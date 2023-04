Amazon scende in campo nell’AI, ecco come funziona e per chi sarà disponibile

Continua la corsa all’intelligenza artificiale (AI), con Amazon che si prepara a lanciare la propria versione di AI, facendo così concorrenza a Microsoft e Google.

Ieri, la divisione cloud computing del gigante dell’e-commerce ha annunciato l’arrivo di intelligenza artificiale, ma a differenza di Google e Microsoft che hanno annunciato strumenti di AI per il grande pubblico, gli strumenti di Amazon si rivolgeranno principalmente ai clienti aziendali.

l’Intelligenza artificiale di Amazon

Nel dettaglio, i modelli linguistici di intelligenza artificiale sviluppati da Amazon sono chiamati Titan. Uno è stato progettato per generare testo, mentre l’altro potrebbe, tra le altre cose, aiutare a potenziare la ricerca sul web. Questi linguaggi sono stati addestrati su grandi quantità di testo e saranno in grado di riassumere un contenuto, scrivere una bozza di a post sul blog o partecipare a sessioni aperte di domande e risposte.

Questi modelli di intelligenza artificiali saranno resi disponibili su un servizio AWS, chiamato Bedrock, una suite in cui gli sviluppatori potranno attingere a modelli realizzati da altre aziende che lavorano all’IA generativa. Già a partire da ieri i clienti AWS possono richiedere di utilizzare questi modelli di AI.

Cos’è l’AI generativa?

L’IA generativa non è nient’altro che un software addestrato per generare testo, immagini o video in base alle richieste di un utente ed è una tecnologia che secondo lo stesso Ceo di Amazon Andy Jassy “trasformerà e migliorare virtualmente l’esperienza di ogni cliente”.

Questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale anche secondo Amazon rivoluzioneranno il lavoro e la creatività, aumentando al tempo stesso la domanda di cloud computing che si è raffreddata notevolmente nell’ultimo periodo.

Amazon Web Services (AWS), la divisione di Amazon che fornisce servizi di cloud computing e che sta sviluppando i sistemi di intelligenza artificiale dell’azienda ha dichiarato che la sua intelligenza artificiale sarà più adatta alle aziende perché può essere “addestrata solo sui dati di uno specifico cliente, piuttosto che sull’insieme delle pagine Web utilizzate da altri modelli”. “Questo potrebbe renderlo un scelta più sicura per le aziende che temono che i loro dati privati possano essere condivisi con altre società“.

Amazon investe da tempo nell’AI, ma il mercato brulica di competitors

Amazon sta lavorando da tempo sui propri modelli di intelligenza artificiale, infatti, alcuni modelli sono già usati per aiutare gli acquirenti trovare i prodotti sul sito Web di Amazon, ma anche l’integrazione dell’assistente vocale Alexa.

Ma il lancio di ChatGPT ha dato il via ad una feroce concorrenza per cercare di monetizzare questa innovativa tecnologia dai molteplici usi. Microsoft, di recente ha stretto una partnership con il creatore di ChatGPT OpenAI, integrando la tecnologia AI generativa nel suo Internet Bing e prevedendo di implementare questi strumenti in tutti i prodotti del gruppo.

Anche Google ha investito centinaia di milioni per sviluppare il proprio modello di intelligenza artificiale generativa, Anthropic. Stesso percorso seguito anche da Meta Platforms che di recente ha rilasciato il proprio modello di linguaggio.

Crescente sviluppo di chip

In sostanza, Amazon vuole agire come una piattaforma neutra per le aziende che vogliono incorporare le caratteristiche dell’IA generativa. In tal senso, AWS non essendo legata a nessuna startup AI, si commercializza come “la Svizzera dei giganti del cloud”.

“Crediamo che i clienti avranno bisogno di un’intelligenza artificiale generativa molto diversa modelli per scopi diversi, ed è improbabile che un modello vada bene per servire tutti i clienti o anche tutte le esigenze di un cliente”, ha dichiarato Adam Selipsky, Ceo di Amazon Web Services.

