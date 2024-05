Fed: nessun taglio tassi, l’inflazione Usa morde ancora. La frase di Powell infiamma Wall Street ma per poco

Nulla di fatto sui tassi da parte della Fed, la banca centrale americana guidata da Jerome Powell: con i progressi dell’inflazione non pervenuti, la Federal Reserve ha lasciato anche stavolta i tassi sui fed funds invariati al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%, al livello più alto in più di 20 anni.

L’annuncio sui tassi da parte della Fed è arrivato ieri, mercoledì 1° maggio, al termine della riunione di politica monetaria del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale Usa, che era iniziata nella giornata di mercoledì, 30 aprile.

Fed, Powell rassicura i mercati: improbabile un altro rialzo dei tassi

Tuttavia, a dispetto di chi nell’ultimo periodo ha paventato il rischio che la Fed sia costretta non solo a rimandare i tagli, ma addirittura a tornare ad alzare i tassi, Powell ha rassicurato i mercati:

“Credo che sia improbabile che la prossima mossa sui tassi sia quella di un rialzo. Direi che è improbabile”, ha ripetuto Powell.

Il rischio di tornare ad alzare i tassi, ha chiarito il timoniere della Fed, si presenterebbe nel caso in cui ci fossero “prove evidenti del fatto che la nostra politica monetaria non sia restrittiva in modo sufficiente al punto da riuscire a riportare l’inflazione al target del 2% in modo sostenibile. Ma non è quello che noi riteniamo stia accadendo”.

L’effetto di queste dichiarazioni è stato immediato: a Wall Street il Dow Jones è balzato fino a oltre 530 punti, lo S&P 500 è scattato dell’1,2% e il Nasdaq Composite è balzato di oltre l’1,7%.

La fiammata degli indici azionari Usa si è tuttavia spenta nel finale: il Dow Jones ha terminato la giornata di contrattazioni in rialzo di appena 87,37 punti (+0,23%), a quota 37.903,29 punti, lo S&P 500 ha chiuso addirittura in negativo, in perdita dello 0,34% a 5.018,39 punti, mentre il Nasdaq Composite ha ceduto nel finale lo 0,33% a quota 15.605,48.

Il motivo?

Per ora, Powell ha dovuto ammettere “l’assenza di progressi” da parte dell’inflazione Usa che, così come dimostrato dagli ultimi dati macro, non ha ancora raggiunto in modo sostenibile il tasso di crescita annuo del 2%, che rappresenta per l’appunto il target a cui punta la Federal Reserve.

Niente rialzi dei tassi di interesse in vista, dunque, ma neanche tagli, almeno per il momento. E questo perchè, come ha spiegato Powell, “dall’inizio di quest’anno, i dati non ci hanno dato maggior fiducia” nel fatto che l’inflazione stia seguendo il percorso auspicato dalla Fed. La frase che avrà sfiammato i mercati sarà stata, tra le altre, la seguente:

“E’ probabile che acquisire una tale maggiore fiducia richieda più tempo di quanto inizialmente atteso – ha ammesso Powell, aggiungendo che “siamo pronti a mantenere i tassi al livello attuale fino a quando lo riterremo appropriato”. Il banchiere centrale ha insomma confermato l’altro timore dei mercati, riassunto nell’espressione “higher for longer”, ovvero “tassi più alti per un periodo di tempo più lungo”.

