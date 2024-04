Fmi: Italia paese con focus spread, debito-Pil non solo non scende ma sale. L’appello a Meloni

L’Fmi ha lanciato un nuovo alert sui conti pubblici dell’Italia, in particolare sul debito pubblico troppo alto del paese.

“L’Italia è una economia avanzata caratterizzata da un debito elevato, è un paese dove per tradizione esiste la preoccupazione per il mercato dei bond (dunque dei BTP) e per lo spread”, ha ricordato il Fondo Monetario Internazionale, facendo riferimento dunque al trend dello spread BTP-Bund, costantemente monitorato dai mercati internazionali.

Nel presentare il rapporto Fiscal Monitor , chiara è stata la richiesta dell’Fmi al governo Meloni, per voce di Victor Gaspar. L’Italia lanci un “aggiustamento credibile” delle finanze pubbliche.

Debito Pil: nuovo attenti dall’Fmi. L’appello al governo Meloni

“Un aggiustamento dei conti credibile – ha sottolineato Victor Gaspar, direttore del dipartimento conti pubblici e fiscali del Fondo monetario internazionale, – sarebbe importante per porre il debito (italiano) su una traiettoria al ribasso in modo sostenibile”.

L’appello è stato lanciato dopo che, nella giornata di ieri, in occasione della presentazione del World Economic Outlook (WEO), l’Fmi ha snocciolato le proprie stime sul trend dei rapporti debito-Pil e deficit-Pil del mondo, dunque anche dell’Italia:

stime che hanno messo in evidenza quanto già il Def appena annunciato dal governo Meloni aveva decretato, ovvero la traiettoria al rialzo del debito. Debito, va detto, che l’Fmi non vede certo crescere soltanto nel caso dell’Italia visto che, così come si legge nel Fiscal Monitor, “quattro anni dopo il Covid-19, i deficit e i debiti rimangono al di sopra dei livelli precedenti la pandemia, trainati al rialzo dagli elevati tassi di interesse e dalle continue misure di stimoli” che sono state varate dai vari governi.

A tal proposito, il Fiscal Monitor ha fatto riferimento al peso sui conti pubblici italiani del Superbonus.

“Il percorso della normalizzazione – si legge nel documento – richiederà grandi sforzi, soprattutto nel grande anno delle elezioni”, si legge ancora nel rapporto dell’Fmi.



Il paragone tra outlook debito-Pil del Def e dell’Fmi

L’outlook dell’Fmi va paragonato con quello sui conti pubblici sfornato dal Documento di economia e di finanza che il Consiglio dei ministri ha approvato agli inizi del mese.

Per quanto riguarda il deficit, nel Def si legge che, “nello scenario tendenziale, l’indebitamento netto in rapporto al PIL per l’anno 2024 è previsto al 4,3 per cento, in linea con quello indicato dalla Nota tecnico illustrativa (NTI) 2024, seppur con maggiori entrate e maggiori spese per 0,4 p.p.”, mentre “per gli anni 2025 e 2026, la previsione aggiornata è più alta di 0,1. p.p. rispetto agli obiettivi programmatici, 3,7 per cento nel 2025 e 3,0 per cento nel 2026. Nel 2027, il conto delle Amministrazioni pubbliche registrerebbe un disavanzo pari al 2,2 per cento”.

Il deficit-Pil è stimato invece dal Fondo Monetario Internazionale al 4,6% per questo anno, dunque più alto rispetto a quello previsto dal Def, e al 3,2% per il prossimo, dunque più basso rispetto a quello atteso dal governo Meloni.

Per quanto riguarda il debito, l’Fmi prevede invece un rapporto debito-Pil dell’Italia in rialzo al 139,2% nel 2024, al 140,4% nel 2025, e al 144,9% nel 2026.

Il Def di Meloni stima per il 2024, 2025 e 2026 rispettivamente un debito pubblico al 137,8%, al 138,9% e al 139,8% rispetto al Pil, valori tutti al di sotto della soglia del 140% che invece l’Italia, secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale, sforerà nel biennio 2025-2026 e anche successivamente.

Le proiezioni dell’Fmi, che vanno avanti fino al 2029, sono di un debito-Pil dell’Italia al 143,1% nel 2027, al 144,7% nel 2028 e al 144,9% nel 2029.

Ovvero: il debito-Pil dell’Italia non solo non scenderà nei prossimi anni, ma continuerà ad aumentare.

Per Italia probabilità stabilizzazione debito inferiore al 50%

La traiettoria del rapporto debito-Pil dell’Italia è dunque prevista crescere dall’istituzione di Washington in modo più significativo rispetto a quanto atteso dal governo Meloni in quel Def che, pur annunciando solo l’outlook tendenziale, era stato più che sufficiente a risollevare nuovi interrogativi sulla capacità dell’Italia di evitare nel lungo periodo una nuova erosione dei suoi conti.

Il punto è che l’Fmi non si è limitato a fare le sue solite raccomandazioni all’Italia. Intanto, nel suo rapporto, il Fondo ha scritto che “il debito globale è atteso aumentare a un livello vicino al 100% del Pil entro il 2029” e che “l’aumento sarà guidato da alcune grandi economie (esempio, la Cina, l’Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti)”: con queste parole l’istituzione ha confermato praticamente come l’Italia sia tra quei grandi attori dell’economia globale che contribuiranno a infiammare il debito di tutto il mondo, in rapporto al prodotto interno lordo.

Non finisce qui, visto che l’Italia è stata presa dall’Fmi anche come esempio di un’analisi, che arriva a prevedere che “la probabilità che l’Italia riesca a presentare un deficit primario necessario per stabilizzare il livello del suo debito è inferiore al 50%”.

Fattore che indica, per l’appunto, come ha poi sottolineato Victor Gaspar, “la necessità di ulteriori sforzi fiscali nei prossimi due anni”.

Non buone notizie per l’Italia di Meloni, che ha già ricevuto la pessima notizia, firmata sempre dall’Fmi, di un outlook che vede il suo Pil fare peggio di tutti i paesi del G7 nel corso del 2025, nel bel mezzo di una situazione in cui si aspetta ancora l’intervento salvifico, da parte della Bce di Christine Lagarde, stavolta sotto forma di tagli dei tassi.

Bankitalia: il punto su Pil, inflazione, prestiti banche. Ancora effetto tassi Bce