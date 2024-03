Giappone: Bank of Japan annuncia fine tassi negativi. Occhio alla borsa di Tokyo e allo yen

La Bank of Japan ha annunciato oggi, martedì 19 marzo 2024, la tanto attesa – e temuta – svolta storica di politica monetaria, decretando la fine dell’era dei tassi negativi, in essere in Giappone dal 2016.

La BoJ, guidata dal governatore Kazuo Ueda, ha alzato i tassi di interesse per la prima volta dal 2007, dal -0,1% a cui erano rimasti inchiodati negli ultimi otto anni, al range compreso tra lo zero e lo 0,1%.

La decisione sancisce la caduta dell’ultimo baluardo dei tassi negativi, che avevano caratterizzato negli anni precedenti anche le politiche monetarie della Bce, della Swiss National Bank (Banca Nazionale Svizzera) e della Svezia.

Stop anche a controllo curva rendimenti e a buy ETF e J-REITS

La parola fine è stata scritta anche per l’altro strumento su cui si è imperniata la strategia della Bank of Japan, ovvero il controllo della curva dei rendimenti (YCC -Yield Curve Control) dei titoli di stato giapponesi con scadenza a 10 anni.

Con questo strumento, la BoJ aveva stabilito un target per i rendimenti di più lungo termine attraverso l’acquisto e la vendita di bond, in base alle necessità.

Non solo.

I tempi sono ormai maturi, ha annunciato ancora la BoJ, per dire basta anche agli acquisti degli ETF e dei J-REITS (quote di fondi comuni di investimento immobiliare), così come per la riduzione graduale degli acquisti di corporate bond, che termineranno, secondo quanto reso noto dall’istituzione, nell’arco di un anno.

Con gli annunci di oggi, la Bank of Japan ha deciso praticamente di svuotare il suo ricco arsenale di bazooka, che ha fatto della sua politica monetaria una delle più espansive mai varate nel corso della storia delle banche centrali.

Va detto tuttavia che l’istituzione ha confermato che continuerà ad acquistare lo stesso ammontare di titoli di stato giapponesi (JBG) di cui ha fatto incetta fino a questo momento (pur non mirando ad alcun target).

Il motivo dei vari stop decisi dalla BoJ è la prospettiva di una crescita dell’inflazione che, secondo Ueda e i suoi, avverrà in Giappone in modo stabile e sostenibile,a quel ritmo del 2% che corrisponde ai desiderata della banca centrale.

Massima attenzione alla reazione della borsa di Tokyo e dello yen.

Alle 6.30 ora italiana l’indice Nikkei 225 sale dello 0,40% circa, a quota 39,888.95. Sul mercato del forex, lo yen fa un forte dietrofront, in coerenza con il fenomeno Sell the news, con il rapporto dollaro-yen USD-JPY che scatta dello 0,76% circa a quota 150,28 e il rapporto euro-yen EUR-JPY che sale dello 0,70%, a 163,29.

Il primo rialzo dei tassi in Giappone in ben 17 anni , va ricordato, è avvenuto sulla scia dell’esito delle negoziazioni salariali tra le aziende giapponesi e i sindacati (Shunto), che si sono tradotte in una crescita a livelli record dei salari accordati dalla Corporate Japan ai dipendenti e dalla pubblicazione, ancora prima, del dato relativo al Pil del Giappone, che ha dimostrato come, contrariamente ai numeri preliminari, l’economia del Giappone sia riuscita a schivare la recessione tecnica.

(in fase di scrittura)