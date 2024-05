Bce in vista taglio tassi: le aspettative dei consumatori euro su inflazione e mutui

E dopo il dato sui salari la Bce ha diramato oggi il rapporto sulle aspettative dei consumatori dell’area euro sul trend dell’inflazione e anche delle rate sui mutui: altro report fondamentale per comprendere la dinamica dei prezzi dell’area euro, in vista del primo taglio dei tassi da parte della banca centrale, atteso per giovedì prossimo, 6 giugno 2024.

Dal rapporto è emerso che il tasso mediano di inflazione attesa per i prossimi 12 mesi e per i prossimi tre anni è sceso, e che il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è rimasto invariato.

Le aspettative dei consumatori dell’area euro sulla crescita dei prezzi degli immobili nell’arco dei prossimi 12 mesi si sono rafforzate, mentre quelle relative ai tassi sui mutui sono rimaste invariate.

