Inflazione stabile in Italia, su nuovi tagli tassi Bce il ‘messaggio’ delle aspettative dei consumatori

In Italia, l’inflazione continua a confermarsi stabile. E’ quanto emerso dal rapporto diffuso oggi dall’Istat:

L”Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato che, secondo le stime preliminari, nel mese di giugno 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come nel mese precedente”.

Occhio oggi anche ai dati relativi all’inflazione di altri paesi dell’area euro, come della Spagna: in questo caso la lettura preliminare dell’inflazione ha indicato un rallentamento dell’indice CPI dal +3,8% al +3,5%, livello comunque ben superiore ai desiderata della Bce. In base agli standard nazionali, l’inflazione della Spagna è scesa dal 3,6% di maggio al 3,4%, livello superiore alle attese. Va ricordato che l’inflazione iberica lo scorso anno si era indebolita fino a segnare un ritmo di crescita pari al +1,6%. Dal luglio del 2023, l’indice dei prezzi è tornato a salire su base annua a una velocità superiore al +2%, target di inflazione della Bce di Christine Lagarde. Per quanto riguarda la componente core – che esclude l’impatto dei prezzi dei beni energetici e alimentari, il trend in Spagna è stato ancora particolarmente solido, pari a una crescita del 3%.

Maggiori progressi per l’inflazione della Francia che, secondo l’istituto nazionale di statistica Insee, è salita in media nel mese di giugno al ritmo del 2,5%, indebolendosi rispetto al +2,6% di maggio, in linea con le attese degli economisti.

Una buona notizia in generale sul trend dell’inflazione dell’intera area euro è arrivata sempre oggi dalla Bce con la pubblicazione del report sulle aspettative e sulle percezioni dei consumatori del blocco riguardo al trend dei prezzi.

Tornando all’inflazione dell’Italia, l’Istat ha così precisato nella nota relativa ai dati provvisori dell’indice dei prezzi al consumo

“La stabilizzazione del ritmo di crescita si deve principalmente al venir meno delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+0,4% da +2,2% di maggio), i cui effetti compensano l’attenuazione delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore energetico, dove i prezzi tendono a risalire, pur restando su valori ampiamente negativi (-8,6% da -11,6% del mese precedente). Prosegue anche a giugno la fase di rallentamento del tasso di crescita su base annua d:ei prezzi del “carrello della spesa” (+1,4% da +1,8%), mentre l’inflazione di fondo resta stabile al +2,0%”.

Tornando al rapporto reso noto dalla Bce ‘ECB Consumer Expectations Survey results – May 2024’– di fatto un sondaggio con cui la Banca centrale europea ha interpellato un campione di consumatori dell’Eurozona – le notizie riguardanti il gtrend dell’inflazione, nello specifico del trend delle aspettative e delle percezioni sulla dinamica dei prezzi da parte dei consumatori dell’area euro, le novità emerse sono state le seguenti:

Il tasso mediano di inflazione atteso dagli intervistati per i prossimi tre anni è sceso nel mese di maggio dal 2,4% di aprile al 2,3%.

Il tasso mediano di inflazione atteso per i prossimi 12 mesi ha rallentato anch’esso il passo, dal 2,9% al 2,8%, al valore più basso dal settembre del 2021.

I numeri hanno confermato come siano gli stessi consumatori dell’area euro a credere nel processo disinflazionistico in corso.

Per quanto riguarda invece il tasso mediano di inflazione percepita nel corso dei 12 mesi precedenti, questo è sceso dal 5% al 4,9%.

Dal rapporto si è appreso che le aspettative sull’inflazione dei consumatori dell’Eurozona a 1 e a 3 anni sono rimaste inferiore al tasso precedente di inflazione percepita.

L’incertezza delle aspettative sull’inflazione relativa ai prossimi 12 mesi è scesa inoltre al minimo dal febbraio del 2022, mese in cui la Russia ha invaso l’Ucraina.

Sia le percezioni che le aspettative sul trend dell’inflazione, ha specificato la Bce nel rapporto, “sono rimaste relativamente allineate tra i vari gruppi di reddito), con gli intervistati più giovani (di età compresa tra i 18 e i 34 anni), che hanno continuato a mostrare aspettative sul trend dell’inflazione più basse rispetto agli interpellati di età superiore, compresa tra i 35 e i 54 anni e i 55 e i 70 anni.

Occhio a quanto era emerso dallo stesso rapporto della Bce precedente.

Il report relativo alle aspettative dei consumatori del blocco sull’inflazione è stato reso noto in vista della prossima riunione della Bce del mese di luglio e dopo il taglio dei tassi dell’area euro annunciato dall’Eurotower all’inizio di giugno, per la prima volta da quando presidente della Bce era stato l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi:

Si è trattato di un taglio considerato sofferto, in quanto obbligato, dopo che diversi esponenti della Bce lo avevano anticipato e, anche, di un taglio (comunque mini) che era stato preceduto dagli alert di alcuni esperti e anche dal rapporto sui salari negoziati tanto atteso da Lagarde, che alla fine non si era rivelato esattamente la prova del nove della disinflazione in corso su cui la Bce aveva riposto le speranze per iniziare a sforbiciare il costo del denaro. Tutto questo, con tanto di nodo tassi Fed.

