Giappone, Bce: grande minaccia per BTP ed euro

Giappone, la Bce lancia l’alert sugli effetti della svolta hawkish della Bank of Japan su BTP & Co.

E ora c’è anche il Giappone tra le minacce che incombono sui BTP e sui titoli di stato dell’area euro: lo dice chiaro e tondo la Bce, riferendosi al cambiamento della politica monetaria della Bank of Japan, sempre più probabile.

Per ora la BoJ, capitanata dal neo governatore Kazuo Ueda, continua a confermarsi mosca bianca tra le banche centrali delle economie più importanti al mondo: se queste ultime hanno lanciato a partire dallo scorso anno un ciclo di rialzi dei tassi, con l’obiettivo di sfiammare l’impennata dell’inflazione, la Banca centrale del Giappone, almeno fino a oggi, ha confermato sia il suo programma di acquisto di bond, che una politica incentrata sui tassi negativi.

E sono stati proprio questi rendimenti sotto zero made in Japan a portare fondi e investori giapponesi a puntare sui titoli di stato emessi da paesi esteri.

Il Giappone, come riporta il Financial Times in un grafico, detiene di fatto una larga fetta di bond sovrani dell’Eurozona.

Cosa accadrebbe, dunque, nel caso -sempre più probabile – in cui la Bank of Japan dovesse anche essa alzare i tassi di interesse?

Semplice: i rendimenti dei titoli di stato del Giappone diventerebbero più appetibili e gli investitori giapponesi, che finora hanno guardato al mercato del reddito fisso straniero, potrebbero decidere di smobilizzare quei bond sovrani che hanno in portafoglio, BTP compresi, per scommettere in modo più sostenuto sui bond emessi da Tokyo.

Alert Giappone, Bce teme terremoto in mercato bond euro

Il danno per i titoli di stato dell’area euro sarebbe grande, al punto che la Bce ha avvertito del rischio che il cambiamento eventuale della politica monetaria del Giappone scateni un “terremoto nel mercato dei bond dell’Eurozona”.

E non solo, visto che a essere minacciato sarebbe il mercato dei bond sovrani di tutto il mondo, con un danno calcolato nella cifra monstre di 3 trilioni di dollari, come due mesi fa avvertiva l’articolo del Japan Times “A $3 trillion threat to global financial markets looms in Japan”.

L’articolo ha fatto il punto della situazione, ricordando come la Bank of Japan, con la sua politica monetaria ultra dovish, abbia acquistato titoli di stato giapponesi per un valore di ¥465 trilioni ($3,55 trilioni, considerando il rapporto di cambio) da quando quello che probabilmente passerà alla storia come l’ultimo samurai dovish della Bank of Japan, l’ex governatore Haruhiko Kuroda, ha lanciato il piano imponente di Quantitative easing, dieci anni fa circa.

I dati sono quelli ufficiali, compilati dalla stessa banca centrale del Giappone.

Con l’ambizioso piano QE, la BoJ ha depresso i rendimenti, provocando, ha scritto il Japan Times, “distorsioni senza precedenti sul mercato del debito sovrano”.

Il risultato è che gli investitori giapponesi privati, compagnie di assicurazione e fondi, hanno venduto nello stesso arco temporale titoli di stato giapponesi per un valore di 206 trilioni di yen, andando a caccia di rendimenti più appetibili, che hanno trovato all’estero: posizionandosi, per l’appunto, su BTP, Bund, Treasuries, e altri bond sovrani che hanno presentato progressivamente rendimenti più ricchi, sulla scia delle strette monetarie lanciate dalle varie banche centrali del mondo, come quelle varate dalla Fed di Jerome Powell e dalla Bce di Christine Lagarde.

Il cambiamento è stato così importante al punto che gli investitori giapponesi sono diventati i principali detentori di Treasuries Usa al di fuori degli Stati Uniti, possedendo contestualmente il 10% circa del debito australiano e dei bond olandesi.

Stando ai dati di Bloomberg, i buy sui titoli di stato del Brasile hanno portato gli investitori giapponesi a detenere anche il 7% del debito brasiliano.

Questi dati, che si sommano all’esposizione degli investitori verso il mercato dell’Eurozona nel complesso, indicano quanto il mercato globale dei bond sovrani dipenda dal Giappone.

Tassi, Bce: attenti al rischio sui carry trade

“Una veloce riduzione dei differenziali dei tassi e un aumento della volatilità dei tassi di cambio potrebbero ridurre l’appetibilità dei carry trade (finanziati dallo yen)”, ha avvertito la Bce, facendo riferimento alla minaccia rappresentata dal Giappone.

Per carry trade si intende quella strategia con cui ci si indebita in yen per puntare su valute che presentano rendimenti più alti, guadagnando così un profitto grazie al differenziale tra i tassi.

A tal proposito, un articolo di Bloomberg di inizio anno metteva in evidenza come proprio lo yen del Giappone stesse riguadagnando la posizione storica di valuta più appetibile per finanziare le operazioni di carry trade, dopo mesi in cui questa strategia si era inceppata, sulla scia delle speculazioni su una Bank of Japan destinata a mollare l’impostazione dovish della sua politica monetaria, a causa del rialzo dell’inflazione.

Il pericolo, tuttavia, permane: se lo yen si rafforzasse a seguito di una eventuale e sempre più verosimile svolta della politica monetaria del Giappone, le operazioni di carry trade finanziate dalla valuta tornerebbero a perdere la loro appetibilità.

