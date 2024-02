UE prepara una maxi multa per Apple

La Commissione europea pronta a punire Apple con una multa di 500 milioni di euro per presunte pratiche anticoncorrenziali secondo le indiscrezioni del quotidiano inglese, il Financial Times. Il gigante di Cupertino sta attraversando un periodo difficile da inizio anno a causa del calo della domanda di iPhone e prodotti Apple in generale in Cina, uno dei mercati principali per la società. Il titolo ha inoltre ricevuto due downgrade degli analisti da inizio anno e si trova in calo del 2,5% a 182 dollari per azione.

Le accuse della Commissione Europea

Secondo quanto riporta l’FT, Bruxelles accusa il produttore di iPhone di aver ostacolato i servizi musicali di terze parti sui propri dispositivi con lo scopo di favorire il proprio servizio Apple Music. Nel 2019, il gigante dello streaming musicale Spotify ha presentato una denuncia formale alle autorità secondo cui la società di Cupertino avrebbe ostacolato la concorrenza delle altre app.

Sostanzialmente, le regole dell’App Store di Apple vietano alle aziende come Spotify di addebitare agli utenti il costo per gli abbonamenti direttamente all’interno dell’app, costringendoli invece a utilizzare il servizio di fatturazione dell’App Store di Apple, che prevede una commissione del 30%.

Bruxelles ha formalmente accusato Apple in pratiche anticoncorrenziali nel 2021, ma lo scorso anno ha ristretto l’ambito dell’indagine, abbandonando l’accusa di aver spinto gli sviluppatori a utilizzare il proprio sistema di pagamento in-app. La recente indagine si è concentrata sulla questione se Apple avesse impedito alle app di informare gli utenti su alternative di abbonamento più economiche al di fuori del suo App Store nativo, violando così le leggi sulla concorrenza dell’UE.

In altre parole la Commissione europea intende accusare Apple di aver abusato della propria posizione di potere e intende vietare le “condizioni commerciali ingiuste” per quanto riguarda le politiche di abbonamento ai servizi musicali della società di Cupertino.

Le ultime mosse di Apple

La società guidata da Tim Cook ha già affrontare multe antitrust in passato – come la sanzione di 1,1 miliardi di euro in Francia successivamente ridotta a 372 milioni di euro in appello. Il Digital Markets Act dell’UE, che dovrebbe entrare in vigore a marzo, richiederà al gigante tecnologico di consentire agli sviluppatori di terze parti di distribuire le proprie app al di fuori dell’iOS Store e di addebitare direttamente gli abbonamenti dei propri utenti.

Apple si è mossa per affrontare le normative UE annunciando modifiche a iOS, Safari e App Store nell’UE e ha annunciato che presto consentirà agli sviluppatori di software di distribuire le loro app sui dispositivi Apple tramite store alternativi.