Oltre ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale, Amazon si sta espandendo sempre di più nella progettazione di chip personalizzati che, a suo dire, potranno eseguire il software AI in modo più efficiente ed economico rispetto ai concorrenti. “L’intero comparto dell’AI è una novità e ci saranno molte invenzioni da parte di molti diversi aziende”.

Lettera agli azionisti del Ceo

Il Ceo di Amazon Jassy ha inviato ieri la sua seconda lettera annuale agli azionisti della società, nella quale ha descritto il 2022 come “uno degli anni più difficili dal punto di vista macroeconomico della storia recente“.

Come molte altre società tecnologiche, anche Amazon ha dovuto affrontare una vigorosa flessione, dopo l’esplosione del proprio business durante la pandemia.

Lo stesso Ceo di Amazon sottolinea che i guadagni del gruppo si sono indeboliti mentre aumentano i timori di una recessione imminente. In questo contesto, nel quarto trimestre del 2022 Amazon ha registrato un utile netto di 278 milioni di dollari, un dato che rappresenta un forte rallentamento rispetto ai 14,3 miliardi di dollari di utile netto nello stesso trimestre del 2021.

Per tagliare i costi, Amazon ha annunciato due tornate di tagli di posti di lavoro, una riduzione complessiva di 27.000 posti di lavoro. Nonostante questi massicci tagli dei costi, l’amministratore delegato di Amazon continua ad investire in grandi scommesse a lungo termine, andando così avanti con la propria espansione globale, perseguendo l’ambizioso obiettivo di diventare il maggior player nell’e-commerce soprattutto nei settori dei generi alimentari e dell’assistenza sanitaria. “Sono ottimista sul fatto che usciremo da questa sfida macroeconomica in una posizione più forte rispetto a quando siamo entrati”, scrive Jassy nella sua lettera agli azionisti.

Nonostante Amazon stia affrontando “venti contrari a breve termine” nella sua attività di cloud computing, secondo Jassy, AWS è sulla buona strada per registrare un fatturato di 85 miliardi di dollari nel 2023, un numero in crescita rispetto alle vendite per 80,1 miliardi di dollari realizzate nel 2022, pari al 16% delle vendite nette totali su Amazon.

Difficoltà in vista per tutto il settore

AWS segnala che “la spesa complessiva per il cloud sta rallentando rispetto al boom del 2022”, ma non è l’unica. Microsoft, il secondo più grande fornitore del mercato cloud dopo AWS, all’inizio di quest’anno ha avvertito i suoi investitori di aver rallentato le vendite di cloud, ma anche l’unità Google Cloud di Alphabet ha riferito vendite più deboli.

Analisi tecnica:

Nel frattempo, le azioni del titolo Amazon nella seduta di ieri sono aumentate del 4,67% a $ 102,4 e al momento si trova in rialzo anche in pre market. Il titolo da inizio anno si trova in rialzo del 20%, anche se rispetto ad un anno fa i prezzi mostrano ancora un calo di oltre il 31%.

Nel corso delle ultime sedute il titolo è stato sostenuto dal supporto statico a 95-97 dollari, livello da cui transita anche la media mobile a 50 periodi. In caso di proseguimento degli acquisti sul titolo sarà fondamentale il superamento con volumi di contrattazione in aumento della resistenza a quota 107 dollari, livello da cui transita la fondamentale media mobile a 200 periodi. Ecco che proprio il breakout di questo livello di resistenza potrebbe spingere ulteriormente al rialzo le quotazioni con target inizialmente posto a quota 110 dollari e poi a 120 dollari, prezzi di ottobre 2022.

Ricordiamo che Amazon vale circa 1 trilione di dollari, una cifra che la rende una delle aziende di maggior valore al mondo insieme a: Apple, Microsoft, Saudi Aramco e Alphabet.