IBM: il titolo torna sui massimi da aprile 2024 in attesa della trimestrale

In arrivo i conti trimestrali anche per IBM, altro gigante del tech, in programma per domani 24 luglio. Un inizio di anno sulle montagne russe per la Big Blue che, nonostante il fatturato leggermente al di sotto delle attese per il Q1 2024, ha registrato una performance positiva che al momento si attesta a +13% ytd. Il titolo nel mese di luglio ha toccato nuovi livelli di prezzo sui massimi relativi a tre mesi, favoriti anche dalle previsioni ottimistiche sui conti del secondo trimestre. Driver importanti per la crescita si segnalano anche sul fronte investimenti in AI e l’approvazione del board di HashiCorp della proposta di acquisizione da parte di IBM.

La preview della trimestrale

Ottimismo per il nuovo trimestre dopo un Q1 2024 sottotono, quando i conti di IBM risultavano leggermente al di sotto delle attese ed in diminuzione rispetto alla chiusura del 2023. Fatturato che è visto in rialzo rispetto i $ 14,46 miliardi del trimestre precedente, con prospettive di raggiungere i $ 15,61 miliardi, in crescita dell’8% circa. In forte aumento anche l’EPS atteso, previsione a $ 1,80 contro i $ 1,69 del Q1 2024. Un ruolo cardine per sostenere la crescita sarà legato ai flussi generati dal business dell’Intelligenza Artificiale, in particolare dalle unit Watsonx.ai ed AI generativa, che già dalla metà del 2023 segnavano un libro ordini che superava il miliardo di dollari. Sul confronto a dodici mesi si segnala un miglioramento dell’EPS, quando si attestava a $ 1,72, e del fatturato ($ 15,54 miliardi) rispetto al Q2 2024.

Anche per questo trimestre dovrebbe quindi confermarsi la strategia della Big Blue di puntare su soluzioni di Cloud Hybrid e AI, dai quali deriva il principale contributo in termini di fatturato, in particolare per il settore Software dalle unit Red Hat e Automation, nonché sul ramo consulenziale.

Approvata la proposta di acquisizione di HashiCorp

Il cda di HashiCorp, riunitosi l’8 luglio, ha deliberato l’approvazione della proposta di acquisto da parte di IBM. Si sta quindi perfezionando l’acquisizione di un fornitore leader nel campo delle soluzioni di gestione dell’infrastruttura cloud, per un valore aziendale di $ 6,4 miliardi. Si tratta di una mossa strategica per IBM, la quale mira a creare una piattaforma Cloud Hybrid per l’era dell’AI.

Outlook grafico del titolo IBM

Massimi relativi a tre mesi per il titolo IBM dopo aver subito un’importante correzione che ne ha contraddistinto buona parte del secondo trimestre. In attesa della pubblicazione della trimestrale la Big Blue presenta dei segnali importanti di ripresa, in linea con il trend di lungo periodo.

Da inizio anno il titolo IBM ha registrato una performance nel complesso positiva con un +13% circa, nonostante la fase negativa appena trascorsa. Sul grafico si evince la forza del trend di medio periodo data dalla distanza tra la trendline (in blu) ad inclinazione positiva ed il prezzo. A conferma di ciò si evidenzia anche la rottura della trendline di breve periodo ad inclinazione negativa che sancisce la fine del periodo di correzione cominciato a metà marzo 2024 e perdurato fino alla fine giugno.

La significatività dell’inversione si può captare sotto diversi aspetti. In primo luogo, si segnala la presenza di una divergenza tra grafico dei prezzi e grafico del RSI a 14 periodi. Il supporto dinamico (in verde) tracciato sull’oscillatore evidenzia infatti una forza crescente in controtendenza con i minimi relativi segnati dal prezzo. Inoltre, altro importante segnale è dato dalla rottura in rialzo della resistenza statica (in viola) sul RSI avvenuta in concomitanza con la rottura della resistenza statica sulla serie storica (in giallo) in area $ 168,40.

Altro importante segnale si ottiene dalla seduta del 1 luglio, quando la candela in chiusura, oltre a rompere al rialzo la trendline ribassista, conferma la presenza di un doppio minimo, importante pattern di inversione. Questo ha dato un impulso definitivo per virare al rialzo giungendo rapidamente in area target, dopo la sequenziale rottura di diverse resistenze, toccando i $ 187,40.

Lo scenario attuale lascia pertanto presagire alla continuazione dell’impulso rialzista, ma è bene prestare attenzione ad eventuali sorprese post pubblicazioni dei conti del Q2 2024. IBM infatti sta mostrando un 2024 con intense fluttuazioni di prezzo e potrebbe pertanto persistere con queste movimentazioni a carattere particolarmente volatile. Occhi puntati quindi sulle principali aree di supporto e di resistenza, in attesa di vedere la reazione del mercato all’annuncio programmato per domani.