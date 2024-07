Dati macro, banche centrali e politica hanno catturato l’attenzione degli investitori nelle ultime settimane, ma il focus sta per tornare sugli utili societari. La stagione di trimestrali di Wall Street entrerà nel vivo nei prossimi giorni con i conti dei colossi bancari, ma è tempo di scaldare i motori anche a Piazza Affari, dove le società si apprestano a pubblicare i risultati del secondo trimestre. Ricordiamo che si tratta del terzo di quattro appuntamenti chiave con le trimestrali previsti nel corso dell’anno. Di seguito, il calendario dei Cda delle società del Ftse Mib.

L’elenco completo delle trimestrali del Ftse Mib

Nella tabella sottostante sono riportate le date dei Cda per l’approvazione dei conti trimestrali del 2° trimestre 2024.

Data Cda Società Settore 11/07/2024 Brunello Cucinelli Moda e Lusso 23/07/2024 Unicredit Banche e Assicurazioni 24/07/2024 Italgas Utility 24/07/2024 Iveco Group Industria 24/07/2024 Moncler Moda e Lusso 24/07/2024 Saipem Oil & Gas 25/07/2024 Enel Utility 25/07/2024 Eni Oil & Gas 25/07/2024 Stellantis Automotive 25/07/2024 STMicroelectronics Tecnologia 26/07/2024 Terna Utility 29/07/2024 Diasorin Pharma 29/07/2024 Poste Italiane Servizi Finanziari 30/07/2024 Amplifon Pharma 30/07/2024 A2a Utility 30/07/2024 Campari Food 30/07/2024 Finecobank Servizi Finanziari 30/07/2024 Intesa Sanpaolo Banche e Assicurazioni 30/07/2024 Inwit Tlc e Media 30/07/2024 Leonardo Industria 30/07/2024 Recordati Pharma 31/07/2024 Mediobanca (*) Banche e Assicurazioni 31/07/2024 Hera Utility 31/07/2024 Nexi Servizi Finanziari 31/07/2024 Prysmian Industria 31/07/2024 Snam Utility 31/07/2024 Telecom Italia Tlc e Media 31/07/2024 Tenaris Oil & Gas 01/08/2024 Azimut Holding Servizi Finanziari 01/08/2024 Banca Mediolanum Servizi Finanziari 01/08/2024 Ferrari Automotive 01/08/2024 Pirelli Automotive 02/08/2024 Erg Utility 05/08/2024 Banca Mps Banche e Assicurazioni 05/08/2024 Banco Bpm Banche e Assicurazioni 06/08/2024 Banca Popolare di Sondrio Banche e Assicurazioni 06/08/2024 Bper Banca Banche e Assicurazioni 07/08/2024 Interpump Industria 08/08/2024 Generali Assicurazioni Banche e Assicurazioni 08/08/2024 Unipol Banche e Assicurazioni

(*) Preconsuntivo bilancio chiuso il 30 giugno 2024

Fonte: dati societari, elaborazione Ufficio Studi Finanzaonline

I conti offrono un quadro aggiornato sulle prestazioni finanziarie e sullo stato di salute delle aziende, permettendo di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento delle società e compiere scelte di investimento consapevoli. Oltre ai dati relativi al periodo appena concluso, saranno da monitorare attentamente anche le proiezioni per il trimestre in corso e per il full year, alla luce del mutevole scenario macroeconomico.

La pubblicazione dei dati economico-finanziari può determinare delle fasi di volatilità per le azioni, soprattutto in caso di significative divergenze tra le stime degli analisti e i conti effettivi.