Va precisato che, nelle ultime settimane, sui mercati la prospettiva di una Bank of Japan di Kazuo Ueda più hawkish rispetto al passato è rientrata, grazie ai toni dovish del neo governatore, che ha sottolineato più volte che la crescita dell’inflazione, seppur superiore da un bel po’ rispetto al target della banca centrale pari al 2%, rimane poco convincente e non sostenibile.

Bce: Giappone molto presente in mercati europei dei bond

Nessuno, tuttavia, è pronto a scommettere che la Bank of Japan rimanga colomba in eterno.

La Bce è dunque scattata sull’attenti, manifestando tutte le sue preoccupazioni nel Rapporto sulla Stabilità Finanziaria che pubblica due volte all’anno.

Nell’ultima edizione, diffusa qualche giorno fa – in cui tra gli alert c’è stato anche quello sui pericoli che minacciano la stabilità finanziaria dell’Eurozona e sulle crepe sempre più evidenti nel mercato immobiliare del blocco – la Bce ha parlato anche della minaccia rappresentata dal Giappone.

“Un allontamento da un contesto di bassi tassi di interesse, in Giappone, potrebbe mettere alla prova la resilienza dei mercati globali dei bond”.

La normalizzazione della politica monetaria del Giappone, si legge ancora, “potrebbe influenzare le decisioni degli investitori giapponesi, la cui presenza sui mercati finanziari globali, mercati dei bond dell’area euro inclusi, è rilevante”.

Fuga dai BTP & Co già iniziata

Tra l’altro le brutte notizie per i BTP e gli altri titoli di stato dell’euro non finiscono qui.

Un articolo di Bloomberg fa notare infatti che la fuga degli investitori giapponesi dai debiti sovrani dell’area euro è già ai livelli massimi della storia.

Gli investitori giapponesi hanno smobilizzato bond europei per un valore di ben 5,4 trilioni di yen nel 2022, l’equivalente di $38,7 miliardi: si tratta di una cifra record, secondo le rilevazioni di Bloomberg, dal 2005.

Inoltre, sebbene i fondi giapponesi si siano confermati dall’inizio dell’anno acquirenti netti dei titoli di stato dell’Eurozona, gli acquisti, nel primo trimestre, sono stati pari ad appena 81 miliardi di yen, il valore minimo degli ultimi sei anni.

“La BoJ è un’ancora per i tassi globali e un aumento dei costi di finanziamento si tradurrebbe in rischi al ribasso per i prezzi dei bond di tutto il mondo”, ha confermato a Bloomberg Tsuyoshi Ueno, economista senior presso il NLI Research Institute di Tokyo, definendo allo stesso tempo il messaggio della Bce “un caso molto raro, che vede una banca centrale esprimere preoccupazioni riguardo alla normalizzazione della politica della BoJ”.

Ma la Bce di Lagarde è davvero preoccupata degli effetti che una possibile svolta hawkish della Banca centrale del Giappone potrebbe avere sui titoli dell’area euro, nel caso specifico dell’Italia, per i BTP.

Nel lanciare un alert sulle conseguenze che un aumento dei tassi di interesse in Giappone potrebbe avere sui carry trade, l’Eurotower ha rimarcato che tassi più alti in Giappone potrebbero portare gli investitori che hanno puntato sugli asset esteri a rimpatriare i loro fondi per convogliarli in asset giapponesi.

Ed è ovvio che, nel caso in cui glo smobilizzi dei bond dell’area euro fossero importanti e bruschi, il valore degli stessi finirebbe per crollare.

“Dinamiche del genere potrebbero essere amplificate dall’aumento dell’offerta netta di questi bond dovuto al Quantitative Tightening della Bce”, si legge nel rapporto sulla Stabilità Finanziaria dell’Eurotower.

E già, visto che è stata la stessa Bce di Christine Lagarde, nella sua lotta all’inflazione, a staccare la spina del QE (Quantitative easing), che aveva sorretto il valore dei BTP e dei titoli di stato dell’area euro per un decennio circa, lanciando il piano diametralmente opposto, che prende il nome di QT-Quantitative Tightening.

Cosa ha detto Kazuo Ueda negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni e nelle ultime ore, il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda non si è esposto più di tanto sul futuro della politica monetaria, mettendo in evidenza l’incertezza dell’outlook sull’economia.

Vero è che, appena qualche giorno fa, Ueda ha ammesso che “potrebbe essere difficile negare la possibilità che ci troviamo già in un New Normal diverso dal periodo di ‘tassi bassi per un periodo di tempo lungo'”. Un periodo che, a causa anche degli elevati livelli di debito pubblico e privato accumulati durante il periodo della pandemia Covid-19, ha continuato il governatore, potrebbe essersi ormai concluso.

Nel discorso proferito oggi, Kazuo Ueda ha detto tuttavia che “una politica monetaria più restrittiva e prematura potrebbe nuocere anche alle aziende che versano in buone condizioni, indebolendo il potenziale dell’economia” .

Di conseguenza, “mantenere pazientemente una politica accomodante potrebbe contribuire ad aumentare il livello di crescita potenziale del Pil del Giappone”.

Detto questo, gli ultimi dati hanno messo in evidenza che la componente core dell’inflazione del Giappone misurata dall’indice dei prezzi al consumo è salita al ritmo del 4,1% nel mese di aprile, più del doppio rispetto al target del 2% fissato dalla Bank of Japan.