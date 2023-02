Microsoft ha annunciato gli aggiornamenti relativi al motore di ricerca Bing e il browser Edge basati sull’intelligenza artificiale di ChatGPT in un evento live tenutosi nella sede della società a Richmond, Washington.

Grazie agli aggiornamenti, il motore di ricerca Bing non solo fornirà un elenco di risultati di ricerca, ma risponderà a domande, chatterà con gli utenti e genererà contenuti in risposta alle domande degli utenti, ha spiegato il CEO di Microsoft, Satya Nadella.

Il successo virale di ChatGPT ha suscitato un enorme interesse nei confronti degli strumenti utilizzati dal chatbot di Open AI. I big della tecnologia sono entrati in una vera competizione per implementare strumenti simili che potrebbero trasformare il modo in cui scriviamo le mail, i saggi, i post sui social e cerchiamo informazioni online. Solo un giorno prima dell’evento di Microsoft, Google ha annunciato il lancio del proprio strumento di intelligenza artificiale, Bard basato sulla sulla tecnologia LaMda (Language Model for Dialogue Applications, ovvero modello di linguaggio per le applicazioni di dialoghi), che a sua volta attinge ai modelli di linguaggio Gpt.

Nel corso dell’evento di Microsoft, il CEO di OpenAI, Sam Altman è salito momentaneamente sul palco per confermare che Microsoft sta utilizzando la sua tecnologia GPT per alimentare alcuni dei suoi nuovi software, che sembrano simili a ChatGPT AI di OpenAI.

“Mi sento come se aspettassi questo momento da 20 anni, quindi sono molto felice che sia qui”, ha dichiarato Altman.

Inoltre, Altman ha affermato che l’obiettivo della sua azienda è “portare i vantaggi dell’IA a quante più persone possibile”. E dunque questo è “il motivo per cui abbiamo deciso di lavorare con Microsoft”.

Grazie alla collaborazione con OpenAI, Bing funzionerà su un modello di linguaggio di grandi dimensioni più potente di quello alla base di ChatGPT. I modelli vengono addestrati su vaste quantità di dati online al fine di generare risposte alle richieste e alle domande degli utenti.

“È un nuovo paradigma per la ricerca, l’innovazione rapida arriverà”, ha dichiarato il CEO di Microsoft, Satya Nadella. “In effetti, la gara inizia oggi… ogni giorno vogliamo far emergere cose nuove e, cosa più importante, vogliamo divertirci molto a innovare nella ricerca perché è giunto il momento.”

Microsoft annuncia la nuova Bing basata sull’IA con cui puoi chattare

Il nuovo Bing presentato da Nadella e il vicepresidente di Microsoft, Yusuf Mehdi sarà in grado di rispondere alle domande con un contesto simile al modo in cui fa ChatGPT.

Creare itinerari per i viaggi. Quindi, ad esempio, puoi chiedergli di “Pianificare un viaggio di cinque giorni in Messico”.

Puoi continuare a fargli altre domande. Quindi, se usi l’esempio della pianificazione di un viaggio, puoi proseguire con ulteriori domande come “Quanto ci costerà questo viaggio?” o “Possiamo aggiungere o modificare qualcosa nell’itinerario?”

“Con le risposte, andiamo ben oltre ciò che la ricerca può fare oggi”, ha affermato Mehdi, vicepresidente e e chief marketing officer di Microsoft.

In altre parole il browser aggiornato di Microsoft (Edge) avrà le funzionalità Bing integrate, consentendo agli utenti di chattare con lo strumento di ricerca sul lato di una pagina Web, porre domande sulla pagina o confrontarla con i contenuti di tutto il Web.

Potrebbe anche, ad esempio, aiutare gli utenti a scrivere un post su LinkedIn di proprietà di Microsoft su un determinato argomento. L’azienda descrive le nuove funzionalità come una sorta di “copilota” per aiutare gli utenti a navigare sul web.

La versione aggiornata di Bing sarà disponibile nelle prossime settimane

Secondo quanto annunciato da Microsoft ieri, la versione aggiornata di Bing dovrebbe essere disponibile da oggi ad un pubblico limitato per provare le nuove opzioni del motore di ricerca. La società ha specificato che l’accesso completo a milioni di utenti verrà distribuito nelle prossime settimane e inoltre spera anche di implementare gli strumenti in altri browser in futuro.