero 2023 le aspettative sono di uno scatto del fatturato pari a +118% su base annua, a $59,04 miliardi.

L’utile netto è atteso dagli stessi analisti schizzare di oltre il 400%, a $11,38 miliardi, a fronte di un utile per azione di 4,55 dollari.

Nello specifico il consensus di Zacks Investment Research è di un eps pari a $4,17. L’eps di Nvidia dell’intero 2023 è atteso invece a quota 11,09 dollari.

IG riporta che gli analisti hanno un target price sul titolo Nvidia, in media, pari a $689,87.

Per quanto riguarda il consensus degli analisti intervistati da Bloomberg, l’eps rettificato di Nvidia è atteso a quota 4,56 dollari, rispetto ai 4,020 del terzo trimestre del 2023, mentre i ricavi sono attesi a 20,25 miliardi, in rialzo rispetto ai 18,12 miliardi del trimestre precedente.

Così ha commentato intanto la performance stellare del titolo Nvidia, con una nota di oggi, Gabriel Debach, market analyst di eToro:

“Nvidia continua a essere al centro dell’attenzione, sorpassando non solo Amazon ma anche Google e portando la sua capitalizzazione complessiva a circa 1,825 miliardi di dollari. Solo dall’inizio dell’anno, il valore dell’azienda è cresciuto di circa 636 miliardi, ovvero circa il 75% dell’intera capitalizzazione del nostro FTSE MIB. Con l’avvicinarsi della presentazione dei conti tra circa una settimana, l’anticipazione cresce costantemente. Nonostante i multipli forward siano attualmente elevati, essi si collocano a livelli inferiori rispetto alla media nel periodo da ottobre 2022 ad oggi. Il rapporto P/E si attesta a 36,8x rispetto a una media di 41,9x, l’EV/EBITDA a 29,1x contro una media di 44,9x, il P/FCF a 104,2x contro una media di 124,2x, e l’EV/EBIT a 31,7 contro una media di 36,4x. L’unico multiplo che registra un aumento è il rapporto P/S, che si posiziona a 20,4x rispetto a valori precedenti di 17,7x”.

Il titolo Nvidia continua intanto a incassare manifestazioni di fiducia da parte della comunità degli analisti. Nella sessione di ieri, è stato l’analista di Susquehanna Christopher Rolland a rivedere al rialzo il target price sul titolo NVIDA, alzandolo da 625 a 850 dollari. Rolland ha detto di prevedere per la Big Tech una trimestrale e una guidance solide.

A Wall Street continua l’euforia per la grande scommessa AI

Prosegue intanto a Wall Street l’euforia per le prospettive di crescita dell’intelligenza artificiale:

La febbre AI, va ricordato, è esplosa nel 2023, inaugurata praticamente dal lancio del chatbot ChatGPT di OpenAI, che ha certificato l’ingresso di Microsoft nell’arena dell’intelligenza artificiale, tanto che il chatbot è stato integrato nel motore di ricerca Bing.

L’annuncio è stato seguito da altri che hanno visto come mittenti colossi Usa del calibro di Google , ma anche cinesi come è stato poi con Baidu.

La scommessa sull’intelligenza artificiale è stata lanciata anche dal colosso dell’e-commerce Amazon.

Quegli annunci del 2023 sono stati soltanto l’inizio, gettando le basi della grande scommessa sull’intelligenza artificiale che le Big Tech Usa e non solo continuano a portare avanti, come emerso dai primi annunci di questo 2024.

